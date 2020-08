COVID 19: NATURA O LABORATORIO? PIÙ PROBABILE LA SECONDA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, qualche giorno fa abbiamo rilanciato un’intervista ripresa da Libero al prof. Joseph G. Tritto, autore di un libro sul Covid 19 di prossima disponibilità presso il pubblico italiano. Subito dopo abbiamo ospitato una lettera aperta dell’editore, David Cantagalli, di reazione a un articolo di Open, il giornale online riconducibile a Enrico Mentana. Fra i commenti ce ne sono stati due della dott. Nicole Tosi, biotecnologa dell’Università di Parma, che sul suo profilo Twitter si descrive così: “Biotecnologa appassionata di nutrizione, giornalismo e politica. Liberaldemocratica, pattinatrice, juventina” e che dalla fotografia sembra simpatica, oltre che giovane e carina. L’editore ha letto i commenti, che riportiamo qui sotto, e ci ha mandato questa risposta, che troviamo molto condivisibile: come si fa a commentare, in positivo o in negativo, una qualsiasi ipotesi o tesi scientifica, senza averla letta? Non appare molto scientifico, e invece molto politico e pregiudiziale. Infine vi alleghiamo il video intervista di una scienziata francese, genetista, molto nota a livello internazionale, sul tema in discussione che senza eliminare la possibilità di un’origine naturale ritiene più probabile una manipolazione di laboratorio. E dice anche cose molto pesanti e interessanti sul fatto che all’inizio le autopsie sono state proibite, ritardando così la scoperta del fatto che il problema era di natura vascolare; e dice anche cose molto interessanti sui silenzi mediatici. Oltre al fatto – citando grafici – che l’epidemia non esiste più, e che a livello mondiale la carica virale è in forte declino. E quello che dice sui vaccini è abbastanza terrificante. Cioè il contrario di quello che ci raccontano il regime e i suoi giornali. Buona lettura e buon ascolto.

Ecco i commenti della dott.ssa Tosi:

Non discuto sulla scorrettezza (o meno) di certe superficiali recensioni, ma rispetto alla serietà della ricerca scientifica non c’è titolo che tenga. Anche essere premi Nobel (v. Montagner) non è una franchigia dalle cantonate. E le cantonate che prende Tritto sono colossali, si vede che fa troppe cose… Ribadisco, rifacendomi al precedente articolo, quando il professore parla di “residui di amminoacidi” e “inserti degli amminoacidi dell’AIDS”, siamo di fronte ad affermazioni scientificamente senza senso, totalmente infondate. Semmai sarebbe corretto parlare di “inserti del genoma di HIV” che codificano per sequenze di amminoacidi. Inoltre il sito di clivaggio furinico consente al virus di entrare nelle cellule, non c’entra con la patogenicità e la moltiplicazione del virus, semmai con la sua infettività. E che gli inserti dell’HIV consentano di entrare nelle cellule è una castroneria, in quanto il bersaglio dell’HIV non sono le cellule polmonari (e in generale le cellule che esprimono ACE) ma i linfociti (che esprimono il recettore CD4). Montare una polemica giornalistica rispetto a problemi così complessi e che richiedono una conoscenza specialistica approfondita è fuorviante. dott.a Nicole Tosi biotecnologa dell’Università di Pr

Sì, anche Montaigner si basava su questa teoria per dimostrare l’artificialità del virus. Comunque le locuzioni “residui di amminoacidi” e “inserti degli amminoacidi dell’AIDS” sono scientificamente senza senso.. semmai sarebbe corretto parlare di “inserti del genoma di HIV” che codificano per sequenze di amminoacidi. Inoltre il sito di clivaggio furinico consente al virus di entrare nelle cellule, non c’entra con la patogenicità e la moltiplicazione del virus, semmai con la sua infettività. E che gli inserti dell’HIV consentano di entrare nelle cellule è una castroneria, in quanto il bersaglio dell’HIV non sono le cellule polmonari (e in generale le cellule che esprimono ACE) ma i linfociti (che esprimono il recettore CD4). dott.a Nicole Tosi,Università di Pr

§§§

Ed ecco quello che risponde David Cantagalli:

In merito a quanto scrive la Dott.ssa Nicole Tosi nei commenti all’articolo Pifferi di montagna… la gaffe di Open sul libro del Covid, pubblicato sul blog di Marco Tosatti Stilum Curiae, palando, a proposito dell’intervista rilasciata dal Prof. J. Tritto al quotidiano Libero, di “cantonate colossali”, desidererei rassicurala sul fatto che il Professore ha pubblicato nel suo libro ben 40 pagine di spiegazione sull’origine e sulle caratteristiche del virus, che sono destinate a coloro, come la Dott.ssa Nicole Tosi, che comprendono e sanno decifrare il linguaggio criptico della biologia e della genetica. Leggendo quelle 40 pagine la Dottoressa potrà così confutare la descrizione del Professor Tritto che, con grande rigore scientifico, descrive la procedura attraverso la quale è stato creato il SARS-CoV-2. Una domanda mi sorge spontanea considerando il fatto che la Dott.ssa Tosi non ha letto neppure una pagina del libro: perché leggendo tre righe di un’intervista, che tra l’altro omette di citare nella loro completezza, usa, nei confronti del Prof. Tritto, termini poco consoni al mondo accademico? Sorge il legittimo sospetto che la Dottoressa simpatizzi per chi, evidentemente come Lei, è abituato a sentenziare senza avere una conoscenza diretta e sufficiente del reale. Chiunque può esprimere un giudizio sul reale quando abbia a disposizione informazioni sufficienti per poter argomentare il suo giudizio. Se il giudizio è espresso prima che tali informazioni siano disponibili allora si può parlare di pregiudizio, cioè un giudizio che non considera la realtà nella sua totalità ed è suggerito, piuttosto, da idee precostituite che prescindono da un esame imparziale della realtà. La Dottoressa dovrebbe, tra l’altro, aver ricevuto nella sua esperienza accademica e universitaria questo “imprinting” poiché la realtà, che può essere anche un microrganismo visibile solo con al microscopio elettronico, deve essere conosciuta prima di essere giudicata, altrimenti si compiono gravi errori di valutazione e le premesse usate portano ad esprimere valutazioni errate. Posso rassicurare tutti, compreso la Dottoressa, che il Professor Tritto pur usando un linguaggio sconosciuto ai non addetti ai lavori è sufficientemente chiaro nello spiegare quello che viene definito come “cantonata colossale”. Mi consola tuttavia il fatto che purtroppo viviamo in un’epoca dove la capacità di esprime un giudizio imparziale e libero sul reale, non influenzato da notizie false e artificiose, è diventato un lusso per pochi. Mi auguro che la Dottoressa Nicole Tosi e tutti coloro che vorranno legittimamente esprimere un’idea diversa da quella del Professor Tritto abbiano il coraggio di farlo avendo letto il libro, usando argomentazioni scientificamente sensate e adeguate. Il Professor Tritto non si sottrarrà certamente al confronto e soprattutto vorrà prima leggere o ascoltare le argomentazioni dei suoi colleghi prima di esprimere un giudizio.

Sinceramente Vostro,

David Cantagalli.

§§§

