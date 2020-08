VIGANÒ: GLI ZELATORI DEL VATICANO II NON TOLLERANO DISCUSSIONI…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, nei giorni scorsi Michael Matt, del giornale statunitense The Remnant, ha pubblicato questa lettera indirizzata all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, che pubblichiamo di seguito, insieme con la risposta di Viganò. Buona lettura.

Eccellenza:

Forse troverà questo interessante. Come sa, il vescovo Robert Barron non è certo il peggior vescovo degli Stati Uniti. Ho beneficiato di alcune delle sue lezioni in passato e non voglio mettere in discussione la sua sincerità. Detto questo, trovo che la sua recente posizione sul Vaticano II, così come esposta in dettaglio qui, sia problematica a molti livelli.

Non ho idea se il lancio di questa iniziativa abbia avuto o meno qualcosa a che fare con le sue recenti lettere sull’argomento, ma mi sembra un tentativo non così velato di squalificare (se non di diffamare) la tradizionale resistenza cattolica alle disastrose e non vincolanti novità del Concilio Vaticano II.

Sarei curioso di conoscere la sua reazione alle argomentazioni del vescovo Barron e della sua squadra di World on Fire. E se le interessa condividerle con i nostri lettori, sarei felice di renderle pubbliche. Dio benedica lei e Maria custodisca.

In Christo Rege,

Michael J. Matt

§§§

Caro Michael,

ho visto il catechismo sul Concilio pubblicato da Word on fire e, come mi hai chiesto, ti mando una breve riflessione. Non scenderò nei dettagli delle FAQs, che mi paiono più adatte all’uso di un utensile o alla gestione di un call centre. Mi soffermerò invece sulla frase introduttiva di Benedetto XVI:

“To defend the true tradition of the Church today means to defend the Council. […] We must remain faithful to the today of the Church, not the yesterday or tomorrow. And this today of the Church is the documents of Vatican II, without reservations that amputate them and without arbitrariness that distorts them.”

(Nostra traduzione: “Difendere la vera tradizione della Chiesa oggi significa difendere il Concilio. […] Dobbiamo rimanere fedeli all’oggi della Chiesa, non all’ieri e al domani. E questo oggi della Chiesa sono i documenti del Vaticano II, senza riserve che li amputano e senza arbitrarietà che li distorcono”.)

Il Santo Padre afferma apoditticamente che “to defend the true tradition of the Church today means to defend the Council” e che “we must remain faithful to the today of the Church”. Queste due proposizioni che si completano a vicenda non trovano alcun supporto nella Tradizione, poiché il presente della Chiesa è sempre indissolubilmente legato al suo passato.

La Chiesa consta di tre dimensioni: una trionfante in Cielo, una militante in terra e una sofferente nel Purgatorio. Queste tre dimensioni della medesima Chiesa sono strettamente collegate, ed è evidente che quella trionfante e quella purgante si trovano in una realtà metafisica metastorica o metatemporale; mentre solo la Chiesa militante ha un oggi, una contingenza data dal fluire del tempo, che nulla può mutare della sua essenza, della sua missione e soprattutto della sua dottrina. Non vi è quindi una Chiesa solo dell’oggi, in cui ieri è ormai irrimediabilmente trascorso e domani non ancora avvenuto: quel che ieri Cristo ha insegnato, lo ripetiamo oggi e lo professeranno i Suoi Vicari domani; quello che i Martiri hanno testimoniato ieri, lo custodiamo oggi e lo confesseranno i nostri figli domani.

Vi è poi quest’altra proposizione “we must remain faithful to the today of the Church, not the yesterday or tomorrow”, che significativamente fu adottata dai fautori del Vaticano II proprio per cancellare il passato, affermare nell’oggi di allora la rivoluzione conciliare e preparare la crisi di quel domani nel quale ora ci troviamo. E i Novatori che hanno voluto quel Concilio, hanno operato proprio – parafrasando le parole di Ratzinger – “con le riserve che hanno amputato” il Magistero ininterrotto della Chiesa e “con le arbitrarietà che lo hanno distorto”. Non vedo perché quello che hanno compiuto ieri i Novatori con il Vaticano II ai danni della Tradizione non possa valere oggi per loro: chi non ha esitato a demolire in nome della pastoralità l’edificio dottrinale, morale, liturgico, spirituale e disciplinare della vecchia religione – come la chiamano costoro – in nome del Concilio, oggi pretenderebbe di poter rivendicare per le proprie ardite innovazioni quell’ossequiosa sottomissione e quella difesa che non ha voluto applicare a duemila anni di Magistero infallibile. E noi dovremmo manifestare un’adesione incondizionata non per la Tradizione, ma per l’unico evento che quella Tradizione ha contraddetto e adulterato. Mi pare che questo ragionamento, anche solo sotto un profilo meramente logico, non abbia molta credibilità, e si limiti a ribadire quell’autoreferenzialità della chiesa conciliare, in rottura con l’ininterrotto insegnamento dei Sommi Pontefici che l’hanno preceduta.

Mi sembra inoltre che la citazione di Benedetto XVI sia anche in contraddizione con quella ermeneutica della continuità, secondo la quale il Concilio dovrebbe esser accettato non in rottura col passato della Chiesa, ma in continuità – appunto – con esso: ma se non vi è una Chiesa di ieri, a cosa si dovrebbe riferire la continuità della presunta ermeneutica conciliare? Un altro calembour filosofico che purtroppo mostra segni di cedimento sin dalla sua formulazione e che oggi è smentito dal più alto Soglio.

Possiamo osservare con “stupore” l’impegno degli zelatori del Vaticano II nel difendere il loro concilio, giungendo a comporre nientemeno che una sorta di catechismo del Concilio. Se costoro si fossero dati la pena di ribadire con altrettanto impegno la dottrina immutabile della Chiesa, quando essa era negata o taciuta proprio in nome del rinnovamento conciliare, oggi dilagherebbe meno ignoranza della Fede e meno confusione. Ma purtroppo è più importante la difesa del Vaticano II di quanto non lo sia quella del perenne depositum fidei.

Dio vi benedica !

+ Carlo Maria Viganò

14 Agosto 2020

Vigilia dell’Assunzione di Maria Santissima

§§§

Tag: barron, matt, vaticano II, vigano



Categoria: Generale