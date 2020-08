PG: ALTRO CHE ZAN! LA LEGGE CHE CI VUOLE È SULLA CATTOFOBIA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, non solo in Francia, ma anche in Italia avvengono episodi di profanazione di luoghi sacri, immagini e simboli religiosi. Pezzo Grosso, mentre le lobby LGBT cercano di spingere avanti il DDL liberticida Zan – Scalfarotto ha una proposta molto più sensata da fare. Buona lettura.

§§§

Allego il titolo di un articolo della Nuova Bussola Quotidiana appena uscita:

Satanisti devastano chiesa. L’unica legge che serve è sulla Cristianofobia

Cari amici, facciamo una riflessione in proposito. Perché noi cattolici non sappiamo difenderci? non abbiamo mai costituito una “Anti defamation League” per esempio? Perché anche quando governava la famosa Democrazia Cristiana, i valori cristiani diventavano oggetto di trattativa politica e non venivano mai difesi, giustificando le rese ripetute con proposte chiamate “il minore dei mali”?

Perché i vari cosiddetti cattolici tutt’ora in Parlamento, che hanno anche avuto incarichi di governo (non faccio nomi, per non cadere nell’errore del –processo alle intenzioni-) si limitano a fare dichiarazioni ai vari TG, giusto per far ricordare la loro faccia, ma dicendo cose talmente scontate, inutili e banali, che ci sconsolano sempre più?

A volte, cercando di auto-paradossalizzarmi, mi domando se la punizione maggiore per noi cattolici non siano gli Zan, gli Scalfarotto, le Bonino, ecc. ma siano i rappresentanti che abbiamo votato perché “lottassero “ per i valori cattolici.

Qui sotto, uno dei pochi siti cattolici, che ancora si espirmei con coraggio, la NBQ, fa una proposta, realizzabile dai nostri rappresentanti in Parlamento (continuo a non fare nomi, per non “scoprirli”, essendo “cristiani coperti”, tanto coperti che neppure le loro mogli o mariti han capito che son cattolici).

Bene, che da ora si diano da fare almeno per ottenere una legge sulla CATTOLICOFOBIA, usufruendo dei vantaggi aperti dal decreto Zan-Scalfarotto e dalla disponibilità del parlamento ad approvare necessariamente anche questa.

Essendo ormai il cattolicesimo una minoranza molto in minoranza.

Ma la risposta alla mia domanda iniziale non l’ho data. Perché noi cattolici non sappiamo difenderci? Perché abbiamo, o dovremmo avere, una Chiesa che lo fa, ci ispira, ci incoraggia.

Invece questa Chiesa ci “ha venduto” (come si dice).

E non solo non ci difende, ma dà ragione e chi ci attacca. (Pannella e la Bonino, tanto per ricordarlo, ma basta andare alla Pontificia Accademia delle Scienze o alla Università Luteranense per ascoltare Jeffrey Sachs, Paul Herlich, Zamagni, Yunus, ecc.).

NBQ titola: “L’unica legge che serve è sulla Cristianofobia”.

Ma diamine! il maggior cristianofobo è il capo della chiesa!

Satanisti, e non semplici vandali, devastano una chiesetta in riva al mare, disegnano simboli di rituali demoniaci. Poi fanno sesso sull’altare e orinano sulle acquasantiere vuote. Mentre si fa la guerra alle opinioni col Ddl Zan, episodi come quello accaduto in un condominio per vacanze a Porto San Paolo, in Sardegna, sono all’ordine del giorno e vengono denunciati a fatica. Il parroco alla Bussola: «Faremo una Messa di riparazione». E se la legge necessaria fosse davvero quella sulla cristianofobia?

§§§

Tag: cattofobia, chiesa, pezzo grosso, profanazioni, za



Categoria: Pezzo Grosso