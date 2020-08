SALVIAMO I BAMBINI DALLA DITTATURA. IL 5 SETTEMBRE A ROMA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come sapete nei giorni scorsi abbiamo pubblicato la lettera di risposta che l’arcivescovo Carlo Maria Viganò ha indirizzato alle madri organizzatrici di una manifestazione che si terrà a Roma, il 5 settembre, a piazza del Popolo. Ci sembra opportuno pubblicare il manifesto degli organizzatori, e alcuni elementi sull’evento. Buona lettura.

§§§

5 SETTEMBRE PIAZZA DEL POPOLO SARA’ DEGLI ITALIANI

L’appuntamento è per sabato 5 settembre.

Alle ore 10 Piazza del Popolo sarà invasa da migliaia di italiani.

Sono mamme, papà, lavoratori, commercianti, artigiani, partite IVA, ribelli e italiani liberi che sono pronti a combattere per i propri figli e il proprio futuro, che chiedono lavoro e dignità, che non hanno creduto alla pandemia e lottano contro la carestia.

È l’Italia profonda che odia le sinistre perché vendute all’internazionale Dem, a Gates e Soros, a Obama e Clinton. Che ha capito che il “pericolo giallo” è imminente, pronta ad innalzare i tricolori contro la tirannia mondialista.

È l’Italia che schifa Salvini , la Meloni e tutte le false opposizioni in mascherina, che si sono messi supini di fronte agli arresti di massa, ai provvedimenti anti Covid e hanno tradito il popolo.

È l’Italia libera, contro tutti i partiti, contro il sistema, fuori dai ritmi imposti. Un popolo unito e plurale, tante verghe di un sol fascio, tanti rivoli che convergono nel fiume della libertà.

È una marea che monta, è l’unione di movimenti antagonisti e rivoluzionari, socialnazionali e nazionalpopolari. Sono associazioni, Onlus, gruppi nati su Facebook.

Sono quelli della manifestazione di Pasqua contro la quarantena. Sono quelli scesi in piazza in pieno lockdown il 25 aprile ed il 1 maggio. Sono le piazze del 30 maggio, del 2 giugno e del 6 giugno.

Sono le mobilitazioni che non hanno mai cessato, sono gli italiani disposti ad innalzare i tricolori contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria.

Il 5 settembre a Roma ci saranno gli uomini e donne d’Italia che non si faranno vaccinare, controllare, sorvegliare e distanziare. Ci saranno quelli che non vogliono più farsi rinchiudere, in trincea contro un nuovo lockdown, pronti ad innalzare le barricate contro lo Stato di Polizia e la tirannia delle mascherine.

Eccoli gli italiani del 5 settembre, gente laboriosa, libera e ribelle.

“Sono Adriana Perugini ristoratrice su Roma, ridotta al collasso economico dovuto all’emergenza covid. Scendo in piazza per reclamare i miei diritti, voglio lavorare non voglio fallire”.

Poi c’è Manuel, ragazzo di Ostia, cuore impavido, sempre in prima linea dal 30 maggio: “Sono Manuel Sannino di Roma, sono un padre, un imprenditore e un italiano fiero, ho deciso di scendere in campo il 5 settembre con tutte le mie forze per salvare il nostro paese, le nostre origini, i nostri figli e le nostre libertà violate, in nome di un sistema disumano, che traccia, monitora e controlla ogni nostro movimento, contro questo sistema che fa delle nostre vite e di quelle dei nostri bambini un gioco perverso, oscuro e irresponsabile, che svende le nostre identità in nome di quegli interessi che stanno affossando l’umanità intera! Decido di combattere per il paese più bello del mondo, per la patria che tutti decantano, ma pochi ormai sentono propria in maniera viscerale, per chi è stato abbandonato, per chi è perseguitato, per chi soffre e non ha supporto, aiuto o sostegno alcuno, decido di scendere perché se non lo facessi i rimorsi mangerebbero la mia anima , perché se ami la tua terra e la tua gente è un tuo dovere difenderla con le unghie e con i denti anche a costo della vita”.

C’è Forza Nuova, impegnata in una battaglia senza quartiere contro l’OMS, che giovedi presenterà il simbolo nuovo – una rondine all’interno di un cerchio tricolore – ed il manifesto di lotta contro le dittature. In sostegno dello storico movimento socialnazionale sono arrivati il professor Pierfranceco Belli, l’avvocato Carlo Taormina, l’economista anti U.E. Nino Galloni e il giornalista d’assalto e di controinformazione Max Massimi.

Ci sono oltre 100 sigle, da Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria a Italexit.

Queste le parole di Domenico Bernardo di RRR, Resistenza Ribellione Rinascita: “Sono padre di tre figlie il 5 settembre scendo in piazza per il loro futuro e per il futuro di tutti i bambini. Contro questo governo corrotto e dittatoriale”.

