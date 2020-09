STILUM CURIAE TOCCA QUOTA DICIOTTO MILIONI. E NOVANTA PAESI.

Marco Tosatti

Come al solito, quando si aggiunge un’altra tacca alle pietre miliari che segnano il cammino di Stilum Curiae, ve ne do notizia. Qualche giorno fa abbiamo toccato i diciotto milioni di visualizzazioni complessive.

Come ricorderete, questa nostra navicella è stata varata nell’ottobre del 2016, dopo che per San Pietro e Dintorni presente su La Stampa era stata decretata la parola fine; e se vedo i risultati raggiunti in questi ultimi quattro anni dalla sua diretta discendenza, penso non fosse per mancanza di lettori o di visualizzazioni…anzi. Ma quello dell’impatto sul pubblico di San Pietro e Dintorni è un mistero che si è rivelato solo una volta, ai suoi inizi, quando addirittura San Pietro era il secondo blog del giornale dopo Gramellini. E scusate se è poco.

Come al solito, allego una serie di screenshot, affinché sia più agevole farsi un’idea di una crescita che finora – a Dio piacendo – è stata costante. Per gli anni, il primo numero: 272.977 si riferisce ai tre mesi del 2016; di seguito avete gli anni successivi, fino ai 4 milioni e 958mila attuali; e siamo solo all’inizio di settembre.

Lo stesso discorso vale per le medie giornaliere, che trovate nella tabella successiva.

La terza tabella riguarda i Paesi in cui Stilum Curiae è visto; sono una minoranza, quelli della fotografia, in realtà sono molte decine di più, oscillano a seconda delle giornate fra sessanta e novanta.

E infine ci sono i commenti, croce delizia e in un certo senso parte insopprimibile della realtà di Stilum Curiae, che vuole essere uno strumento di informazione libera, non condizionata dall’esterno. Ma desidera anche essere, e vi garantisco che questa è una parte tutt’altro che trascurabile, e non sempre gradevole del lavoro, un luogo di espressione di persone che desiderano condividere sentimenti e idee.

Vi diciamo questo con estrema umiltà, e consapevolezza della fragilità del nostro piccolo scafo, in un mare tempestoso e popolato da naviglio di ben altro tonnellaggio. Ma cercheremo anche in futuro, se Dio ce ne darà forza e testa, a far sventolare la bandiera di Stilum Curiae, che reca l’immagine di San Michele arcangelo.

E vista la situazione generale, a innalzare il pennone da battaglia, con, naturalmente, San Marco….

Come già facemmo l’anno scorso, di questi tempi, vi invitiamo, se volete, e ringraziando quelli che già l’hanno fatto e lo fanno, a contribuire alla vita di questo minuscolo sciabecco, un po’ corsaro, se vogliamo, rispetto alle grandi flotte del mainstream. Ma libero. Un vascello che sicuramente è anche vostro.

Grazie per ogni cosa, e soprattutto per l’amicizia e la fedeltà. Che Dio ci aiuti.

