DDL ZAN: MENZOGNA IDEOLOGICA. LO DICONO GLI OMOSESSUALI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, continuiamo ad occuparci del DDl liberticida Zan, sulla cosiddetta omotransfobia, qualunque cosa essa possa essere (nel DDl non c’è una definizione, il che appare, da un punto di vista giuridico, pericolosissimo: si può essere condannati per qualunque cosa) rilanciando uno e due articoli molto interessanti di Pro Vita e Famiglia. Sono due interventi “dall’interno”: cioè da persone che fanno parte di quel mondo che il DDL Zan-Scalfarotto-Boldrini dice di voler tutelare. E inoltre una commento di #NelleNote. Buona lettura.

§§§

Un disegno di legge incredibilmente divisivo, che non piace nemmeno alle persone che dice di voler tutelare, come Giorgio Ponte, docente di lettere in un istituto professionale. Ponte, milanese di adozione, dopo il suo primo romanzo “Io sto con Marta!”, ha all’attivo anche “LEVI” il primo capitolo della trilogia a tema evangelico “Sotto il Cielo della Palestina”, “GIAIRO” (2017) e “YOKABE” (2018). Oltre al suo lavoro di scrittore, dal 13 Maggio 2015, ha deciso di esporsi raccontando la sua vita, dichiarando di essere una persona con orientamento omosessuale, in difesa della famiglia naturale. Da allora partecipa spesso a convegni e iniziative varie, per permettere alle persone con attrazione omosessuale di vedere la propria condizione sotto un aspetto nuovo, diverso da quello presentato e imposto dalle lobby. Ultimamente, si è espresso anche contro il ddl Zan, sul suo blog e ha ribadito la sua contrarietà nel corso della nostra intervista

Innanzitutto cosa pensa del ddl Zan?

«Il DDL in sé, anche se non fosse concepito in maniera ambigua, come difatti è, senza definire in modo preciso il reato di omofobia, se anche fosse una legge che punisce gli atti di violenza fisica verso una persona omosessuale, sarebbe comunque discriminatorio perché creerebbe una categoria a parte, quella degli “omosessuali”, che in questo modo godrebbero di diritti supplementari rispetto a quelli di qualsiasi altro cittadino. Non si capisce perché la violenza commessa verso chiunque dovrebbe essere più grave, rispetto a quella verso altri, nel caso in cui si trattasse di una persona con attrazione per lo stesso sesso. Questo contravviene al principio di uguaglianza di tutti i cittadini di fronte alla legge. Per di più, il fatto che questa legge non definisca il reato, come già detto, la rende oltre che discriminatoria anche pericolosa, dato che leggi simili in altri paesi hanno impedito la libertà di parola, nei confronti di chi ha espresso pareri contrari su diversi temi, anche non direttamente connessi con l’omosessualità (l’utero in affitto, l’educazione di Genere), ma che all’attivismo si accompagnano e che possono essere giudicati “omofobi” a discrezione del giudice».

Secondo Lei potrebbe, contrariamente a quello che si dice essere lo scopo del ddl e cioè quello di prevenire le violenze contro gli omosessuali, finire per acuire, al contrario, le tensioni sociali?

«Statisticamente è stato dimostrato che quando si cerca di proteggere una categoria a discapito di altre, il numero di episodi di odio nei confronti di tale categoria tendano ad aumentare, in modo proporzionale alla rabbia nei suoi confronti. L’Italia non è un paese omofobo, e non a detta mia, ma secondo le graduatorie stilate dalle stesse associazioni gayfriendly, tuttavia, se una legge di questo genere passasse generando una forma di controllo mediatico dell’informazione, della libera espressione e persino della formazione sulle nuove generazioni, questo rischierebbe di produrre un inasprimento della visione che le persone avranno nei confronti degli omosessuali. Tutti loro verrebbero, infatti, identificati con chi ha voluto questo tipo di legge, anche chi magari pur omosessuale non si sia mai identificato con l’ideologia che ne anima le battaglie».

Ultimamente anche le femministe si sono pronunciate contro questa legge. Che ne pensa?

«Penso che la verità si stia mostrando da sola e con essa la menzogna dell’ideologia Gender che è alla base di queste leggi: se tutto ciò che sentiamo è vero, allora vuol dire che nulla lo è. Se il corpo biologico non ha più valore, allora perché fare battaglie per difendere chi riteneva di essere stata discriminata in base al suo sesso biologico? Non c’è più un criterio di verità. Allora anche chi, all’inizio si è sentito di difendere determinati valori, ora vede che questa ideologia sta andando contro i suoi stessi principi. Anche la donna, discriminata per secoli perché non aveva i diritti minimi garantiti di qualunque altro cittadino maschio, lottando contro l’uomo ha finito per lottare contro la sua stessa femminilità: negli anni ’70 il femminismo radicale si è alleato ai movimenti omosessuali contro la figura dell’uomo eterosessuale, maschio, bianco visto come immagine “dell’oppressore”, fino ad affermare che era proprio il sesso biologico la prima ingiustizia che le donne subivano per destino, con la maternità. Quindi era quella differenza biologica che andava eliminata. Tuttavia, cercando di negare le differenze biologiche tra maschio e femmina, si sono annullate anche la condizioni che rendono sensata una difesa dei pari diritti fra i sessi. Se non ci sono differenze, perché tutelare le donne più degli uomini? E al tempo stesso, se il sesso è ciò che uno si sente, perché un uomo che si sente donna non può godere degli stessi diritti di una donna biologica? E così nel momento in cui le donne hanno rivendicato i loro diritti dati dal sesso biologico, i trans, loro alleati fino ad oggi, per il principio che uno è ciò che si sente, le attaccano sentendosi discriminati nel loro “sentirsi” donne. Con questa legge inoltre, che equipara il genere al sesso, c’è un rischio reale di un incremento degli abusi sessuali da parte di quegli uomini che dichiarando di “sentirsi donne”, senza aver fatto il cambio di sesso, sarebbero autorizzati ad entrare in uno spogliatoio femminile. Pena per chi si oppone: reato di discriminazione omotransfobica».

