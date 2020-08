L’ABORTO FAI-DA-TE DEL GOVERNO E IL SILENZIO DI AVVENIRE. UN AGGIORNAMENTO.

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, questa mattina abbiamo visto che Repubblica apriva il giornale con questo titolo, che successivamente nell’edizione online è “sceso” come si suol dire, spodestato dal altre notizie più fresche.

Abbiamo aperto allora la pagina online di Avvenire, che vi alleghiamo, e non siamo riusciti a trovare traccia di questa notizia.

Che ci sembra interessante: finalmente si potrà sopprimere un essere umano in modalità semi fai-da-te, senza tutta quella noiosa burocrazia, senza avere rompiballe che magari ti ricordano che si tratta di un essere umano, come potete ben vedere dal video che alleghiamo, e così via.

THIS IS A BABY in the first 10 weeks of her life.

Human life is a MIRACLE.

The abortion pill kills babies this age.

It must be immediately banned.

Spread the truth. https://t.co/084yWsGCZB#AbortionPillKills pic.twitter.com/2E66B26rhq

— Live Action News (@LiveActionNews) July 31, 2020