MASCHERINE. TRE DOMANDE SEMPLICI AI TERRAROTONDISTI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, avrei voluto rilanciare già ieri questa preghiera di Camillo Langone su Il Foglio, ma come certi pomeriggi sono particolarmente difficili e la buona intenzione è slittata a oggi. È sulle mascherine, idolatrate da alcuni, vituperate – secondo me non senza ragione da altri – e tutto quello che posso dire guardando la foto che l’accompagna che l’uso della stessa ci avrebbe privato di non pochi piaceri. Comprese alcune meraviglie della letteratura, come “la bocca mi baciò tutto tremante…”. E non per entrare nella polemica, continuo a non capire, razionalmente, perché per esempio nella Roma calda e ventosa di ieri ci fossero persone che camminavano per strada, isolate, lontane, da sole con la mascherina. Un uomo mediamente giovane ed elegante andava in bicicletta. Mah! Credo sia una nuova forma di superstizione, un oggetto apotropaico. Anche se per non pochi specialisti di epidemiologia serve a poco. Buona lettura.

§§§

Mi spieghino tre cose gli intelligentissimi della mascherina, eletta schiera a cui sul Fatto si è appena aggiunto il mio amico Luca Sommi con un articolo delicatamente intitolato “A destra s’avanza lo scemo no-mask”.

Mi spieghino tre cose, a me che sono un punk cattolico e dunque al contempo un no-future (riguardo questa vita) e un immortale (riguardo la vita altra), e che uso una mascherina giapponese trasparente (tengo alla mia identità) solo quando obbligato suppergiù con la forza.

Prima cosa: cosa c’entrano i terrapiattisti? Perché collegare a costoro, e a consimili sciroccati, i refrattari al mascheramento? Noi cristiani conosciamo la sfericità della terra almeno da Sant’Agostino, non è che deve svelarcela Vasco Rossi.

Seconda cosa: l’efficacia della mascherina. Alcuni scienziati, anche Burioni, messi alle strette ammettono che a favore della mascherina le evidenze non sono scientifiche bensì aneddotiche.

Pochi mesi fa l’aggettivo “aneddotico” veniva usato per sospendere l’utilizzo in chiave anti-virus di determinati farmaci, dunque non tutti gli aneddoti sono uguali, alcuni sono più uguali degli altri.

Terza cosa: perché il naso? Se il problema sono le goccioline, quali goccioline emette dal naso un asintomatico? Non basterebbe un dispositivo che coprisse solo la bocca e permettesse una respirazione nasale normale? Chissà se gli intelligentissimi della mascherina sanno rispondere, oltre che insultare.

§§§

