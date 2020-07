CHIESA CONVERTITI: A ECOLOGISMO, CREATO E NATURA…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, Mons. ICS ci rende conto di un documento che ci era sfuggito, ma che certamente è degno di attenzione. E che testimonia, se mai ce ne fosse bisogno, l’accentuazione del trema ecologico nella Chiesa che abbiamo davanti. Eh va bè….Buona lettura, e non piangete troppo.

§§§

Caro Tosatti, certo non le è sfuggito questo documento da poco uscito:

<Tavolo Interdicasteriale della Santa Sede sulla Ecologia integrale: IN CAMMINO PER LA CURA DELLA CASA COMUNE (V° anniversario di Laudato Sì)>.

In pratica spiega che la missione della Chiesa è l’ambientalismo, la Chiesa deve essere custode dell’opera di Dio, messa in pericolo dall’uomo individualista ed avido.

Per cambiare l’uomo, per migliorarlo, non si deve renderlo santo, ma si deve trasformarlo in ortolano-giardiniere del creato, si deve trasformarlo in protettore della natura. Così si santifica l’uomo.

Nel documento si spiega che conversione è la trasformazione della nostra vita in relazione con il creato. Per riuscirci si deve fare “contemplazione ecologica” e si suggerisce di farla: all’aria aperta… (non scherzo!).

Ecumenismo è promuovere il dialogo con chi ama il Creato. Attraverso progetti comuni per proteggere la casa comune.

La famiglia è il luogo ove avviene la conversione ecologica educativa, ai figli si deve insegnare come proteggere il Creato.

Le scuole sono strutture pedagogiche per la conversione ecologica.

All’asilo si deve insegnare il riciclo rifiuti, si devono fare visite guidate in orti botanici, ecc.

La catechesi è insegnamento di ecologia integrale centrata sul fondamento che una cattiva comprensione dei principi evangelici ci ha portato a giustificare l’abuso della natura.

Il documento si chiude descrivendo l’esemplarità dello Stato della Città del Vaticano che fa raccolta differenziata, non spreca acqua, si cura del verde dei giardini vaticani, riduce il consumo energetico con nuove installazioni luminose (dalla Sistina al colonnato di piazza S. Pietro).

Amen, caro Tosatti.

Mons.ICS

Questo è il collegamento al sito in cui potete trovare il PDF del documento.

§§§

