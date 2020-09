COVID. ROMA, MANIFESTAZIONE PER CHIEDERE LIBERTÀ E VERITÀ

Marco Tosatti

Qualche migliaio di persone – ovviamente secondo la Questura del ministro Lamorgese erano millecinquecento; non credeteci, erano molti di più hanno partecipato oggi alla manifestazione di Roma, in piazza Bocca della Verità, per chiedere chiarezza e verità al governo e ai mass media nella narrazione del Coronavirus.

Quelli che il regime – a cui i media hanno fatto rapidamente cassa di risonanza definisce “negazionisti” in realtà non lo sono, come ha spiegato il dott. Pasquale Mario Bacco.

«Non siamo negazionisti del virus, ma di come ce lo hanno raccontato. E oggi siamo numerosi in piazza a Roma per chiedere l’eliminazione dello stato di emergenza, che non ha motivo di esistere». Lo sottolinea all’Adnkronos Salute Pasquale Mario Bacco, medico legale e ricercatore, componente dell’associazione ‘L’Eretico’, dalla manifestazione ‘no-mask’ in corso a Roma. «Io sono uno degli 11 medici che hanno fatto le autopsie quando era vietato, e posso dirlo: il virus uccide se si è malati, molto anziani o non si viene curati in modo corretto. Oggi sappiamo quali farmaci sono utili ai pazienti, e che si devono dare antibiotici per le sovrainfezioni e anticoagulanti».

«La manifestazione di oggi a Roma punta a fare chiarezza: non siamo riusciti ad avere notizia di persone under 60 morte solo per Covid – aggiunge Bacco – Non neghiamo il virus, ma come viene raccontato. Serve chiarezza, trasparenza, e un contraddittorio», conclude.

Vi riportiamo qualche stralcio dal Messaggero:

«Noi non siamo negazionisti, siamo contro la dittatura sanitaria, contro l’obbligo vaccinale perché non si mettono più le mani sui bambini», hanno detto gli organizzatori dal palco. Tra gli slogan intonati «Giù le mani dai bambini» e «verità». Non sono mancati insulti al Governo, fischi per il presidente della Repubblica ed è stata bruciata da un partecipante anche una foto di Papa Francesco.

A sventolare tra la folla oltre ai tricolori, bandiere per Donald Trump e una con la foto di Benedetto XVI mentre sul palco si sono susseguiti tantissimi interventi che hanno toccato i temi più disparati: da presunti errori medici, ai vaccini, alla mutazione del campo elettromagnetico della terra ai microchip.

A raggiungere il raduno anche la conduttrice Eleonora Brigliadori, la deputata ex M5S Sara Cunial e il leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino che ha sottolineato: «Sono in piazza perché sono un uomo libero, non voglio portare la museruola, voglio abbracciare i miei affetti. Chi è criminale? Questa piazza? No. Il presidente Zingaretti e la sindaca Raggi si vergognino, di cosa hanno paura? Oggi c’è una piazza libera, pronta a lottare».

Gli sogan che abbiamo sentito ripetuti molte e molte volte erano “Libertà” e “Verità”. Ho visto che il ministro della Salute Speranza si è detto inorridito dalla manifestazione e ha osato ricordare – lui come Zingaretti – le vittime. Vittime, molti di loro, delle diagnosi sbagliate, causate dal divieto di praticare autopsie, emanato dal Ministero della Salute, di cui lo stesso Speranza è titolare. L’inverecondia e l’impudenza a livelli stellari.

Qui di seguito qualche fotografia di Stilum Curiae.

