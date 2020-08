QUANTO LA CHIESA DI BERGOGLIO AMA LA SOCIETÀ APERTA DI SOROS!

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Pezzo Grosso ha visto con quanta amorevole attenzione, mentre si moltiplicano sbarchi di clandestini infetti da Paesi (Tunisa, Marocco, Bangladesh, Pakistan, Algeria) che apparentemente non soffrono di alcuna guerra, Avvenire, il giornale dei Vescovi italiani, e una volta anche dei cattolici italiani, abbia carezzevolmente seguito i magheggi un po’ loschi di questo governo di avventurieri per modificare i Decreti sicurezza votati dagli stessi (i 5Stelle) al governo un anno fa, e ora aborriti perché si chiamano Decreti Salvini ( su di lui sia anátema, dice Avvenire). E poi come la Caritas cerca di mostrarci il volto “buono” di questo business…non perché abbia cospicui interessi economici nel giochetto, ma no, ma cosa andate a pensare…Così è nata questa riflessione che affidiamo alla vostra lettura. Certo, questi bei migranti pieni di Covid sono una manna dal cielo: per il Governo, che può prorogare, complice Mattarella, il golpe piccolo piccolo, e per coop e caritas a cui Lamorgese ha raddoppiato i soldi per capo…ma non pensate male, è per nobili motivi, tutto questo.

§§§

Abbiamo spesso osservato, in questi sette anni, tantissime apparenti contraddizioni e incongruenze confondenti nel comportamento della chiesa bergogliana.

Tra queste la più curiosa è sempre stata, da una parte, quella dell’apertura alla accoglienza indiscriminata di immigrati, soprattutto islamici, persino, scopriamo, con varie malattie tra cui coronavirus e pertanto pure contagiosi.

Accompagnata però, da altra parte, da una misteriosa capacità organizzativa lucrosissima di ONG per trasporto e integrazione.

Come potete leggere negli allegati, si sta così arrivando ad attuare il famoso processo di sostituzione di lavoratori domestici in lockdown con lavoratori immigrati. Questo è il vero processo di sostituzione perché così si attua anche il processo di ripartizione della ricchezza e quindi del potere.

In un paese serio e normale ci sarebbero magistrati che avrebbero aperto decine di inchieste. Ma perché diavolo la mia Chiesa debba occuparsi quasi solo di immigrati (oltre che di ambiente, naturalmente) con tutte le anime da salvare che ci sono in sta povera Italia, sempre più povera economicamente e più che mai secolarizzata?

La curiosità in proposito rischiava di diventare morbosa, così ho dovuto parlarne con pensatori molto, molto “ laici” e laicisti, che diversamente da me, son più aperti e coinvolti alla comprensione dei misteri del XXI secolo.

Forse ho svelato il mistero di perché da sette anni abbiamo una chiesa che si occupa quasi solo di immigrati, assimilando quasi totalmente il pensiero di Soros. Perché il pensiero di Soros è la nuova “Rivelazione”, la via della salvezza da attuare nel XXI secolo, con la guida della Chiesa.

E Bergoglio ne è stato illuminato. Ma noi testoni non lo avevamo capito!

– Come nasce la nuova “Rivelazione”? Dal 1932, grazie al pensiero di Henri Bergson, sviluppato da Karl Popper, trasformato in modello globale da parte di George Soros e infine adottato da Jorge Bergoglio, si è creata la cosiddetta “Società Aperta” (Nota: non si è capito in realtà bene se sia stato Bergoglio ad adottare detto pensiero o siano stati i padroni del pensiero ad adottare Bergoglio).

– Cosa si propone? La Società Aperta (su cui si fonda la nuova Rivelazione) si propone nobilissimi scopi: Realizzare l’uguaglianza universale; realizzare la redistribuzione della ricchezza; porre fine alle distinzione di classe sociale; porre fine a qualsiasi possibile conflitto; vincere discriminazioni sessuali, razziali, religiose; cancellare malattie e dolore (ovviamente…).

– Con quale programma? Il programma per riuscirci si fonda, secondo i nostri amici Popper e Soros, su un principio base di “apertura”: <abbattere le barriere, i confini e aprire i porti>, e su un principio fondamentale filosofico: <Non ci sono verità assolute>.

Su questo presupposto la Società Aperta ha dichiarato guerra a ogni: – Autoritarismo –Sovranismo – Dogmatismo.

Ma una siffatta Società Aperta necessita la legittimizzazione morale da parte di una Autorità Morale globale. (Ciò perché il potere da abbattere si appoggia sempre a una religione che ne convalida la concessione ed autorizzazione, grazie al concetto meritocratico, virtuoso). E qui ci voleva un pontefice aperto a questa nuova “Rivelazione”. I principi della nuova Rivelazione (quelli della Società Aperta) accettati, imposti o condivisi con l’attuale pontificato, son pertanto stati: – Anti Autoritarismo, spiegando che la Chiesa deve uscire e non ha nulla da insegnare.- Antisovranismo, insegnando che non ci sono confini da difendere da immigrazioni di ogni tipo e che è il confronto con culture diverse che migliora la società. – Antidogmatismo, spiegando che la Verità è soggetta a evoluzionismo darwiniano e che l’unica verità vera è quella scientifica.

Non vi è dubbio che il lettore usuale di Stilum Curiae ha immediatamente intuito che i tre nemici della Società Aperta, guarda caso, son i tre nemici di Papa Bergoglio, chissà perché?

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: avvenire, caritas, migranti, pezzo grosso, soros



Categoria: Pezzo Grosso