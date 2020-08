USA COME ITALIA. SINISTRI GIUDICI ALL’OPERA. IL CASO BANNON.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra estremamente interessante questo articolo di Crisis Magazine sull’arresto di Steve Bannon, di cui sono pieni i giornali. Se quanto sostenuto dall’articolo è plausibile, come appare, possiamo constatare che la magistratura politicizzata, partigiana e sleale non è un appannaggio del nostro sventurato Paese. Il modello che i progressisti di sinistra qui e oltreoceano applicano è eguale: se perdi con i voti, cerca di azzoppare l’avversario con la giustizia fedifraga. Buona lettura.

§§§

Il 20 agosto Stephen K. Bannon è stato arrestato con l’accusa di frode connessa a un milione di dollari che aveva ricevuto da un’organizzazione chiamata We Build the Wall, Inc.

We Build the Wall è iniziata come campagna GoFundMe. Il suo obiettivo era quello di raccogliere fondi per costruire il “Trump Wall” lungo il confine tra Stati Uniti e Messico. Alla fine, si è evoluto in un 501(c)(4) no-profit – We Build the Wall, Inc. che ora vale 25 milioni di dollari. Il sig. Bannon è il presidente del comitato consultivo del gruppo, e si suppone che abbia assegnato 350.000 dollari al fondatore e presidente di We Build the Wall, Brian Kolfage. Il signor Kolfage (insieme ad altri due funzionari, Andrew Badolato e Timothy Shea) è anche accusato di frode telematica e cospirazione per il riciclaggio di denaro sporco.

Vi starete chiedendo: “In che modo tutto ciò costituisce una frode? Secondo i procuratori, We Build the Wall ha promesso ai donatori che “il 100% dei fondi raccolti… saranno utilizzati per l’esecuzione della nostra missione e del nostro scopo”, e che i suoi organizzatori “non prendono un centesimo di stipendio o di compenso”.

Eppure le accuse del procuratore federale sembrano del tutto infondate. Secondo un rapporto del 2018 di The Hill, l’assicurazione che tutti i proventi sarebbero andati alla costruzione del muro è stata fatta sulla pagina del GoFundMe, da tempo disfunzionale, e non dal no-profit esistente.

Il GoFundMe è stato istituito nel 2018 con l’obiettivo di raccogliere 1 miliardo di dollari per costruire un muro sul confine meridionale, promettendo che “il 100% delle vostre donazioni andrà al Trump Wall”. Se per qualsiasi motivo non raggiungeremo il nostro obiettivo, vi rimborseremo la vostra donazione”. Questo obiettivo non è stato raggiunto entro la scadenza del gennaio 2019. Così, il signor Kolfage ha immediatamente istituito l’organizzazione 501(c)(4), We Build a Wall, Inc.

All’epoca, un portavoce di GoFundMe ha annunciato:

Questo significa che tutti i donatori riceveranno un rimborso. Se un donatore non vuole un rimborso, e vuole che la sua donazione vada alla nuova organizzazione, deve scegliere in modo proattivo di reindirizzare la sua donazione a quell’organizzazione. Se non fanno questo passo, riceveranno automaticamente un rimborso completo.

In altre parole, i fondi originali raccolti dalla campagna GoFundMe sono stati restituiti ai donatori o – se i donatori sono stati scelti – consegnati a We Build the Wall, Inc. Né il sig. Bannon né il sig. Kolfage hanno contribuito al rimborso dei donatori, che è stato gestito interamente da GoFundMe. Pertanto, tutte le donazioni ricevute dalla 501(c)(4) sono state raccolte in termini separati da quelle ricevute attraverso la GoFundMe.

In effetti, il no-profit non aveva alcuna garanzia che il 100 per cento dei profitti sarebbe andato alla costruzione del muro. In nessun punto del sito web dell’organizzazione si vanta di uno staff di volontari.

È vero che lo statuto di We Build the Wall, Inc. preclude al presidente di ricevere uno stipendio. Eppure, secondo la sezione 5.6 dello statuto dell’organizzazione,

Gli amministratori non riceveranno uno stipendio per i loro servizi, ma per delibera del Consiglio di amministrazione, le spese di partecipazione, se presenti, possono essere consentite per la partecipazione a qualsiasi riunione regolare o speciale del Consiglio… Nulla in questa sezione 5.6 impedirà a un funzionario, che è anche un amministratore, di ricevere un compenso per l’esecuzione dei suoi compiti come funzionario della società.

Il sig. Bannon, il cui valore netto è stimato in 48 milioni di dollari, potrebbe quindi aver ricevuto legalmente un compenso per lo svolgimento delle sue funzioni di Presidente del Consiglio di amministrazione.

