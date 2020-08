IL DOTT. BACCO: IL GOVERNO CI HA FATTO UCCIDERE I MALATI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, un post brevissimo per invitarvi a sentire il video dell’intervista che la collega Beatrice Silenzi, della “Fabbrica della comunicazione” ha realizzato con il dott. Pasquale Mario Bacco, medico legale, e che collabora con il grande virologo Tarro. Il dott. Bacco dice cose estremamente interessanti sia sulla situazione attuale del virus, sia sui rischi di un uso prolungato delle mascherine, sia sulla decisione fatale di non praticare autopsie sui morti di presunto Covid 19, presa dal Governo. “Un protocollo completamente sbagliato, che ci ha fatto uccidere le persone. Tanti medici lo hanno capito, e tanti medici oggi stanno dallo psicoterapeuta, perché si rendono conto che quelle persone che stavano cercando di salvare, in realtà le stavano uccidendo”. E sentite perché è stata presa la decisione di non praticare autopsie. Da non crederci. Buona visione!

Tag: bacco, covid 19, crisanti, silenzi



Categoria: Generale