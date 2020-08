MONS. ICS. IL VATICANO II ERA NELLA CONTINUITÀ CON IL PRIMO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Mons. ICS ogni tanto dà mostra di uno spirito perfido. Avevamo non dico concluso, ma sopito il dibattito sul Concilio Vaticano II che mi ha mandato quello che state per leggere. Ditemi voi se questa non è perfidia! Buona lettura.

Caro dottor Tosatti, so che vorrebbe farla finita sulle dispute sul Vaticano II, così vorrei provocarla sul Vaticano I, magari chiedendole di far intervenire mons. Viganò, se crede, con un commento.

Avanzo una ipotesi su cui chiedo lumi: il Vaticano II sembrerebbe essere solo la negazione del Vaticano I perché questo proponeva una “morale chiusa”.

È così?

– Il Vaticano I fu indetto da papa Pio IX nel 1868 soprattutto per: 1°- confermare il Sillabo (1864). 2° – per affermare il dogma della infallibilità del Papa, 3°- per affermare il dogma della conoscenza di Dio con il solo uso della ragione partendo dalla osservazione del creato, 4°- per affermare che la Chiesa è l’unica autorità voluta da Dio, l’univo ovile di Cristo, ecc.

– Il Vaticano I viene interrotto nel 1870 grazie alla Breccia di Porta Pia, ma fu prorogato “sine die” ed ufficialmente chiuso nel 1960 da Giovanni XXIII per dare inizio al Vaticano II.

– Non appena fu annunciato il Vaticano I, si scatenò una vera e propria guerra di intimidazione, probabilmente la più colossale campagna di aggressione al Papa nei tempi moderni. Si mossero le Cancellerie europee, le Diplomazie, le società segrete attraverso i giornali. Persino le <chiese separate> (quelle Orientali, quelle protestanti…) si fecero sentire, con un clamore inusuale e imprevisto. Un numero impressionante di articoli firmati con pseudonimi, opuscoli, libretti anonimi, vennero inviati a tutti gli arcivescovadi per influenzare le opinioni dei partecipanti al Concilio. I giornali laici montarono una campagna scandalistica contro il Concilio definendolo – non ecumenico – e soggetto all’autoritarismo del Papa-Re.

La massoneria internazionale organizzò un Contro-Concilio a Napoli cui aderirono subito Giuseppe Garibaldi, Victor Hugo, e un famosissimo presbitero dell’epoca, teologo, apostata, tal Cristoforo Bonavino, che prese il nome di Ausonio Libero (Italiano Libero). Questo teologo era, dicevo, famosissimo per gli attacchi che aveva mosso ai Gesuiti (“Autentiche prove contro i gesuiti” -1846), fu sospeso ad divinis, divenne mazziniano, massone (anche del Grande Oriente), e a fine vita tornò a madre Chiesa.

Ma anche molti Governi cercarono di opporsi al Concilio. Famosa divenne la missiva che il principe Hohenlohe, ministro della Baviera, inviò a tutti i governanti per impedire che nel concilio venissero prese decisioni sulla infallibilità del Papa.

– Ma Pio IX non si turbò per nulla, andò avanti, pregando e confidando nello Spirito Santo e avviò il Concilio con una processione talmente maestosa che resterà nella storia, al canto del “Veni Creator” e tutti gli astanti in ginocchio. Il Concilio si concluse con un applauso altrettanto storico ed un grido: “Viva Pio IX, infallibile!” e naturalmente un “Te Deum” con benedizione papale.

– Pochissimo tempo dopo i cannoni di Vittorio Emanuele II contro Porta Pia fecero breccia anche nei propositi del Papa ponendo fine alla sua sovranità temporale. Il Papa, chiuso in Vaticano annunciò il 20 ottobre con una bolla apposita (Postquam Dei Munere) che il Concilio era prorogato “sine die” ,e lui stesso era l’ultimo sovrano dello Stato Pontificio. Pio IX si rifiutò di riconoscere il nuovo Stato e si dichiarò prigioniero politico. Nel 1874 pronunciò il “non expedit” vietando di fatto la partecipazione di ecclesiastici e cattolici alla vita dello Stato nemico della chiesa. Pio IX mori nel 1878 e fu sepolto in Vaticano anche se aveva designato la chiesa di san Lorenzo al Verano come suo luogo di sepoltura. Quando tre anni dopo fu organizzata la traslazione della salma, un gruppo di anticlericali cercò di buttare il feretro nel Tevere, al grido “al fiume il papa porco”, ben reinterpretando Garibaldi che lo chiamava “un metro cubo di letame”.

– Il 25 gennaio del 1959 venne annunciato un Concilio di ”riappacificazione”, destinato a: “promuovere l’incremento della Fede cattolica, un salutare rinnovamento dei costumi del popolo cristiano e l’aggiornamento della disciplina ecclesiastica secondo le necessità dei tempi. Ciò senza dubbio costituirà un meraviglioso spettacolo di Verità, di unità e di carità…“ (ex Motu proprio di Giovanni XXIII sul Concilio).

Naturalmente in ermeneutica di continuità con il Vaticano I…

Mons ICS

