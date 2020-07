TANGA: IL RECOVERY FUND AVRÀ PIÙ LACCI DEL MES. UNA TRAPPOLA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo chiesto al dott. Paolo Tanga, già Direttore Principale della Banca d’Italia, di fare un po’ di luce su quanto avvenuto nei giorni scorsi a livello europeo, e sui famosi fondi per la ripresa dopo l’emergenza del Covid 19. Lo ringraziamo per la rapidità e la cortesia con cui ha risposto al nostro appello; e per la chiarezza, che ha fatto sì che persino noi abbiamo capito…Buona lettura.

§§§

Nuova euforia per la conclusione dei negoziati sul Recovery Fund, ma i lettori attenti del mio precedente articolo sanno bene che le cose non sono affatto migliorate, anzi a ben vedere sono precipitate (il Recovery Fund avrà più condizionalità del MES – che, detto per inciso, non è escluso che il governo italiano richiederà).

L’Italia rimarrebbe destinataria di fondi definiti “a fondo perduto” per 81 miliardi di euro, ma costretta ad indebitarsi per una cifra maggiore: 127 miliardi, anziché i 91 precedenti, ben 36 miliardi in più. Forse il nostro presidente del consiglio si era presentato con un piano di investimenti ben articolato e quei miliardi in più servivano a finanziarlo?

Niente di tutto questo; non esiste alcun piano, non sappiamo a cosa possano servire quei debiti (se non ad affossare il popolo e farlo diventare il secondo successo di questa UE dopo la Grecia, nazione orgogliosa ridotta alla fame e allo stremo).

Bando all’euforia, cerchiamo di capire la realtà delle cose. Nei documenti rilasciati, la Commissione fa solo delle stime, la proposta di una disponibilità a favore dell’Italia di 209 miliardi non appare, la troviamo solo sulla stampa e nei media di sistema esultanti, quindi è probabile che abbiano dei canali privilegiati di informazione o seminino di proposito illusione e disinformazione.

L’elemento certo è che l’ammontare del bilancio europeo nei sette anni 2021-2027 non cresce e rimane a 1074 miliardi di euro annui e che per detto bilancio permane la sua caratteristica di essere a saldo zero.

Se il bilancio non cresce e il saldo rimane a zero non ci sono disponibilità da dedicare ad interventi straordinari. Occorre perciò indebitarsi. La novità è l’indebitamento in comune, ma è previsto solo per la situazione straordinaria connessa ai danni dell’epidemia.

Prendendo per buone le cifre stimate, il Recovery Fund avrà una dotazione di 750 miliardi di euro, divisi in 390 da erogare “fondo perduto” e 360 da concedere in “prestiti”. Se il bilancio rimane invariato e, ancor peggio, risultano essere stati aumentati i rimborsi (introdotti per la prima volta su richiesta del Regno Unito ai tempi della Lady di Ferro Margareth Thatcher, e che con la Brexit molti avrebbero voluto cancellare) accontentando i Paesi “frugali” (Austria da 287 a 565 milioni di euro, Danimarca da 222 a 322 milioni di euro, Olanda da 1.576 a 1.921 milioni di euro, Svezia da 823 a 1.069 milioni di euro), questi fondi non potranno essere regalati, ma qualcuno sarà chiamato ad aumentare le proprie contribuzioni. Manca la Germania nella decontribuzione della quale beneficia e che è rimasta inalterata: 3671 milioni.

Riflettiamo: gli Stati che hanno ottenuto l’aumento dei rimborsi sulla contribuzione potranno mai essere disponibili ad aprire i propri borsellini?

Per intanto si procederà all’emissione di titoli obbligazionari in comune da parte della Commissione europea, sempreché non intervengano ostacoli dai Parlamenti nazionali chiamati ad approvare il progetto, il cosiddetto “freno d’emergenza” che permetterà ai contrari di ficcanasare e sindacare affari non propri.

