ROSARIO NAZIONALE OGGI ALLE 17 A PIAZZA SAN PIETRO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, su Twitter mi sono imbattuto in un’iniziativa che mi permetto di sottoporre, – all’ultimo minuto, in realtà – alla vostra attenzione. Oggi pomeriggio alle 17.00 in piazza San Pietro verrà recitato il Rosario. Un’idea lanciata – vedete il video che pubblichiamo qui sotto – da Ottavio Herbstritt, un giovane artista livornese, che è molto noto sui social. Infatti Ottavio – che non conosciamo di persona, ma ci sembra una persona spiritosa e intelligente – gestisce un canale Youtube dal titolo “il Kompagno che sbaglia” (suo nickname) che sta riscuotendo un sempre crescente successo e ottime critiche da parte del popolo del web. Qui si diverte con gag e sketch comici come solista ma anche come regista (insieme al collega Alberto Serra), autore ed attore de “il Male necessario”, un gruppo satirico a budget zero che ama autodefinirsi “politicamente scorretto”: affronta con piccante ironia e in controtendenza rispetto all’opinione pubblica tematiche spigolose ed argomenti considerati tabù inviolabili, dall’omofobia, al sessismo, al razzismo. Anche Vittorio Sgarbi ha incontrato il gruppo e ha fatto una breve apparizione in un loro video: un simpatico cameo che ha reso merito al lavoro di questi giovani e frizzanti video-maker. Molti sono i video che hanno suscitato polemica: fra tutti citiamo “una vita da Boldrini”, “una vita da Black bloc”, “una vita da animalisti”, “colloqui di lavoro parte 1 e 2”, “Family day 2025”, dove il processo di iper-sessualizzazione dato dal continuo marketing ha portato la società a vivere di eccessi e degenerazioni, fino ad affrontare anche duramente la tematica della maternità surrogata

Potete saperne di più su di lui, consultando questi collegamenti. E se andate in piazza San Pietro, buona preghiera.

Quello che segue invece è il video con le intenzioni del Rosario Nazionale a piazza San Pietro.

“Vogliamo essere cristiani, essere cattolici, e non avere paura. E vogliamo difendere la Sposa di Cristo da tutti e contro tutti”.

§§§

