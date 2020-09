DEOTTO: L’INFANTICIDIO A SALERNO E LA NOSTRA SCHIZOFRENIA

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Paolo Deotto ci ha inviato una riflessione sull’infanticidio avvenuto a Roccapiemonte, in provincia di Salerno, per i quali sono indagati un uomo e una donna. Un dramma e un delitto che lo portano a riflettere sulla follia in cui viviamo immersi, e la schizofrenia di quanti parlano di dramma, semplicemente dimenticando che un dramma del genere, con l’aiuto dello Stato, avviene ogni pochi minuti in Italia. Buona lettura.

Leggo oggi sull’ANSA una di quelle notizie atroci, che non si vorrebbero mai leggere. A Roccapiemonte, un paese in provincia di Salerno, è stato trovato in un’aiuola il cadavere di un neonato. Gettato lì, come un rifiuto. Con una ferita alla testa. I Carabinieri hanno fermato una coppia, marito e moglie, rispettivamente di 47 e 42 anni. Il sindaco di quel paese ha parlato di “tragedia infinita”. E ha ragione: cosa c’è di più terribile della violenza su un neonato, addirittura della sua uccisione?

Leggo la terribile notizia e un pensiero mi viene spontaneo, un pensiero peraltro ricorrente da molto tempo. La società, la cosiddetta società “civile” è impazzita da tempo.

Pensate: quel terribile omicidio è stato commesso, probabilmente, perché il bambino non era “desiderato”. Ma comunque è chiaro che nessuna motivazione può giustificare un crimine così abietto. Adesso è da sperare che i colpevoli subiscano la giusta pena. Però… c’è un però.

Il sindaco parla di “tragedia infinita”, la gente è turbata e sdegnata. Però, se la madre di quella povera creatura (appena nata, aveva ancora attaccato il cordone ombelicale) avesse deciso qualche mese fa di sopprimerla, sarebbe tutto andato liscio e nella “legalità”. Si sa che anche nelle settimane di maggior difficoltà per gli ospedali, a causa dell’epidemia, il “servizio” dell’aborto era garantito. Già, perché ormai è convinzione comune che l’aborto sia un “diritto” della madre. E questo “diritto” si traduce nell’uccisione sistematica, silenziosa e gratuita di centinaia di bimbi ogni giorno.

La società cosiddetta “civile” è impazzita, e non da oggi. Se ammazzo un essere umano che si trova ancora nell’utero materno, non lo ammazzo: faccio una IVG, fredda sigla che sta per “interruzione volontaria della gravidanza”. Si parla solo di gravidanza, non si parla di quell’essere umano indifeso e innocente che verrà ammazzato. In criminologia questa si chiama “neutralizzazione del crimine”. Togliendo alla vittima la stessa qualifica di “essere umano”, il criminale perde la percezione del suo gesto abominevole.

Se però quell’essere umano è venuto alla luce e diventa terribilmente difficile negare la sua esistenza e la sua natura, allora scatta il crimine, lo sdegno, la punizione.

In una società che da tempo ha perso la moralità, avendo creduto di poter fare a meno del Padreterno, la “legge” diventa la nuova divinità di riferimento e poiché la legge prevede che l’aborto si possa fare, bisogna affrettarsi ad ammazzare il bambino entro i termini previsti dalla legge. Poi ci sono sistemi legislativi ancora più progressisti del nostro, che prevedono la possibilità di ammazzare legalmente il bambino fino al momento del parto. Ma del resto anche da noi il progressismo non poltrisce e di recente è stato facilitato al massimo il ricorso alla pillola abortiva.

A Roccapiemonte, provincia di Salerno, uno o più sciagurati hanno ammazzato un bimbo appena nato. Sdegno, dolore. In tutta Italia, in tutte le province, ogni giorno si ammazzano bambini. Senza titoli sui giornali, senza alcuno sdegno. È tutto “legale”.

La società che ha perso Dio perde il ben dell’intelletto, né questa è una novità. La storia ce ne ha dato molti esempi. Perdendo il senso morale – e la morale o è trascendente o non esiste – si perde anche la stessa logica.

E così l’uomo impazzito crede di poter cambiare le cose che il Padreterno ha stabilito da sempre. Nascono le “famiglie arcobaleno” e simili baggianate. Nasce il diritto ad ammazzare, purché nei termini di legge (e non scordiamoci che oltre all’aborto esiste anche l’eutanasia) e ad ammazzarsi. E guarda caso tutte le innovazioni del “progressismo” hanno come esito la morte.

Uno o più sciagurati a Roccapiemonte, provincia di Salerno, hanno commesso un orribile crimine. E che c’è di strano? Sono anche loro figli della società della morte. Solo, un po’ più avanti degli altri…

