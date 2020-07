DALLA GERMANIA: ABUSI (OMO)SESSUALI SEGRETERIA DI STATO.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, in Germania è in corso un processo penale che ha come principale protagonista mons. Christoph Kühn, attivo e responsabile della sezione tedesca in Segreteria di Stato dal 2005 al 2013. Bild ha pubblicato nei giorni scorsi un articolo, di cui vi offriamo la nostra traduzione, con alcune brevi interpolazioni esplicative nostre, in corsivo. È un ulteriore esempio di come i vertici della Chiesa – a dispetto di dichiarazioni, vademecum, esortazioni, e documenti vari – tollerino e chiudano occhi e orecchie quando avvengono abusi e vessazioni sessuali – nella fattispecie omosessuali – verso sacerdoti e seminaristi.

“La vicenda è incentrata su un prelato tedesco che ha servito in Vaticano sotto il pontificato di papa Benedetto. Si dice che l’uomo abbia commesso aggressioni sessuali su almeno due sacerdoti, che egli nega.

Per chiarire il caso, il vescovo di Eichstätt Gregor Hanke ha persino mandato un religioso (ex procuratore) a Roma la scorsa settimana come investigatore!

Perché secondo l’arcivescovo Carlo Maria Viganò, (che è stato Segretario del Governatorato, Nunzio negli Stati Unit, e prima ancora N.d.R) responsabile del personale alla Segreteria di Stato, (venendo così a conoscenza di denunce e problemi dei prelati in ogni parte del mondo, N.d.R.) l’incidente è stato coperto!

Viganò ha presentato un documento di quattro pagine, a disposizione anche del responsabile della Congregazione per la Dottrina della Fede. La testimonianza è allegata a una denuncia penale di dieci pagine con la richiesta di allontanamento dal sacerdozio del presunto autore del reato. (Viganò è diventato famoso dopo la sua denuncia dell’agosto 2018, in cui affermava che il Pontefice regnante era al corrente degli scandali, particolarmente di natura omosessuale, relativi all’ex cardinale Theodor McCarrick. E nonostante fosse stato informato personalmente dei fatti da Viganò ha in pratica annullato i provvedimenti presi contro McCarrick da Benedetto XVI e dalla Congregazione per i vescovi e lo ha usato in diverse occasioni come su inviato personale all’estero, N.d.R.).

Viganò fa i nomi dei responsabili e i dettagli piccanti dal fascicolo personale del sospetto: dagli anni di servizio del prelato in Africa. Era stato messo al corrente anche il cardinale segretario di Stato Pietro Parolin, oggi l’uomo più potente dopo papa Francesco.

Un professore di psicologia ha valutato le cartelle e ha dato una prognosi negativa sulla personalità del prelato tedesco.

Ci sono queste voci nel file.

L’avvocato Alexander Stevens rappresenta una delle vittime: “Con la dichiarazione del responsabile del personale Viganò è stata ufficialmente stabilita l’ostruzione della giustizia al più alto livello della Chiesa”.

Nel frattempo, la Chiesa ha informato per iscritto che il Vaticano, al momento del suo trasferimento in Germania, aveva fatto notare che il prelato, nonostante le sue notevoli doti e capacità intellettuali, doveva lasciare il servizio diplomatico”.

Secondo l’arcivescovo Viganò che ha presentato una testimonianza scritta al tribunale, nel caso è coinvolto anche l’attuale Segretario di Stato, il card. Pietro Parolin, (all’epoca dei fatti N.2 al “Ministero degli Esteri” della Santa Sede, N.d.R.) che come altri responsabili vaticani, non solo avrebbe coperto l’abusatore, ma che avrebbe anche punito la giovane vittima.

***

Abbiamo potuto leggere le dieci pagine di denuncia del povero prete, che soffre di depressione, e di altri malesseri fisici e psicologici in conseguenza degli abusi, e soprattutto, della vendetta che il presunto responsabile degli abusi ha messo in atto per anni contro di lui, con l’indifferenza, il silenzio, la connivenza dei responsabili della Chiesa, in Vaticano e in Germania. Se un terzo di quello che è scritto è vero, i conati di vomito sono inevitabili. Una situazione drammatica che ha coinvolto anche i genitori del sacerdote, e che ha contribuito a un tentativo di suicidio della madre della vittima.

Il presunto responsabile era – e forse è ancora, a causa di quello che è venuto a conoscenza negli anni passati in Segreteria di Stato – un uomo potente. Tanto da minacciare, a un certo punto, secondo la denuncia, “Quando Ratzinger va in pensione distruggo anche Gänswein”.

Dopo l’abuso: “Mi sono sentito sporco, colpevole, malato. Infatti, per almeno una settimana non andai in ufficio dicendo di essere malato. Non uscivo neppure di casa. Ero fortemente traumatizzato. Fino a oggi questa esperienza torna come incubo quando dormo. Me ne vergogno tanto. La prima volta ne ho parlato in dettaglio alla polizia di Landshut dopo il primo articolo sulle condotte di Mons. Christoph Kühn pubblicato da Bild nel 2019”.

La vendetta nei suoi confronti è cominciata nel 2012, quando una lettera anonima, scritta in lingua tedesca, venne indirizzata a tutti capi dicasteri della Curia Romana e a tutti i Vescovi di lingua tedesca. Una missiva senza mittente accusava mons. Gänswein, mons. Wilhelm Imkamp, altri sacerdoti e anche la vittima di formare una cordata gay in Vaticano che organizzava delle orge. Un anno più tardi terminava la permanenza in Vaticano di Christoph Kühn. E incominciava, con la permanenza a Vienna e in Germania, il capitolo tedesco, che ha portato ai guai giudiziari. E alla situazione attuale. Anche la Congregazione per la Dottrina della fede ha ricevuto la denuncia della vittima, in cui si chiede che il presunto abusatore venga ridotto allo stato laicale.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: abusi, christoph kühn, GAENSWEIN, parolin, vigano



Categoria: Generale