Nel loro comunicato stampa che annunciava l’arresto di quattro leader di We Build the Wall, l’ufficio del Procuratore Distrettuale del Distretto Sud di New York ha accusato il signor Kolfage di aver usato illegalmente fondi per “finanziare il suo sontuoso stile di vita”, tra cui “ristrutturazioni di case, pagamenti per una barca, un SUV di lusso, un golf cart, gioielli, chirurgia estetica, pagamenti di tasse personali e debiti da carte di credito”. Eppure il signor Bannon è accusato solo di aver stanziato al signor Kolfage 350.000 dollari. Potrebbe sembrare una somma ingente, ma non potrebbe mai rappresentare nemmeno il costo della barca.

Nel 2019, il sito di controllo dei fatti Snopes ha indagato su queste stesse affermazioni e non ha trovato alcuna prova che il signor Kolfage abbia speso in modo improprio i soldi del nonprofit. Si sono concentrati in particolare sull’accusa che il signor Kolfage aveva utilizzato le donazioni per l’acquisto di uno yacht. Secondo il signor Kolfage, l’imbarcazione valeva 675.000 dollari: quasi il doppio della somma che si suppone abbia sottratto. Il signor Kolfage, che è indipendente e ricco, ha anche detto a Snopes di aver venduto un’altra barca l’estate precedente – sei mesi prima che la campagna GoFundMe fosse istituita. Il ricavato di quella vendita, ha suggerito, è andato a favore dell’acquisto del suo nuovo yacht.

Naturalmente, il procuratore degli Stati Uniti potrebbe avere nuove prove che il signor Kolfage ha sottratto fondi. Ma, se è così, perché non menzionarle? Perché hanno semplicemente tirato fuori vecchie accuse che sono state accuratamente contestate e smentite?

Non sono portato per le teorie di cospirazione. Eppure il pretesto inconsistente su cui il sig. Bannon e i suoi soci sono stati accusati non può non far scattare un campanello d’allarme. È una coincidenza che questi atti d’accusa siano stati notificati solo poche settimane dopo che le voci sul ritorno del sig. Bannon alla Casa Bianca hanno cominciato a girare?

In qualità di architetto capo della vittoria del Presidente nel 2016, i progressisti e i repubblicani di Never-Trump in tutto il Paese detestano vedere il signor Bannon tornare sul sentiero della campagna elettorale. Anche se alla fine queste accuse saranno respinte – e come potrebbero non esserlo – il Procuratore Federale per il Sud di New York imprigionerà il signor Bannon in una battaglia legale che potrebbe consumare gli ultimi tre mesi prima delle elezioni.

Come è stato notato in precedenza, i procuratori federali sono diventati poco più di hacker politici che cercano di essere promossi facendo l’offerta di funzionari di parte. L’attuale procuratore federale per il sud di New York è Audrey Strauss, una democratica. È stata promossa dopo che il suo predecessore, Geoffrey Berman – anch’egli democratico – è stato licenziato dal presidente Trump per ordine del procuratore generale William Barr. L’amministrazione temeva che il signor Berman stesse avviando procedimenti giudiziari a sfondo politico contro repubblicani di alto rango, tra cui l’ex sindaco di New York Rudy Guliani.

I critici del Presidente accusarono il signor Barr di aver tentato di mettere a tacere l’ufficio del Procuratore Generale, che aveva condotto indagini di alto profilo sugli alleati di Trump. Il signor Barr ha respinto l’accusa, dicendo: “La sua dichiarazione implica anche, a torto, che la sua permanenza in ufficio è necessaria per garantire che i casi ora pendenti nel Distretto Sud di New York siano gestiti in modo appropriato. Questo è ovviamente falso”, ha insistito il signor Barr. Questo sembra abbastanza chiaro, dato che la signora Strauss – il sostituto del signor Berman – ha avuto il permesso di succedergli. Ma questo potrebbe semplicemente significare che il racket anti-Trump nel sud di New York continuerà la sua campagna contro il Presidente ininterrottamente.

È inconcepibile che i potenti democratici newyorchesi della professione legale cospirino per ostacolare le possibilità di rielezione del Presidente proprio quando inizia a colmare il divario nei sondaggi? Non è possibile che vogliano impedire al signor Bannon, il principale ingegnere della sorprendente vittoria del Presidente nel 2016, di tornare al timone della campagna di Trump?

Ci riserviamo il giudizio finale fino a quando il procuratore degli Stati Uniti non consegnerà le prove concrete contro i leader di Build the Wall, Inc. Ma, se questa è la portata del loro caso, si tratta di accuse chiaramente inventate da un’accusa chiaramente politica. Il suo scopo non sembra essere il servizio della giustizia, ma di ostacolare la campagna di rielezione del presidente Trump. Una condanna non è necessaria; finché il processo durerà fino al 3 novembre, avranno raggiunto il loro obiettivo.

Se non appare alcuna prova reale di frode e di riciclaggio, il Presidente non dovrebbe esitare a perdonare il signor Bannon e i suoi collaboratori e a licenziare la signora Strauss per aver usato il suo ufficio per portare avanti un programma politico.

La politicizzazione degli avvocati e dei giudici americani ha quasi screditato il nostro sistema giudiziario. Le elezioni del 2020 non devono essere decise da Audrey Strauss e dall’establishment legale liberale di New York.

§§§

