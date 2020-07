PEZZO GROSSO: ONORE A CHI SI BATTE CONTRO IL DDL ZAN.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Pezzo Grosso ci ha mandato una riflessione – e un peana di elogio – per Pro Vita e Famiglia e per quanti si stanno battendo contro il DDL liberticida Zan-Scalfarotto, quello che sotto pretesti umanitari costituisce il più violento attacco contro la libertà di pensiero, opinione ed espressione verificatasi in questo Paese dai tempi del reato di opinione del Codice Rocco. Grazie Pezzo Grosso, anche Stilum nel suo piccolo cerca di sparare con la sua fionda contro il Golia del politically correct….

§§§

Caro Tosatti, posso dedicare questo commento a TonyBrandi-Coghe?

A supporto di quello che stanno facendo con coraggio e determinazione per cercare di bloccare il DDL Zan-Scalfarotto?

Implicitamente contrapponendosi persino a chi oggi governa la chiesa.

La loro azione, inclusa quella di chiunque altro stia lottando per questo, è eroica.

E di seguito chiarirò perché. Ma lo farò cercando di spiegare (grazie ad alcune coincidenze) perché l’Autorità morale, <inconsapevolmente ed indirettamente> supporta i promotori di questo DDL.

Il mondo LGBT è certo di avere quattro nemici:

-I pregiudizi soprattutto dei cattolici.

–l’ignoranza cattolica in materia di evoluzione.

–L’egoismo riproduttivo soprattutto cattolico (far figli).

-Il sovranismo cattotradizionalista.

L’autorità morale sembrerebbe esser d’accordo a spegnere queste inimicizie facendo coincidere le quattro posizioni in modo piuttosto originale (fonte: il magistero di Bergoglio e un libro di larghissima divulgazione scritto da Noah Harari professore alla Hebrew University di Gerusalemme: “21Lezioni per il XXI secolo – ed. LaRepubblica).

Questo libro nelle appendici spiega perché è assolutamente naturale quello che retrogradi pericolosi tradizionalisti ottusi considerano innaturale, contro-natura. Ne consegue che per la verità, la pace e il dialogo, pertanto va vietato ogni commento a favore di questi pregiudizi…

Grazie al riconoscimento della “realtà” si spegneranno i pregiudizi. Spiega il libro citato: Il culto della Realtà ci viene proposto a difesa della omosessualità per spiegare che la realtà è la vera natura e la realtà va accettata per quello che è, il resto è invenzione degli esseri umani. “Non esiste il comportamento innaturale. E’ infatti impossibile per gli esseri umani andare contro le leggi di natura. Se qualcosa esiste, è per definizione naturale”. E’ un segno di grande saggezza accettare la realtà per quello che è.

Il culto della Realtà è anche un cavallo di battaglia di Bergoglio in Evangelii Gaudium (231-233)e ripresa anche in Laudato Sì (201), quale principio che la Realtà è più importante dell’idea. Con questo postulato Bergoglio intende dire che dobbiamo accettare la realtà senza pretendere di cambiarla in base a principi assoluti di carattere morale, che son solo idee astratte ma possono trasformarsi in ideologie”.

Da qui si desume che occorre postulare un terzo principio: la realtà è superiore all’idea. Questo implica di evitare diverse forme di occultamento della realtà: “i purismi angelicati, i totalitarismi del relativo, i nominalismi dichiarazionisti, i progetti più formali che reali, i fondamentalismi antistorici, gli eticismi senza bontà, gli intellettualismi senza saggezza” (EG 231).

Grazie alla comprensione dell’ evoluzionismo morale sarà possibile spiegare (come ricorda il libro citato) che “E’ sbagliato pensare che il sesso esiste solo per scopi riproduttivi. E’ vero che il sesso all’inizio si è evoluto per fini procreativi, ma come per quasi ogni tratto evolutivo, le cose sono cambiate nel corse del tempo”. Non è perciò innaturale essere gay, è solo evoluzione.

L’evoluzionismo morale è un concetto caro alla chiesa di Bergoglio. Lo troviamo nel pensiero di Teilhard de Chardin fatto suo da Karl Rahner e Walter Kasper, maestro di Bergoglio. L’evoluzionismo morale, dello spirito, della coscienza è necessario al fine di comprendere e accettare l’adattamento della dottrina e del magistero al progresso del mondo moderno. Lo possiamo individuare fra le righe anche nel secondo pilastro di Bergoglio in EvangeliiGaudium,- Il tempo superiore allo spazio – : “Dio si manifesta in una rivelazione storica, nel tempo. Il tempo inizia i processi, lo spazio li cristallizza. Dio si trova nel tempo, nei processi in corso. Non bisogna privilegiare gli spazi di potere rispetto ai tempi, anche lunghi, dei processi. Noi dobbiamo avviare processi, più che occupare spazi. Dio si manifesta nel tempo ed è presente nei processi della storia. Questo fa privilegiare le azioni che generano dinamiche nuove. E richiede pazienza, attesa” (p. 468).

Il mondo LGBT sta dando un grande contributo alla soluzione della sovrappopolazione. Come spiega il libro citato: Da parte loro i gay si autoconsiderano implicitamente esemplari per il controllo della nascite: “Penso che il declino dei tassi demografici sia uno sviluppo estremamente positivo…una esplosione demografica ci avrebbe portato al collasso ecologico. Non c’è penuria di esseri umani sulla terra. Stiamo mettendo in crisi l’equilibrio dell’intero sistema ecologico e siamo la causa delle estinzione di numerose altre specie, dalle balene alle farfalle….se la popolazione si contraesse fino a quattro miliardi di individui sarebbe di gran lunga preferibile. Avere meno figli significa che puoi dare a ciascuno di loro più attenzione e investire maggiori risorse nella loro educazione”.

Sul punto sovrappopolazione Papa Francesco direttamente ha invitato a non esser conigli, indirettamente invita continuamente a tutelare la terra contro l’uomo predatore avido.

-Sia Bergoglio che il mondo gay vedono un nemico da abbattere nel sovranismo. Come si può intendere nel libro citato: Il mondo gay lo aborrisce perché potrebbe lasciare emanare leggi locali che potrebbero perseguitarli. Vanno perciò supportati gli organismi internazionali (tipo ONU, Oms) che emanino leggi globali e va cercata una leadership globale nel mondo che unisca le nostre società anziché dividerle come cercano di fare populisti e nazionalisti.

Quel che ne pensa Bergoglio è ancor più chiaro: “ il sovranismo è un atteggiamento di isolamento. Sono preoccupato perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler ne 1934…Son pensieri che fanno paura. Il sovranismo è chiusura. I populismi ci portano a sovranismi. “

Ogni altro commento è superfluo. O hanno loro ragione e noi torto…., oppure hanno ragione loro e noi torto, grazie al DDL Zan-Scalfarotto.

Ma anche grazie a qualcun altro?

PG

§§§

