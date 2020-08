B. XVI SOFFRE PER UN HERPES FACCIALE MOLTO DOLOROSO.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Benedetto XVI sta soffrendo in questo momento per una malattia particolarmente dolorosa e fastidiosa, un herpes facciale, dalla possibili conseguenze gravi. Quello che state per leggere è tratto da nostre informazioni e da un articolo di PNP.de, che ringraziamo per la fotografia, la più recente di papa Ratzinger, a cui Stilum Curiae offre tutta la sua vicinanza spirituale.

§§§

Il papa emerito Benedetto XVI si è ammalato gravemente dopo il suo viaggio a Ratisbona, per andare visitare suo fratello Giorgio. Il PNP lo ha appreso dal biografo del Papa Peter Seewald.

Il papa emerito novantatreenne soffre di una herpes che ha attaccato tutta la parte sinistra del viso, e che secondo nostre fonti ha avuto inizio non dopo il ritorno a Roma, ma già a Ratisbona, durante la visita a suo fratello. Ha attacchi molto dolorosi dell’infiammazione. Sabato scorso Peter Seewald, il biografo preferito di Joseph ratzinger, originario di Passau, gli ha presentato sabato la sua biografia del Papa tedesco. Durante l’incontro, il Papa emerito, nonostante la sua malattia, ha espresso ottimismo e ha detto che se le sue forze aumentassero di nuovo, potrebbe riprendere la penna.

Secondo Seewald, il papa emerito è ora estremamente fragile. Il suo pensiero e la sua memoria sono estremamente attivi, ma la sua voce è appena udibile al momento. Il testamento spirituale già scritto di Benedetto dovrebbe essere pubblicato dopo la sua morte. Come ultimo luogo di riposo si pensa all’ex tomba di San Giovanni Paolo II nella cripta di San Pietro. Papa Ratzinger si sente particolarmente legato a questo predecessore. Il sarcofago che contiene le spoglie mortali di papa Wojtyla è ora venerato in una cappella laterale accanto alla Pietà Michelangelo nella zona d’ingresso di San Pietro.

Seewald e Benedetto XVI hanno pubblicato insieme quattro libri di interviste, che hanno raggiunto una diffusione internazionale di circa tre milioni di copie. Anche l’arcivescovo Georg Gänswein, segretario privato di Benedetto e prefetto della casa pontificia, ha partecipato alla presentazione del libro nel monastero “Mater Ecclesiae” nei Giardini Vaticani. A causa della pandemia di Corona, la presentazione personale del libro ha dovuto essere rinviata più volte.

L’opera di Seewald è la biografia più ampia e dettagliata del Papa tedesco. L’opera ha raggiunto tre edizioni in pochissimo tempo. Nel frattempo Droemer-Verlag ha completato le edizioni con licenza per dieci lingue. Benedetto ha ringraziato e lodato Seewald come storico profondo e “vivace narratore della mia storia personale”.

§§§

Tag: benedetto, herpes, ratzinger, seewald



Categoria: Generale