Lei ha mai avvertito l’esistenza di un’emergenza omofobia in Italia?

«Assolutamente no, io insegno nella scuola e vedo costantemente che il problema del bullismo che oggi soltanto viene associato solo alla questione dell’omosessualità, in realtà è molto più grave su qualsiasi altro tipo di categoria “protetta”. C’è una ferita grande nelle ragazzine e nei ragazzini maschi, ad esempio nella contrapposizione tra la proprio immagine e quella che viene fornita esteriormente e che viene considerata da tutti la migliore, attraverso i social, tutti più belli e muscolosi. I casi di ragazzi che diventano autolesionisti perché non si piacciono rispetto ad uno standard che gli viene rinfacciato dai loro compagni, sono tantissimi. Ci sono emergenze molto più grandi e parlo solo dell’ambito scolastico e quindi figuriamoci in generale, di quelle che ci sono verso chi manifesta attrazione omosessuale. Anzi, sul piano lavorativo, oggi, nonostante non ci sia ancora una legge, è un modo per costruirsi uno scudo di inattaccabilità perché basta dire di essere stati licenziati da una persona perché era contraria alla tua tendenza omosessuale, che questo anche senza avere nessuna prova della questione, ti fa diventare intoccabile. Questa emergenza omofobia, dunque, io sulla mia pelle, non l’ho mai vissuta».

***

Il terrorismo psicologico, si sa, è uno dei mezzi essenziali usati dalla dittature per autoaffermare la propria ideologia ed è un’azione così cieca che a volte si dirige proprio verso quelle categorie che teoricamente dovrebbero essere considerate “intoccabili”.

Stiamo parlando di ciò che è accaduto a Debbie Hayton, un’insegnante di fisica nelle Midlands, un uomo ricorso alla riassegnazione del sesso biologico nel 2012. Qual è la grave colpa di Hayton? Che non crede, a differenza di molti componenti della comunità trans, che il suo sesso possa essere cambiato ed è perfettamente consapevole del fatto che rimarrà sempre biologicamente uomo.

Ma ultimamente si è reso reo di un atto considerato provocatorio e violento, dalla comunità transgender e cioè aver indossato un top con lo slogan: “Le donne trans sono uomini. Farsene una ragione!”

Questo semplice gesto, in cui esprime la propria opinione, basata peraltro, sulla propria esperienza, gli sta costando l’espulsione dal comitato LGBT del Trades Union Congress (TUC) Debbie, infatti, è membro del Comitato LGBT del Congresso dei sindacati (TUC), ma tra poco probabilmente non lo sarà più, a causa della lettera di protesta che 12 componenti del Congresso hanno scritto al segretario generale: «È andata oltre l’espressione di un punto di vista alternativo e adesso sta diffondendo discorsi di odio contro la comunità trans».

Hayton indossava la maglietta in occasione di un evento organizzato da Fair Play for Women, un’associazione che afferma che usare il Gender Recognition Act (un decreto che consente alle persone transessuali di fare domanda per ricevere un certificato di riconoscimento del genere in cui si identificano, dopo averne soddisfatto le condizioni per il riconoscimento legale) minerebbe, di fatto, i diritti delle donne biologiche.

Il fondatore dell’organizzazione femminista, Nicola Williams, ha dichiarato: “Le accuse di ‘transfobia’ vengono lanciate alle donne così spesso e per così poco, che la parola, in sé, ha perso ogni significato.

Hayton, peraltro, è stato attaccato anche per alcuni articoli in cui aveva rilasciato la seguente, importante dichiarazione: “Le donne trans sono biologicamente maschi – in realtà essere maschi è l’unico criterio qualificante per essere una donna trans” e che “quando anche le persone trans vengono chiamate transfobiche, allora la gente dovrebbe capire quanto siano sempre stati ridicoli e inverosimili questi attacchi”.

***

Nelle Note

Da attivista #LGBT alle accuse di #omotransfobia.

Questo quanto successo per aver indossato la maglietta che vedete nella foto per ribadire che il concetto di “identità di genere” mette a rischio i diritti delle #donne. Lo stesso messaggio che ha messo al centro di una bufera la #Rowling e che sostengono molte #femministe italiane e tra loro ArciLesbiche che, per questo motivo, contestano parte del contenuto del #DdlZan.

§§§

