VESCOVI INGLESI E VACCINI. GIÀ ARRESI, PRIMA DI COMBATTERE…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali ci sembra utile e interessante offrirvi la nostra traduzione di un articolo apparso su Catholic Culture, a firma di Phil Lawler, una delle voci più autorevoli e indipendenti del panorama cattolico degli Stati Uniti. Riguarda una dichiarazione dei vescovi dell’Inghilterra e del Galles sull’obbligo della vaccinazione per i cattolici; e personalmente mi sembra un esempio eccellente di come i consacrati – in questo caso vescovi – dovrebbero su certi temi lasciare che le libere coscienze formate dei laici prendano in tutta responsabilità le decisioni. E occuparsi un po’ di più della salute delle anime. Buona lettura.

§§§

I vescovi cattolici inglesi si sono arresi, prima ancora che la battaglia sia davvero iniziata. Peggio ancora, hanno rinunciato a qualcosa che non spettava loro dare. Hanno rinunciato ai diritti dei fedeli.

In una dichiarazione che pretende di dare “La posizione cattolica sulla vaccinazione”, la Conferenza episcopale di Inghilterra e Galles ha affermato che i cattolici hanno “il dovere prima facie di essere vaccinati” e “l’obbligo morale di garantire la copertura vaccinale necessaria per il bene degli altri”.

Contateci: Quando sarà disponibile un vaccino Covid, questa dichiarazione dei vescovi inglesi sarà citata da zelanti legislatori che si battono per rendere obbligatorio il vaccino – e quindi per privare il popolo inglese della libertà di prendere le proprie decisioni mediche per sé e per i propri figli.

In realtà la stessa dichiarazione dei vescovi è chiaramente un argomento a favore della vaccinazione obbligatoria, e per radunare i cattolici a questa causa. In un comunicato che accompagna la dichiarazione, la conferenza episcopale afferma che il suo obiettivo è “incoraggiare i cattolici a impegnarsi a proteggere i più vulnerabili della società”, naturalmente attraverso la vaccinazione.

(A proposito, questa dichiarazione è firmata dai vescovi Paul Mason e John Sherrington, che sono identificati come “Vescovo guida per la salute” e “Vescovo guida per la vita”. Non so cosa sia un “vescovo guida”. Ho sempre pensato che un vescovo sia ordinato per il servizio in una diocesi piuttosto che in un campo di politica pubblica).

Non c’è un vaccino Covid attualmente disponibile, naturalmente, quindi questa affermazione sta preparando il terreno in anticipo: sgombrare il campo da possibili opposizioni prima dell’inevitabile corsa al vaccino.

Ma aspettate. Alcuni dei vaccini attualmente in fase di sviluppo sono derivati da cellule fetali ottenute da aborti. I vescovi inglesi ignorano le questioni etiche? Non proprio. Il documento lo ammette: “La Chiesa è contraria alla produzione di vaccini che utilizzano tessuti derivati da feti abortiti, e riconosciamo il disagio che molti cattolici provano di fronte alla scelta di non vaccinare il loro bambino o di sembrare complici dell’aborto”.

Il “disagio” che “alcuni” cattolici provano: è un bel modo per minimizzare la gravità di un vero problema morale. Ma – si sente il “ma” che arriva, non è vero – i vescovi inglesi non lasceranno che quel problema morale li scoraggi. La dichiarazione continua:

Tuttavia, la Chiesa insegna che l’importanza fondamentale della salute di un bambino e di altre persone vulnerabili potrebbe permettere ai genitori di usare un vaccino che in passato è stato sviluppato usando queste linee cellulari diploidi.

Quindi l'”importanza fondamentale” della vaccinazione supera il “disagio” che “alcuni” cattolici potrebbero provare. Anche se il primo vaccino Covid che emerge dalla competizione attuale non è di derivazione etica, la logica dei vescovi inglesi insiste perché lo accettiamo.

Nel giungere a questa conclusione la dichiarazione dei vescovi cita una direttiva del 2005 della Pontificia Accademia per la Vita, che diceva che “tutte le vaccinazioni clinicamente raccomandate possono essere usate con la coscienza pulita”. Ma hanno trascurato un’altra frase di quello stesso documento vaticano, in cui la Pontificia Accademia diceva che “resta il dovere morale di continuare a lottare e di usare ogni mezzo legale per rendere la vita difficile alle industrie farmaceutiche che agiscono senza scrupoli e senza etica”.

Il modo per “rendere la vita difficile” alle aziende farmaceutiche non etiche è combattere valorosamente contro lo sviluppo e l’approvazione di qualsiasi vaccino sviluppato da linee cellulari fetali. Come ho spiegato alcune settimane fa, il momento di opporsi ai vaccini non etici è ora, prima che qualsiasi vaccino sia approvato per l’uso. Segnalando in modo così chiaro che sosterranno l’uso anche di un vaccino non etico, i vescovi inglesi si sono arresi prima che la battaglia cominci sul serio.

Peggio ancora, la dichiarazione dei vescovi sminuisce la testimonianza di quei cattolici (e non cattolici) che rifiuteranno un vaccino non etico. La Pontificia Accademia aveva riconosciuto il valore evangelico di questa testimonianza nel 2005. Più recentemente, ha spiegato Helen Watt del Centro di bioetica Anscombe:

Anche se non c’è un dovere assoluto di boicottare i vaccini prodotti attraverso le linee cellulari fetali esistenti – è una questione che riguarda la coscienza individuale e spesso ci saranno pesanti ragioni contro di essa – alcuni si sentiranno, a torto o a ragione, chiamati al boicottaggio anche se non hanno a disposizione un vaccino alternativo.

Se un vaccino Covid sviluppato da linee cellulari fetali è sviluppato, approvato e mandato nel Regno Unito, considerate la posizione dei cattolici che si oppongono al mandato, alla luce della dichiarazione dei vescovi. Ora verrà detto loro che si sbagliano: che la Chiesa cattolica non sostiene la loro scelta etica. Il governo ordinerà loro di fare qualcosa che considerano moralmente ripugnante, e i loro vescovi sosterranno questo mandato.

E, tra l’altro, l’intera argomentazione presuppone che un vaccino Covid possa funzionare efficacemente per prevenire la malattia. Poiché il coronavirus agisce come un’influenza, e i vaccini antinfluenzali sono notoriamente incapaci di garantire l’immunità, c’è un’ampia ragione di scetticismo su questo punto. I vescovi dicono che i buoni cattolici dovrebbero prendere il vaccino anche se potrebbe non funzionare? E che dire degli effetti collaterali indesiderati? I cattolici sono moralmente obbligati a prendere un vaccino e a somministrarlo ai loro bambini anche se potenzialmente dannoso e non certo efficace?

D’altra parte, non possiamo aspettarci che i vescovi cattolici ci consigliino sull’efficacia dei vaccini o sui loro potenziali effetti collaterali. I vescovi cattolici non sono esperti di questioni mediche. Ed è proprio per questo che i vescovi cattolici dovrebbero fornire una guida chiara sulle questioni morali – combattere lo sviluppo e l’uso di vaccini non etici – e lasciare le questioni mediche ai medici, ai laici e alle loro coscienze informate.

§§§

