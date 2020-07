MONS. ICS CI SPIEGA PERCHÉ I VESCOVI SONO MUTI SULLO ZAN.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, monsignor ICS ha letto quello che ha scritto ieri Romana Vulneratus Curia a proposito del DDL Zan-Scalfarotto-Boldrini, il progetto liberticida in discussione in Parlamento. E cerca di spiegarci perché la risposta dei vescovi è così flebile, per non dire quasi inesistente…buona lettura.

§§§

Mons ICS a Tosatti.

Caro Tosatti, chissà quali ragioni vere stanno alla base dell’apparente disattenzione della chiesa al tema DDL Zan-Scalfarotto.

Quelle immaginabili sono che l’indulgenza è considerata dovuta, le pressioni internazionali troppo forti per essere ignorate.

Lo stesso card. Ratzinger nel 1986 nel documento “De pastorali personarum homosexualium cura” spiegava che l’inclinazione della persona omo rappresenta una tendenza verso un comportamento cattivo dal punto di vista morale, ma non è in sè peccato. E giustamente la posizione dalla Chiesa cattolica è attenta alle discriminazioni subite dal singolo omosessuale, e condanna fermamente qualsiasi atto o espressione malevola nei suoi confronti.

Infatti il catechismo stesso della Chiesa cattolica (2357) spiega che «La sua genesi psichica rimane in gran parte inspiegabile». E al 2358, edizione del 1992, dice che “un numero non trascurabile di uomini e donne presenta tendenze omosessuali innate, non scelgono la loro condizione omosessuale”.

Implicitamente riconoscendo che è naturale l’omosex.

Conseguentemente, cari Brandi e Coghe, non può e non deve neppure indirettamente esser spiegato o lasciato supporre, che è contro-natura. Capito?

Le pressioni poi delle associazioni LGBT verso la Chiesa son state fortissime e l’ONU stessa ha chiaramente chiesto che si incoraggi una visione dell’omosessualità positiva. Positiva significa che deve insegnarsi che è bene. “Insegnarsi” ho detto.

Certo ricordate che l’ex premier britannico TonyBlair (convertito al cattolicesimo) invitò la chiesa e ripensare al suo approccio agli omosex.

Così aveva fatto Sarkozy. Ci fu persino una controversia (del 2005) sull’Istruzione che vietava l’ingresso in seminario di gay e un intervento del vescovo di Detroit (Gumbleton) a difesa dei sacerdoti omo.

Più recentemente i domenicani olandesi si sono pubblicamente espressi a favore degli omosex nell’ambito di una proposta di liberalizzazione della celebrazione eucaristica aperta al laicato.

Tutto ciò per dire che possiamo capire il silenzio della chiesa al decreto Zan –Scalfarotto.

Ricordo poi che il cardinale Carlo M. Martini, rispondendo a una domanda sulle coppie omosessuali in “Conversazioni notturne su Gerusalemme”. Sul rischio della fede ha dichiarato: “Non mi sarebbe mai venuto in mente di giudicare le coppie omosessuali. L’omosessualità condannata dalla Bibbia era motivata dalla prassi problematica dell’antichità, quando gli uomini avevano, accanto alla famiglia, amanti di sesso maschile, a volte anche ragazzi. Nel rapporto con l’omosessualità, tuttavia, nella Chiesa dobbiamo rimproverarci di essere spesso stati insensibili”.

E Martini era Martini, sempre gesuita, ma mica Spadaro.

Ai tempi di Sant’Agostino si spiegava che l’uomo si comporta male non tanto perché ignora il bene, quanto perché la sua volontà è rimasta indebolita dalla colpa del peccato originale che si trasmette ad ogni uomo.

Ai tempi nostri, oggi, il magistero sembrerebbe pensarla diversamente. Si direbbe che ha riscoperto il dualismo platonico. Chi spiega che è sempre in atto la lotta per il bene e il male, il bene lo compie la ragione, il male lo compie il corpo. Perciò (spiega il platonismo) il corpo va abbandonato alle sue pulsioni, purché l’anima non ne sia toccata.

Molti gnostici si abbandonavano alle peggiori deviazioni (omo) spiegando che il corpo faceva quello che gli competeva, mentre la loro anima volava alle massime altezze di contemplazione.

Forse queste considerazioni concorrono a spiegare il rancore LGBT a Treviso e altrove. Forse Coghe e Brandi potrebbero tenerne conto.

Ma non concluderò così, la conclusione è un’altra. Ma è paradossale e provocatoria naturalmente.

In una eccessiva interpretazione del testo evangelico secondo cui “Alcuni si fanno eunuchi in vista del regno di Dio”, il maggior teologo cristiano dopo Paolo di Tarso, Origene, si fece evirare, dopo esser stato nominato al vertice della scuola di Alessandria (si suppone per evitare tentazioni).

Certo è stato un po’ troppo eccessivo…

Mons Ics.

§§§

