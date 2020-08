COVID. PASSATA LA CRISI, IL GEMELLI SI LIBERA DI CROCE AMICA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto una lettera da parte di dipendenti di Heart Life -Croce Amica, che in questi mesi di emergenza dovuta al Coronavirus si sono spesi senza risparmio per fronteggiare la crisi sanitaria e che dal 1° agosto hanno perso il posto di lavoro a causa di una decisione del Policlinico Gemelli, “l’ospedale del Papa”. Pubblichiamo il loro messaggio, sperando che la loro situazione possa venire risolta secondo giustizia, e tenendo conto della Dottrina Sociale della Chiesa, a cui il Pontefice fa così spesso riferimento. Buona lettura.

§§§

A sua Santità Papa Francesco Bergoglio

Al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Al presidente del Consiglio Giuseppe Conte

Al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti

Al ministro della Salute Speranza

All’assessore alla Salute della Regione Lazio Amato

A tutti igruppi parlamentari e regionali del Lazio

Ai presidenti della Commissione Sanità della Camera e del Senato

Al presidente della Commissione Sanità della Regione Lazio

Alle segreterie nazionali e yegionali della UIL, CGIL, IJGL, CISL

A Il Messaggero

A La Repubblica

Al TGR3

A Il Tempo

A Libero

A Il Fatto Quotidiano

A la Verità

A L’Espresso

A Panorama

e p/c alla Questura di Roma

I lavoratori della Heart Life Croce Amica, che dal 1 agosto resteranno a casa, dopo che il “Policlinico Agostino Gemelli”, ha consentito alla Croce Rossa Italiana, di declinare gli obblighi di legge, ovvero di non garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, del servizio fin qui svolto da 28 operatori del settore del trasporto infermi, cosi come richiesto dalla normativa regionale (L.R. Lazio n. 16 ‘del 18/09/2007, all’articolo 7, richiamata negli atti di gara, in data 01/07/2020, si sono autoconvocati spontaneamente in assemblea permanente.

Dall’assemblea è scaturito, di voler informare dei fatti tutte le sigle sindacali, gli organi di Stampa. e le istituzioni preposte, incluso il presidente del Consiglio, il Presidente della Repubblica, e il Papa Francesco Bergoglio.

A tutti chiediamo di intervenire affinché TUTTO il personale, impiegato, 24 dipendenti di cui 10 infermieri circa e 14 autisti soccorritori impegnati su due ambulanze h24, una adibita al trasporto bio contenitivo, ed un’ambulanza h12, per le emergenze interne no covid non venga licenziato ma riassorbito dal nuovo soggetto che ha vinto la gara indetta dal Policlinico Gemelli.

A tutti rammentiamo che noi siamo quelle persone che hanno consentito la gestione e l’apertura del Columbus Covid -2 Hospital, eseguendo tutti i trasferimenti provenienti dai vari reparti del Gemelli e degli oltre 180 pazienti intubati della rianimazione del nosocomio stesso.

Noi siamo quelli che non si sono mai tolti la tuta anti-covid e che non hanno contratto la malattia perché preparati alle maxi emergenze e attrezzati per gestire ogni situazione di crisi. L’appalto di trasporto infermi, che il Policlinico Gemelli ha affidato alla Croce Rossa, azzera i posti di lavoro, posti che saranno sostituiti con la proliferazione di nuovi -volontari” e solo marginalmente da personale già in carico alla CRI. La ragione è spiegata dal Policlinico Gemelli che dichiara: “la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli IRCCS,- soggetto privato, non rientra tra quelli indicati nell%art.7 della legge Regionale Lazio n.16 del 18/9/2007”!!!!!

L’ulteriore precarizzazione cui verranno costretti altri lavoratori è in metta contraddizione con lo spirito delle dichiarazioni resa dal Vaticano, a partire dai primi giorni dell’emergenza Covid-19, così come contraddice il decreto Cura Italia ( art. 46 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18), redatto dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Al tempo stesso non capiamo come mai un ospedale privato che gode di finanziamenti pubblici dello Stato Italiano, perché struttura “convenzionata” con la Regione Lazio e il SSN, possa bypassare le norme che regolano gli obblighi derivati dall’affidamento di lavori attraverso procedure di evidenza pubblica. procedure che, come nel caso specifico, sono state prima richiamate nel bando di gara, poi trasformate in carta straccia.

Non assisteremo inermi ad una trattativa tesa a danneggiare la stabilità di 28 famiglie, gettando nella disperazione i nostri famigliari.

L’Assemblea dei lavoratori. autoconvocata, ha deciso altresì chea partire dal 31 luglio promuoverà azioni di informazione dinanzi alla sede del Policlinico Gemelli e sit-in di protesta permanenti davanti alla Regione Lazio, la Santa Sede e Palazzo Chigi.

Valga la presente come informativa agli organismi preposti indicati “per conoscenza”. per ogni comunicazione si prega di contattare Massimiliano Germoni 3936326675.

Seguono le firme.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: covid, gemelli, heart life croce amica, papa, sanità



Categoria: Generale