AGOSTINO NOBILE: CHI VORREBBE UN ERDOĞAN ITALIANO?

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ha letto i vostri commenti su Stilum Curiae, e ha pensato bene di entrare in dialogo diretto con voi, e ha scritto una replica alle reazioni all’articolo pubblicato ieri. Buona lettura.

§§§

I commenti dei lettori del mio precedente articolo https://www.marcotosatti.com/2020/07/29/nobile-basteranno-le-elezioni-per-fermare-lue-sovietica/ mi hanno stimolato a scrivere una replica.

In primo luogo devo dire che l’articolo, dopo averlo inviato all’amico Tosatti, l’ho ritirato per emendarlo poco prima che lo pubblicasse. Non è stato un ripensamento dovuto alle mie convinzioni ma, come impone il pensiero unico, per evitare una possibile accusa di hate speech. Prima di continuare voglio riportare i passi che ho oscurato, anche perché, tutto sommato, non si tratta di odio o sobillazione ma di provocazione.

«In Turchia abbiamo Erdoğan, un fanfarone con manie di grandezza, temuto e malvisto anche dai fratelli sunniti arabi. Molto probabilmente le sue avventure espansioniste gli porteranno forti dolori di schiena che decreteranno la sua rovina. Dobbiamo tuttavia ammettere che, al contrario dei cristiani italiani e europei, non si è fatto mettere i piedi in testa dai sinistri e massoni turchi. Dopo il fallito colpo di stato – creato o meno dallo stesso Erdoğan – migliaia di dissidenti politici, giornalisti, intellettuali e professori sono finiti in galera, hanno perso il lavoro o sono scappati oltre frontiera. Come si dice, ha fatto pulizia dell’opposizione laicista senza lasciare nemmeno le briciole. Il metodo utilizzato è diverso da quello attuato dai comunisti/laicisti italiani, ma il risultato è pressoché lo stesso. […] Dato che, come abbiamo detto sopra, la sinistra italiana ha esteso una rete di clientelismo difficile da sradicare, e la magistratura azzera metodicamente il voto degli italiani, forse dovremmo sperare in un Erdoğan italiano meno maldestro e più intelligente che possa fermare le sinistre per ridare un po’ di dignità e autorevolezza al nostro paese.»

Bene, come i lettori dovrebbero intuire, questa idea provocatoria è fantapolitica, poiché l’Italia, oltre a non possedere una forza militare come quella turca, si trova nel vortice dei pesi e contrappesi internazionali. Sappiamo che le lobby finanziarie, tedeschi, francesi e olandesi in primis, tentano di mettere in ginocchio l’economia italiana. Siamo consapevoli altresì e che in Italia non esiste un vero statista nemmeno a cercarlo col lanternino. Ma nonostante ciò ho sempre pensato che Davide non si è rassegnato davanti a Golia.

Certo, abbiamo alcuni commentatori, come l’ottimo Marcello Veneziani, che colgono in pieno le cause che stanno deteriorando l’Italia, ma non dicono come reagire. Nel mio piccolo cerco almeno di dare alcune indicazioni.

Forse potremmo iniziare con le manifestazioni di massa ad libitum come hanno fatto i comunisti degli anni settanta? Ma da dietro le quinte erano sostenuti dagli stessi paesi che oggi ci crocifiggono. Certo, si potrebbe provare ma, ad occhio e croce, mi sembra una strada piuttosto impervia per poter sperare di raggiungere gli obiettivi.

Detto questo, non ho mai pensato che Matteo Salvini e la pur tosta signora Meloni possano cambiare radicalmente la mentalità dell’élite, che considera l’Italia del miracolo economico un paese costituito da mangiaspaghetti e mandolinari. Ma se sostenuti e incitati da un popolo che ha le scatole piene delle sinistre che disprezzano chi li arricchisce, potrebbero realizzare quello che ho descritto nel precedente articolo. Il tutto avrà più possibilità di concretizzarsi se le destre europee, stufe dell’arroganza dei paesi protestanti e dei massoni francesi (perché la diatriba si riduce in questa peculiarità) si uniranno con lo stesso obiettivo.

Agostino Nobile

§§§

