USA: I CONTI TAROCCATI (DEGLI OSPEDALI) DEI MORTI DI COVID 19. E DA NOI?…

Marco Tosatti

Uno dei tanti aspetti discutibili legati all’emergenza dichiarata per il Coronavirus (un altro lo trovate a questo collegamento) è quello del conto delle persone decedute; non solo in Italia, dove molteplici testimonianze rendono indubitabile che persone morte per altre cause siano state assegnate d’autorità – ma perché? – alla lista del Covid 19. L’uso politico dell’emergenza in Italia, la politica del terrore sviluppata dai partiti al potere con la complicità dei mass media è un segreto di Pulcinella. Ma veramente ci vorrebbe una o più inchieste per capire come mai ampie fasce del sistema di salute pubblica si siano prestate a questo gioco. Non abbiamo risposte, purtroppo; ma ci pare interessante offrirvi questo articolo del Washington Examiner, in cui un personaggio importante e ufficiale del sistema sanitario USA ammette che alcuni ospedali hanno un vantaggio economico a iscrivere al Coronavirus decessi per altre cause. Buona lettura, e speriamo che presto anche da noi qualche giornalista si svegli dal torpore di regime…

§§§

Il direttore dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie, (CDC) Robert Redfield, ha ammesso che alcuni ospedali hanno un incentivo monetario a conteggiare in eccesso i decessi per Coronavirus, così come i decessi per altre malattie.

“Penso che lei abbia ragione nel dire che abbiamo visto questo anche in altri processi di malattia”. In realtà, nell’epidemia di HIV, qualcuno può avere un attacco di cuore ma anche l’HIV – l’ospedale preferirebbe la [classificazione] per l’HIV perché c’è un rimborso maggiore”, ha detto Redfield durante un’udienza del panel della Camera venerdì, quando è stato interrogato dal parlamentare repubblicano Blaine Luetkemeyer su potenziali “incentivi perversi”.

Redfield ha continuato: “Quindi, penso che ci sia un po’ di realtà in questo. Quando si parla di morte, però, in ultima analisi, è come il medico la definisce nel certificato di morte, e … noi esaminiamo tutti quei certificati di morte. Quindi penso che, probabilmente, sia meno operabilità nella causa della morte, anche se non dirò che non ci sono casi. Penso però che [che] quando si tratta di problemi di rimborso ospedaliero o di persone che vengono dimesse, ci potrebbe essere sicuramente qualche gioco da fare”.

Sono state sollevate domande sul conteggio dei Coronavirus negli ospedali di tutto il Paese, e sono state sollevate conclusioni contrastanti sul fatto che i decessi vengano o meno accuratamente conteggiati.

Uno studio di Yale ha concluso che il numero complessivo di morti per coronavirus negli Stati Uniti è un “sostanziale sottoconteggio” del numero effettivo; il membro del team di risposta al coronavirus della Casa Bianca, la dott.ssa Deborah Birx, ha suggerito in maggio che i decessi sono stati sovracontati del 25%.

Sembrano esserci casi in cui è accaduto il contrario. Un’indagine in Florida ha scoperto che diversi decessi sono stati erroneamente attribuiti al virus, compreso il caso di un uomo morto per una ferita d’arma da fuoco alla testa.

Il sito web del CDC elenca oltre 3.700 morti per coronavirus caratterizzate come “lesioni intenzionali e non intenzionali, avvelenamento e altri eventi avversi”. In Texas, più di 3.000 persone sono state recentemente rimosse dal conteggio complessivo dei Coronavirus perché non sono mai state effettivamente testate ma considerate “probabili”.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid 19, morti, usa, washington examiner



Categoria: Generale