CODA NUNZIANTE: RESISTERE ALL’ATTACCO DEL POPOLO DELLA MORTE

Marco Tosatti

Stilumcuriali carissimi, abbiamo ricevuto da una cara amica, Virginia Coda Nunziante, Presidente del Comitato della Marcia per la Vita, questo messaggio, che ci piace condividere con voi, in particolare con tutti coloro che hanno sensibilità per questi temi. E subito dopo rilanciamo la cronaca di ciò che ha dovuto affrontare Simone Pillon per…ma lo vedrete voi stessi. E capirete perché il DDL liberticida Zan-Scalfarotto è davvero molto, molto pericoloso. Oltreché inutile. Buona lettura.

§§§

Roma, 6 agosto 2020

Festa della Trasfigurazione

Carissimi amici,

il mese di agosto è generalmente un mese tranquillo in cui si cerca di riposare ed interrompere le normali attività dell’anno. Ma c’è invece chi non si ferma mai ed anzi approfitta di questo periodo per far passare leggi che vanno contro il diritto naturale e contro l’uomo stesso.

Lo vediamo in Italia con il ddl Zan-Scalfarotto ma anche in altri paesi come la Francia dove è stato appena approvato, alle 4 del mattino del 1 agosto, un disegno di legge sulla bioetica per il quale viene tolto qualsiasi divieto di manipolazione di embrioni umani, viene autorizzata la creazione di chimere uomo-animali ed infine viene legalizzato l’aborto fino al nono mese in caso di disturbi psico-sociali della madre.

Questo disegno di legge fa seguito all’approvazione dell’aborto fino al nono mese già avvenuta in Nuova Zelanda durante il lockdown, alla diffusione sempre più massiccia delle pillole abortive varate da regioni come quella Toscana per sopperire ad eventuali difficoltà riscontrate dalle donne a recarsi in ospedale a causa del Covid-19… ma potremmo continuare analizzando paese per paese e ovunque troveremmo gli stessi risultati.

Ciò dimostra l’esistenza di un popolo della morte che avanza senza tregua per autorizzare in tutto il mondo l’uccisione dei bambini nel grembo materno fino al nono mese ma che non indietreggia neanche davanti all’infanticidio.

Con altrettanta decisione deve combattere il popolo della Vita, non solo un giorno all’anno, quando ci ritroviamo in piazza per la Marcia per la Vita, ma tutti i giorni, come i nostri avversari! Noi per difendere la vita, fino all’abolizione integrale della legge 194, loro per estendere quanto più possibile l’omicidio di Stato.

E’ certamente una guerra di lunga trincea che richiede spirito di sacrificio, determinazione e soprattutto entusiasmo. Non ci scoraggiamo davanti all’avanzare dei nostri avversari perché sappiamo che con l’aiuto di Dio il popolo della Vita è destinato alla vittoria.

Prepariamoci dunque bene per la ripresa di settembre, che richiederà sforzi ed impegni ancora maggiori. In questo mese di agosto dedicato all’Assunta chiediamo nuove energie spirituali alla Madonna nella certezza che presto o tardi sarà Lei a schiacciare la testa dell’eterno nemico, ispiratore e propagatore di tutto il male che c’è nel mondo.

Un cordiale saluto e augurio di buon riposo.

Virginia Coda Nunziante

Presidente Comitato Marcia per la Vita

§§§

Simone Pillon

23 giugno 2017 · San Mariano, Umbria

Oggi si è celebrata l’udienza filtro nei due procedimenti penali che vedono imputato l’avvocato Simone Pillon.

Come sapete, Simone Pillon è stato querelato da Arcigay Omphaloso Perugia per quanto ha dichiarato durante alcune delle sue conferenze tenutesi nel 2014 e 2015 tra Assisi, Ascoli Piceno e San Marino, nelle quali dava atto di alcuni volantini messi a disposizione degli studenti durante un’assemblea di istituto tenutasi nell’aprile 2014 a studenti minorenni presso il liceo Alessi di Perugia senza darne alcun avviso ai genitori.

L’unica comunicazione che le famiglie avevano ricevuto parlava genericamente di un’assemblea contro il bullismo omofobico. In tali volantini – che alcuni familiari di studenti hanno portato alla sua attenzione – si davano consigli su come gestire i rapporti sessuali tra due maschi o tra due femmine, con istruzioni su “come aumentare l’eccitazione della partner” o come usare il “dental dum” cioè un velo di plastica da mettere sulle parti intime del partner prima di avvicinarle alla propria bocca…

In un altro opuscoletto messo a disposizione degli studenti minorenni si faceva pubblicità al locale notturno “be queer” di proprietà di Arcigay, dove si tengono spettacoli omosex e trans il cui contenuto ciascuno può agevolmente rinvenire su internet con dovizia di fotografie e filmati, e nello stesso opuscolo si offriva il servizio di “Welcome group” cioè di gruppo di benvenuto per coloro che volessero avvicinarsi all’associazione e riceverne assistenza.

Tutto questo è stato considerato diffamatorio da parte dei responsabili dell’associazione che oggi si sono costituiti parte civile sia in proprio sia come legali rappresentanti dell’associazione stessa, chiedendo complessivamente l’astronomica somma di 400.000,00 Euro di risarcimento all’avv. Pillon.

Il Tribunale di Perugia ha rinviato al prossimo 1 febbraio 2018 ore 9.30 per sentire i testimoni del Pubblico Ministero.

L’avv. Pillon è sereno, e convinto di aver fatto quello che andava fatto, annunciando la verità. Non nutre nessun rancore verso i suoi accusatori e spera che il processo porti anche loro a comprendere la gravità di quanto hanno fatto e a porre attenzione ai diritti delle famiglie e dei minorenni nel delicato compito educativo.

E’ comunque sconfortante rendersi conto che la libertà di parola sia tanto sotto attacco e che chiunque alzi la voce contro il pensiero unico dell’ideologia Gender sia messo a tacere con l’impiego dello strumento giudiziario.

Pur essendo stato il primo ad essere attaccato personalmente Pillon non è stato purtroppo l’ultimo. Dopo di lui ben tre psicologi sono stati deferiti ai rispettivi consigli dell’ordine per aver osato alzare la voce contro il Gender.

Due noti medici sono stati denunciati per la stessa ragione e anche altri professionisti, tra cui due farmacisti, si stanno difendendo in sede penale per aver esercitato il loro diritto all’obiezione di coscienza. Anche noti giornalisti vedono la propria libertà sanzionata da interventi disciplinari azionati da chi non accetta voci e posizioni diverse dalle proprie.

Non si può non vedere in questo un piano preordinato e costruito nei dettagli per stroncare ogni focolaio di resistenza al pensiero unico femminista, relativista e genderista che si vuole imporre anche nel nostro Paese.

Quando non si hanno più argomenti credibili, allora non resta che impiegare lo strumento giudiziario.

Invitiamo tutti alla preghiera, sia per Simone che per tutti gli altri professionisti che affrontano in prima persona questa battaglia di civiltà.

Invitiamo anche alla solidarietà e al sostegno pubblico e privato della libertà di parola e di pensiero di questi nostri amici e di chiunque voglia far sentire la sua voce nel dibattito civile.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: coda nunziante, marcia per la vita, PILLON, zan



Categoria: Generale