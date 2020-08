DANIMARCA, SVEZIA E OLANDA DICONO NO ALLA MASCHERINA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, mentre l’Italia si dibatte nelle spire delle mascherine con la consueta kafkiana follia a cui ormai ci ha abituati questo governo di…lasciamo perdere, sembra interessante offrirvi la traduzione casalinga di questo articolo di ZeroHedge proprio in tema di mascherine e di contagi da Covid. Dove appare – ciò che i mass media si guardano bene dal dirci – che ci sono Paesi interi, in Europa, dove il simbolo del servaggio psicologico e politico non viene applicato. E che sull’uso i pareri sono molto più discordi che da noi. Fra l’altro, vi ricorderete era l’opinione di una genetista francese, Alexandra Henrion-Caude Direttore di Ricerca di un grande istituto statale francese. Buona lettura.

§§§

La Danimarca vanta uno dei tassi di mortalità COVID-19 più bassi al mondo. Al 4 agosto, i danesi hanno subito 616 decessi COVID-19, secondo i dati dell’Università Johns Hopkins.

È meno di un terzo del numero di danesi che muoiono di polmonite o influenza in un dato anno.

Nonostante questo successo, i leader danesi si sono recentemente trovati sulla difensiva. Il motivo è che i danesi non indossano maschere facciali, e le autorità locali per la maggior parte non le raccomandano nemmeno.

Questo ha spinto Berlingske, il più vecchio giornale del Paese, a lamentarsi del fatto che i danesi si sono posizionati “a destra di Trump”.

“Tutto il mondo indossa maschere facciali, persino Donald Trump”, ha sottolineato Berlingske.

Questo, a quanto pare, non andava bene per i funzionari sanitari danesi.

Hanno risposto osservando che ci sono poche prove conclusive del fatto che le maschere facciali siano un modo efficace per limitare la diffusione dei virus respiratori.

“Tutti questi Paesi che raccomandano le maschere facciali non hanno preso le loro decisioni sulla base di nuovi studi”, ha detto Henning Bundgaard, medico capo del Rigshospitale danese, secondo Bloomberg News.

La Danimarca non è sola.

Nonostante un’ondata globale di mascheramento, i dati mostrano che l’80-90 per cento delle persone in Finlandia e in Olanda dicono di non indossare “mai” maschere quando escono, in netto contrasto con l’80-90 per cento delle persone in Spagna e in Italia che dicono di indossare “sempre” le maschere quando escono.

I funzionari della sanità pubblica olandese hanno recentemente spiegato perché non raccomandano le maschere.

“Da un punto di vista medico, non ci sono prove di un effetto medico dell’uso delle maschere, quindi abbiamo deciso di non imporre un obbligo nazionale”, ha detto il ministro dell’assistenza medica Tamara van Ark.

Altri, facendo eco a dichiarazioni simili a quelle del Surgeon General degli Stati Uniti d’America dei primi di marzo, hanno detto che le maschere potrebbero rendere gli individui più malati ed esacerbare la diffusione del virus.

“Le maschere facciali nei luoghi pubblici non sono necessarie, sulla base di tutte le prove attuali”, ha detto Coen Berends, portavoce dell’Istituto nazionale per la salute pubblica e l’ambiente.

“Non c’è alcun beneficio e potrebbero anche avere un impatto negativo”.

In Svezia, dove i decessi di COVID-19 hanno subito un rallentamento, i funzionari della sanità pubblica dicono di non vedere “nessun motivo” per richiedere alle persone di indossare le maschere.

“Con i numeri che diminuiscono molto rapidamente in Svezia, non vediamo alcun motivo per indossare una maschera in Svezia, nemmeno sui mezzi pubblici”, ha detto Anders Tegnell, il miglior esperto svedese di malattie infettive.

Cosa succede con le maschere?

I migliori immunologi ed epidemiologi del mondo non riescono a decidere se le maschere sono utili per ridurre la diffusione di COVID-19. Infatti, abbiamo visto organizzazioni come l’Organizzazione Mondiale della Sanità….e il CDC (Center for Desease Control) vanno avanti e indietro nelle loro raccomandazioni…

Per la persona media, è confuso e frustrante. È anche un po’ spaventoso, considerando che abbiamo visto persone denunciate in pubblico per non aver indossato una maschera mentre prendevano una borsa della spesa.

La verità è che le maschere sono diventate il nuovo problema del cuneo, l’ultima fase della guerra culturale. Gli oppositori delle maschere tendono a vedere chi le indossa come “gatti spaventati” o come “pecoroni” virtuosi che ignorano volontariamente la scienza di base. I sostenitori delle maschere, invece, spesso vedono le persone che si rifiutano di indossare le maschere come trombe egoiste … che ignorano volontariamente la scienza di base.

Non ci sono molte vie di mezzo e non c’è un modo semplice per evitare questo. Tutti dobbiamo uscire, quindi a un certo punto siamo tutti tenuti a indossare la maschera oppure no.

Dai dati emerge chiaramente che, nonostante l’impressione diffusa degli americani come cowboy ribelli egoisti che non indossano la maschera per proteggere gli altri, gli americani indossano le maschere molto più di molte persone nei paesi europei.

I sondaggi mostrano che gli americani indossano maschere a livelli record, anche se rimane un divario politico: Il 98% dei Democratici riferisce di indossare maschere in pubblico rispetto al 66% dei Repubblicani e all’85% degli Indipendenti. (Questi numeri, senza dubbio, sono in qualche misura il prodotto dei requisiti delle maschere nelle città e negli stati).

Che si sia a favore della maschera o contro la maschera, il fatto è che i rivestimenti del viso sono diventati politicizzati in modo malsano, il che non fa altro che inquinare ulteriormente la scienza.

Il mese scorso, per esempio, i ricercatori del Minnesota’s Center for Infectious Disease Research and Policy hanno risposto alle richieste di rimuovere un articolo che trovava i requisiti della maschera “non basati su dati solidi”.

Il Centro, a suo merito, non ha rimosso l’articolo, ma ha scelto di affrontare le obiezioni che i critici della loro ricerca avevano sollevato.

In primo luogo, non fare del male

L’etica della medicina risale a millenni fa.

Il Giuramento di Ippocrate invita notoriamente i medici a “prima di tutto, non nuocere”. (In realtà queste parole non apparivano nel giuramento originale; si sono sviluppate come una forma di stenografia).

C’è un principio simile nel campo della sanità pubblica: il Principio di Efficacia.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid 19, mascherine, zerohedge



Categoria: Generale