NOBILE: SU CANNON HINNANT NON SI INDIGNA NESSUNO? PERCHÉ?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, devo farvi una confessione: il disgusto e l’indignazione verso il comportamento e le azioni di molti dei miei simili, e in particolare verso moltissimi dei miei simili che fanno il mio stesso mestiere, sta raggiungendo livelli mai toccati prima. E storie come quella su cui si indigna – giustamente, più che giustamente – Agostino Nobile non possono che rendere questi sentimenti più acuti. Buona lettura.

§§§

Un bambino di cinque anni ucciso da un nero non fa notizia

Secondo la polizia di Wilson, North Carolina, il 9 agosto scorso il bambino di cinque anni Cannon Hinnant, mentre andava in bicicletta nel suo giardino di casa è stato ucciso volontariamente con un colpo di pistola alla testa da un vicino di casa.

«Cannon era un bambino amorevole» ha detto il padre di Cannon. «Amava andare in chiesa. Illuminava ogni stanza in cui entrava.» Vedendo suo figlio steso a terra ha pensato che fosse caduto dalla piccola bici. Quando si è reso conto che era morto l’ha preso tra le braccia. Mentre il sangue gli colava lungo il braccio «tutto quello che potevo fare era pregare Dio.»

Le due sorelline di Cannon, presenti durante la tragedia, porteranno per sempre nella memoria e nel cuore il terribile momento.

La notizia è stata oscurata dalle grandi reti TV, probabilmente perché l’accusato, che si trova in galera in attesa di giudizio, è nero.

Nel caso del quarantaseienne George Floyd, che viveva di espedienti, ucciso involontariamente da un poliziotto, tutte le TV del mondo ne hanno parlato come fosse una catastrofe planetaria. L’America è stata messa a ferro e fuoco con centinaia di violenze e furti e decine omicidi. I sinistri e i media di tutto il mondo hanno benedetto e sostengono tutt’ora i Black lives matter, un movimento neo marxista che istiga all’odio verso l’occidente e la razza bianca. I politici Dem americani si sono inginocchiati per ricordare Floyd, un tipo che, data la sua vita problematica, non aveva mai pensato di diventare un eroe internazionale. Anche la Boldrini e sinistri hanno voluto ricordare alla Camera la memoria di Floyd https://www.huffingtonpost.it/entry/laura-boldrini-si-inginocchia-alla-camera-in-memoria-di-george-floyd-video_it_5edf453cc5b6d09ac35f83f3

Per il piccolo Cannon, tranne la Fox News https://www.youtube.com/watch?v=F33uVghqIUU non si è mossa foglia mediatica. Conoscendo la mentalità ideologica, nessuna meraviglia poiché, sinistramente parlando, il piccolo Cannon aveva tre colpe: bianco, credente cristiano e vittima di un nero. Tutto ciò conferma, se ancora ce ne fosse bisogno, che la cupola rossa è costituita da maestri dell’odio e dell’inganno. Non penso che i giornalisti e i politici dei paesi democratici siano mai caduti così in basso.

Agostino Nobile

§§§

