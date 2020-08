FARIA CONSIGLIA AL PAPA DIGIUNO DI PRESENZE E DOCUMENTI

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, dopo un lungo silenzio dedicato meditazione sui Novissimi, preghiera e digiuni l’Abate Faria ci ha inviato un breve commento alla notizia che vi riportiamo dal Faro di Roma: “Mercoledì 2 settembre riprenderanno le udienze generali del Santo Padre con la presenza dei fedeli. Seguendo le indicazioni sanitarie delle Autorità, le udienze del mese di settembre si svolgeranno nel Cortile San Damaso del Palazzo Apostolico, con inizio alle ore 9,30. La partecipazione sarà aperta a tutti coloro che lo desiderano, senza bisogno di biglietti. L’ingresso sarà dato dalle ore 7,30 dal Portone di Bronzo (Colonnato di destra di Piazza San Pietro). Lo comunica la Prefettura della Casa Pontificia”.

Ci siamo chiesti: ma come spazio sicuro, da un punto di vista sanitario, non è meglio piazza San Pietro? San Damaso è molto più piccola, ed è un luogo chiuso da palazzi…inoltre per raggiungerla dal Portone di Bronzo bisogna passare all’interno, e anche questo potrebbe provocare vicinanze eccessive e assembramenti…Certo piazza San Pietro è grande, e l’impressione di desolazione e scarsità di fedeli, in particolare ora che mancano i turisti di oltreoceano è sconfortante. Essendo maligni, abbiamo subito pensato che la scelta di San Damaso fosse proprio legata a esigenze di telecamera…L’Abate Maria invece, perché omnia munda mundis, non considera questo aspetto e dà qualche suggerimento molto interessante. Di un digiuno di visibilità e di parola. Buona lettura.

§§§

Ho letto con interesse la notizia che il Santo Padre vorrebbe riprendere le udienze settimanali ma nel cortile di San Damaso. Da una parte capisco il desiderio del Papa di incontrare i suoi fedeli, dall’altra credo che la soluzione offerta non risolva in realtà il problema che si vuole affrontare.

Se si vuole evitare un assembramento di persone, anche in un cortile, pure con tutte le misure del caso e per quanto questo cortile sia contenuto, si creerebbe comunque l’assembramento temuto.

“Assembramento” significa il raduno di un significativo numero di persone, e possono essere anche 10. Quindi, immagino che il Vaticano predisporrà delle misure di sicurezza tali che questa soluzione sarà comunque realizzata con rischio minimo.

Vorrei comunque proporre all’attenzione una questione che fu già sollevata ai tempi di Giovanni Paolo II.

È certamente importante per le persone avere accesso al Papa, ma a volte un “eccesso di accesso” non è probabilmente una cosa buona.

Cioè, e parlo in generale e non riferito a Papa Francesco o alla sua azione pastorale, non è necessario che il Papa sia sempre a disposizione dei fedeli in ogni occasione.

Il Papa è un simbolo, la sua funzione è altamente simbolica non è meramente concreta. Importante sapere che c’è, non vederlo il più frequentemente possibile.

Sempre ai tempi di Giovanni Paolo II fu sollevata la questione del diluvio di documenti che arrivavano dalle congregazioni vaticane, documenti che per il loro numero poi nessuno leggeva e legge.

Anche in questo caso, bisogna chiedersi cosa è la cosa più opportuna da fare. Bisogna intervenire su tutto?

Per me basterebbe intervenire sull’essenziale in modo breve e conciso. Bisogna guardarsi dai pericoli del presenzialismo a tutti i livelli.

Se io potessi dare un suggerimento, da vecchio sacerdote, direi che sarebbe meglio aspettare tempi migliori per riprendere le udienze e del Papa, specialmente in un tempo in cui l’epidemia sembra ancora ben presente fra la popolazione e specialmente nel Lazio, di cui Roma e la città del Vaticano, fanno certamente parte.

Ma non pretendo di essere ascoltato. Credo che comunque una soluzione alternativa sarebbe continuare a usare le moderne tecnologie che permettono a tantissime persone di ascoltare la parola del Papa in piena sicurezza e senza esposizione a rischi possibili.

Abate Faria

§§§