Avete mai visto un imprenditore andare in banca a chiedere un prestito senza presentare il proprio piano di investimenti? E’ proprio quello che sta succedendo in Unione europea. Si chiede in maniera (non a torto) ossessiva se ci siano o meno condizionalità (e quanto siano ingombranti), tuttavia si tralascia la questione ben più rilevante che, trattandosi di prestiti o di contributi, si dovrebbe verificare se gli investimenti programmati siano in grado di generare ricchezza capace di far fronte al pagamento degli interessi e di restituire il capitale ricevuto.

Non essendoci questa preoccupazione è evidente che le finalità della messa a disposizione di una maggiore quantità di denaro sono ben diverse.

Se non ci si preoccupa dell’eccessivo indebitamento (a pensar male si fa peccato, ma chissà come mai spesso si indovina), è lapalissiano che l’obiettivo che si vuole raggiungere è il dissolvimento dei Paesi debitori, in primis dell’Italia, atteso che la nostra contribuzione a questa Unione europea sta aumentando in maniera più che proporzionale, tanto da ipotizzare che la somma della nostra contribuzione, da sola, supererà lo stesso ammontare dei prestiti ricevuti, che dovremo poi restituire (a fronte degli altri Paesi che ricevono rimborsi aumentati di valore, diminuzione di contribuzione e chissà quali altri onori – insomma siamo all’ennesima dimostrazione che mentre gli Italiani, risparmiatori, portano la nomina di “bancomat” e di “spendaccioni” pagando le spese e gli oneri altrui, gli altri “fanno i fatti” vivendo al di sopra delle proprie possibilità e depauperando, a colpi di imposizioni fiscali agevolate, le casse dello Stato italiano che per fronteggiare quest’ultimo sberleffo dovrà sicuramente introdurre nuove imposte che strozzeranno ulteriormente l’economia reale).

Va aggiunto che esiste una distinzione tra prestiti e erogazioni a fondo perduto: i prestiti andranno restituiti maggiorati di interessi capaci di coprire quelli di mercato e gli oneri della gestione dei prestiti stessi, quindi lo Stato europeo che utilizza i fondi prestati non beneficia completamente del minor costo della raccolta, di conseguenza è la fiscalità di ogni singolo Paese che deve far fronte all’estinzione del debito contratto nei confronti dell’Unione europea; invece, per le erogazioni a fondo perduto è l’UE che deve restituire il prestito, pertanto questa dovrà allargare la contribuzione dei propri Stati aderenti. Stante così la situazione, l’Italia non dovrà restituire solo i 127 miliardi maggiorati degli interessi via via maturati, ma dovrà anche partecipare al rimborso dei 390 miliardi che sempre l’Europa erogherà a fondo perduto. E c’è da giurarci, l’Italia sia pure in tempi lunghissimi, con la maggiorazione dei contributi da versare nel prossimi 37 anni avrà dato molto di più di quanto abbia potuto ricevere e, siccome non sarà effettuata alcuna stima della redditività ricavabile dagli investimenti ci ritroveremo in una condizione peggiore rispetto a quella attuale, ammesso che continueremo ad esistere come Nazione… ma certo, il bancomat a 0 spese e anzi riaccrediti sul capitale mai versato a garanzia non si può perdere, quindi, sì, continueremo a esistere ma da schiavi.

Lo Stato non è un’impresa e non è chiamato a fare utili, siamo d’accordo, e quindi ci sta che l’Europa si lamenti dell’anomalo funzionamento della burocrazia italiana, ma le riforme che chiede dovrebbe proporle e finanziarle in proprio senza chiedere la restituzione di quanto speso.

Siccome non è così è assurdo che continui a muoversi come un elefante o un cammello in un negozio di cristalleria, bisogna che essa chieda la dimostrazione preventiva che le somme spese producano reddito, altrimenti il risultato che ho preconizzato è scontato.

Tag: bruxelles, mes, recovery fund, tanga, ue



Categoria: Generale