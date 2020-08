CHI È PAPA FRANCESCO? RADIO LINEA INTERVISTA MARCO TOSATTI

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, un post fulmineo giusto per dirvi che questa mattina Radio Linea mi ha intervistato in video per una ventina di minuti sulla situazione della Chiesa, e in particolare sul perché papa Bergoglio appaia così divisivo: idolatrato da alcuni, e visto con sospetto e aperta diffidenza da altri nel mondo cattolico, e sul perché fra quanti non appartengono alla Chiesa appaia così popolare. Se in queste calde giornate di agosto non avete di meglio da fare, e non vi basta leggere quello che scrive Stilum Curiae, potete anche ascoltarlo e vederlo….a voi la scelta!

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: bergoglio, radio, silenzi, tosatti



Categoria: Generale