C’è L’elmo di Scipio associazione capitanata da Chiara Andrea Cianflone: “Il 5 scendo in piazza perché nella vita non bisogna mai rassegnarsi, chinare la testa al potere, vietato arrendersi alla mediocrità, dobbiamo uscire da quella zona in cui tutto è abitudine e rassegnazione passiva, bisogna coltivare il coraggio di ribellarsi”.

Da Milano a Bari ecco Roberto Falco, combattente pugliese di Futuro Italia: “Sono imprenditore padre e nonno ed e proprio per questo che il 5 settembre scendo in piazza per dare un futuro dignitoso alle nuove generazioni e estinguere un sistema politico corrotto e subdolo che ha messo in ginocchio una nazione è un popolo superlativo come l’Italia e gli italiani”.

Poi c’è Guido Prencipe di Rialzati Italia e Tana libera tutti giù le mani dai bambini: “Sono un imprenditore, padre di un ragazzo che tra pochi mesi raggiungerà la maggior età, scendo in piazza il 5 settembre perché non vedo un futuro per tutti i ragazzini e neanche per noi, scendo in piazza perché credo che ognuno di noi debba essere tutelato da questa nazione, ognuno di noi dovrebbe condurre una vita dignitosa per se e la propria famiglia, sono fiducioso in un cambiamento radicale della nostra Italia”.

Sono moltissimi i volti della protesta. Da Luca Gardin di Brescia all’ormai famoso Ciccio della Magna di “marcia su Roma”, tanti italiani che da si uniranno ancora da qua al 5 settembre.

Come una lava, inesorabile, che calerà su Roma e la invaderà, forti della voglia di libertà che il popolo italiano reclama e pretende.

§§§

E dal sito di Korazym.org di ieri rilanciamo volentieri queste ulteriori delucidazioni:

pubblichiamo:

– un “Appello per il 5 settembre” per una piazza di libertà a Roma, rivolto a medici, attori, cantanti, giornalisti liberi, sportivi, intellettuali, artisti, economisti, uomini liberi, “ad unirsi al raduno contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria”;

– una lettera indirizzata all’Arcivescovo Carlo Maria Viganò da un’associazione di genitori, che per il prossimo 5 settembre danno vita a un’iniziativa a tutela della salute fisica, morale e spirituale dei loro figli, a firma di Rosaria Mangia e Giuliano Castellino;

– una lettera rivolta a tutte le Mamme d’Italia dell’Arcivescovo Carlo Maria Viganò, in risposta alla lettera di Mangia e Castellino, un invito alla buona battaglia e la benedizione della piazza del 5 settembre.

Al via il ‘Raduno del 5 settembre’: “Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria”, che promuove l’incontro a Roma del ‘Popolo delle Mamme’, supportate dai papà e dai nonni, nonché da associazioni, comitati, gruppi e dai movimenti, che ritengono l’impianto legislativo della scuola affetto da illegittimità costituzionale e, comunque, dannoso per la salute psicofisica e per il futuro dei bambini.

“Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria” è un gruppo nato sul social Facebook il 6 giugno 2020, spontaneamente, in supporto di tante mamme italiane, che hanno sentito la necessità di unirsi e agire, con strategie e azioni concrete, per opporsi all’applicazione delle leggi “Lorenzin e Azzolina”, in palese antitesi con la salute e il benessere dei bambini.

Appello agli uomini liberi, per una piazza di libertà

A medici, attori, cantanti, giornalisti liberi, sportivi, intellettuali, artisti, economisti, uomini liberi, per unirsi al raduno del 5 settembre a Roma, contro la dittatura sanitaria, finanziaria e giudiziaria



Appello per il 5 settembre

Roma 15 agosto 2020

Ferragosto



L’uomo libero ha una chiamata che si chiama 5 settembre, che si chiama storia.

L’uomo libero che crede nelle libertà quel giorno deve essere in piazza per gridare a pieni polmoni che la vita non è fatta di mascherine, di distanziamento sociale, di vaccini, delle quattro mura di una quarantena o della paura dell’altro.

Né di disoccupazione, speculazio e precarietà.

L’uomo libero scenderà in piazza, per la nuova Vandea, per difendere i figli della patria, di quella terra che si chiama Italia, terra e sangue, contro tutto e contro tutti.

Contro i fantocci dell’Oms, della nuova vita al guinzaglio, del lavoro rubato, del turismo precluso, dei bambini privati del loro sorriso e della loro naturalezza.

Contro Bill Gates, Soros e Monti. Contro Conte e il suo governo. Ma anche contro quei pupazzi di Meloni, Salvini, Fontana e Zaia.

CONTRO IL SISTEMA.

CONTRO LA DITTATURA SANITARIA, FINANZIARIA E GIUDIZIARIA!

Contro il gigantesco castello di bugie per una rivoluzione che inizierà a Roma e che a mani nude conquisterà il mondo intero.

