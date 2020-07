NOBILE: BASTERANNO LE ELEZIONI PER FERMARE L’UE SOVIETICA?

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Agostino Nobile compie nelle righe che state per leggere una riflessione amara sulla situazione dell apolitica, della cultura, e della società nel nostro sciagurato Paese. E giustamente si chiede se, al punto in cui siamo arrivati, con la vergognosa complicità di quelli che dovrebbero essere i cani da guardia della democrazia, cioè i giornali e il Presidente della Repubblica, basterà un eventuale ribaltone elettorale per cercare di riportare su binari di razionalità e legalità questa terra devastata e venduta. Buona lettura.

§§§

Per fermare l’ideologia relativista non bastano le elezioni

Dagli anni sessanta i comunisti in Italia, poi diventati per incanto progressisti, hanno iniziato la scalata al potere riuscendo a imporre i propri uomini e donne nei gangli sociali più sensibili, compreso la magistratura. La sinistra, mentre massacra gli imprenditori che potrebbero far ripartire l’economia, ha reso l’Italia – una volta quarta potenza economica mondiale – un parcheggio per immigrati irregolari.

Chi non è di sinistra viene spesso emarginato nella scuola, nei grandi media nazionali e nel mondo cinematografico. Chi condivide l’etica cattolica è considerato il nemico da fascistizzare e da emarginare. La sinistra è organizzatissima. Appena qualche sparuto gruppo di cattolici manifestano per i diritti etici, arrivano i mastini sinistri che con le buone o con le cattive cercano di tappargli la bocca.

Se poi a farsi sentire è un prete, come don Lillo della diocesi di Palermo, la bile delle lobbies Lgbt e delle sinistre esplode in un tam-tam di contumelie e minacce.

Un altro aspetto antidemocratico da rilevare è il tritacarne mediatico. I quotidiani internazionali che trattano argomenti di politica italiana, fanno quasi sempre riferimento alla Pravda fondata da Scalfari, La Repubblica. Lascio immaginare quale tipo di pregiudizi si fanno nel mondo dell’italietta creata dalla cinica sinistra. Quando Berlusconi stravinse le elezioni, i media e i magistrati lo hanno demonizzato a tal punto che anche i tribali del terzo mondo che posseggono una tv lo odiavano. Chiunque incontrassi mi sparava in faccia il nome di Berlusconi con un sorriso beffardo. Oggi è la volta di Salvini.

Ma la categoria degli “artisti” è sicuramente la più determinante. Nessuno come loro ha la capacità d’influenzare milioni di giovani e di tv dipendenti. Tranne pochi che tacciono per non essere marginalizzati, rappresentano i soldati del pensiero unico. Raramente sentiremo un attore o cantante parlare contro l’aborto, l’utero in affitto o il matrimonio gay. È la tipologia più cinica del panorama mediatico, poiché non ci guadagna nulla. Se la maggioranza di questi “artisti” promuovesse i valori del buon senso certamente l’Italia sarebbe migliore.

Nel resto dell’Europa la sinistra utilizza gli stessi metodi minatori e antidemocratici, vedi il Parlamento europeo che, mentre sovvenziona a suon di milioni di euro le lobbies gay, impone leggi anti-famiglia. Tra le altre cose, il soviet di Bruxelles demonizza e mette continuamente sotto pressione i governi ungherese e polacco che difendono i valori cristiani. Tanto è vero che, grazie ai media, gran parte degli europei considera i due governi fascisti.

Avvalendosi di autorità corruttibili, i Dem americani hanno calunniato per quattro anni il difensore dei valori cristiani Donald Trump, montando il risibile Russiagate che alla fine si è dimostrato privo di fondamento. Se i giudici americani fossero stati potenti come i colleghi sinistri italiani, molto probabilmente Trump avrebbe fatto la fine di Berlusconi.

Ma per il presidente americano la cosa non finisce qui. I Dem hanno sguinzagliato gli Antifa e i BLM, e siamo sicuri che il Coronavirus continuerà a diffondersi perlomeno fino alle presidenziali del prossimo novembre.

Consapevoli di questi fatti dovrebbe essere chiaro che è pressoché impossibile lottare democraticamente contro un moloch che controlla politica, media, scuola e lavoro.

I lettori di SC, giustamente, si domanderanno: tutto questo lo sappiamo, ma cosa bisogna fare?

Se in Italia il centrodestra dovesse vincere le prossime elezioni (sinistra permettendo) con un largo vantaggio dovrebbero imitare i comunisti degli anni settanta. Creare una rete con tutti i partiti di ispirazione cattolica e emendare la magistratura, i media e la scuola dalla cupola rossa. Se non lo si farà la sovietizzazione dell’Europa è garantita.

Agostino Nobile

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: comunisti, don lillo, nobile, PD, sinistra, trump



Categoria: Nobile