Abbiamo la possibilità di far vedere che non abbiamo paura, che amiamo il nostro essere uomini liberi, che non ci faremo domare perché gli uomini liberi non hanno museruole e non hanno padroni, non stanno rinchiusi e non sono legati perché sanno che la vita vera è e sempre sarà quella vissuta nel vento.

Il 5 settembre se ami la tua vita, le tue libertà, sei chiamato a vivere la storia e lottare per un mondo libero.

L’Italia futura ti ringrazierà, i tuoi figli ti ringrazieranno, i tuoi nipoti, i tuoi amici, i tuoi genitori, i tuoi nonni ti ringrazieranno.

Il mondo intero per sempre leggerà nei libri di storia che il 5 settembre 2020 a Roma si è compiuta la rivoluzione.

Senza paura, con coraggio e con fede verso la libertà.

Sarete complici? Sarete pavidi o sarete pronti a combattere?

Potrebbe essere l’ultima battaglia prima di perdere per sempre il nostro essere liberi, il mondo come lo conoscevamo.

Se non siete incazzati, se non sarete a Roma non avrete compreso.

L’ultima chiamata è per la vittoria del Bene sul male, della verità sulla menzogna.

Io il 5 settembre ci sarò e voi?

Pierfrancesco Belli (Docente universitario)

Carlo Taormina (Avvocato)

Luciano Barra Carracciolo (Economista)

Matteo Simonetti (Professore)

Massimo Viglione (professore)

Vittorio Sgarbi (Deputo/Critico d’Arte)

Carlo Maria Viganò (Monsignore)

Daniele Trabucco (Costituzionalista)

Nino Galloni (Economista)

Michelangelo De Donà (Costituzionalista)

Ruggero Capone (Giornalista)

Sara Cunial (Deputato)

Alessandro Meluzzi (Psichiatria)

Pasquale Mario Bacco (Medico)

Stefano Montanari (Medico)

Antonietta Gatti (Medico)

Diego Fusaro (Filosofo)

Dj Ludwig (Artista)

Renato Zero (Artista)

Enrico Ruggeri (Artista)

Max Massimi (Giornalista)

Ilaria Cucchi (Diritti civili)

Dario Musso (Rapper)

Giulio Tarro (Medico)

Edoardo Polacco (Avvocato)

Armando Manocchia (Giornalista)

Leonardo Leone (Imprenditore)

Fabio Duranti (Giornalista)

Claudio Messora (Giornalista)

Roberto Marchetti (Giornalista)

Udo Voigt (Apf Germania)

Novak Djokovic (Tennista)

Lewis Hamilton (Pilota Formula 1)

Dejan Lovren (Calciatore Liverpool)

Enrico Montesano (Attore)

Nicola Porro (Giornalista)

Giuseppe Povia (Cantante)

La lettera di Mangia e Castellino all’Arcivescovo Carlo Maria Viganò

Roma, 2 agosto 2020

Alla cortese attenzione

Sua Eccellenza Monsignor Viganò

Egregio Arcivescovo, Sua eccellenza, avendo appreso la possibilità di poterla contattare ci accingiamo a scriverle queste poche righe.

Come lei ben sa l’Italia è sotto attacco da parte dei satanisti.

Inutile che ci giriamo intorno per cui bisogna chiamare le cose per il loro nome.

Il Popolo ha provato più volte a ribellarsi, ma finora non è riuscito a far sentire appieno la sua voce a causa del terrorismo mediatico e psicologico diffuso da questo governo criminale.

Il popolo lancia il suo grido d’allarme.

Le chiediamo di attuare ogni azione che si ritrovi nelle sue possibilità al fine di salvare i bambini in primis ed il popolo intero in secondo luogo dalla dittatura sanitaria, finanziaria, giudiziaria e massmediatica.

Presto ci sarà una sommossa popolare.

E non sappiamo come andrà a finire.

Noi siamo impegnati nella mobilitazione popolare del 5 settembre a Roma, che già è finita sotto la tirannia repressiva del regime, che già sta attuando azioni per tapparci la bocca e vietarci piazze e strade.

Noi il 5 settembre a Roma ci saremo, perché solo il popolo può rappresentare l’opposizione in Italia.

Così come ieri a Berlino, il 5 settembre a Roma la popolazione deve scendere in strada a dire “no alla tirannia del Covid”.

Auspichiamo un suo intervento in nome dei bambini. Salviamo i bambini dalla dittatura sanitaria.

Salviamo l’Italia e gli italiani dalla feroce tirannia globalista.

Rosaria Mangia

Assedio 5 settembre in difesa dei bambini – richiesta supporto unitario

Giuliano Castellino

Vicesegretario nazionale FN – Coordinamento 5 settembre Italia Libera

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: 5 settembre, korazym, salviamo i bambini, vigano



Categoria: Generale