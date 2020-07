DDL ZAN, LIZZANO. PRO VITA: IL NAZISMO COMINCIÒ COSÌ. INTIMIDAZIONE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, oggi pomeriggio a piazza Montecitorio si è svolta la manifestazione contro il Disegno di Legge liberticida Zan-Scalfarotto, all’indomani del gravissimo episodio di Lizzano, in cui un sindaco ha difeso gli autori di una manifestazione non autorizzata, diretta fra l’altro contro i partecipanti a una funzione religiosa in chiesa. Vi offriamo tre interventi. Il primo è il comunicato di Pro Vita e Famiglia; segue poi una presa di posizione dell’associazione Iustitia in Veritate, di Ilano; e infine la lettera che un lettore costante di Stilum Curiae ha inviato al sindaco di Lizzano, Antonietta D’Oria. Sbalordisce – permettetemi di dirlo – la noncuranza che circonda questo provvedimento che se approvato limiterà fortemente la libertà di pensiero, opinione ed espressione. Possibile che i colleghi siano così ciechi o collusi con i partiti di regime da non accorgersene, e avere un sussulto di dignità professionale? Buona lettura.

Omofobia, Pro Vita & Famiglia in piazza: “Ddl come una dittatura, prima l’intimidazione poi la repressione”

Roma, 16 luglio 2020

“Zan é il volto moderato e rassicurante ma il vero volto nascosto di questa legge é quello della sindaca di Lizzano che chiede che i fedeli vengano identificati dai Carabinieri invece di bloccare i manifestanti Lgbt che insultavano e minacciavano” ha dichiarato Jacopo Coghe vice presidente di Pro Vita é Famiglia onlus alla manifestazione davanti a Montecitorio #RestiamoLiberi contro il ddl Zan sull’omotransfobia.

“Il nazismo ha cominciato così. Prima ha creato un clima di intimidazione poi é passato alla repressione vera e propria. Chi difende la libertà di espressione, di educazione, di associazione e religiosa oggi sta iniziando a subire l’intimidazione del regime Lgbt. Poi inevitabilmente, con l’approvazione della legge si arriverá alla repressione” ha concluso Toni Brandi il presidente di Pro Vita & Famiglia.

Ancora una volta i diritti violati di cittadini e credenti

Il gravissimo abuso perpetrato a Lizzano (TA) ai danni della libertà di culto è significativo della violenza insita nell’ideologia gender e della pericolosità del ddl Zan Scalfarotto Boldrini e richiede una presa di posizione chiara da parte di tutti coloro a cui stanno a cuore le libertà di cui la nostra Costituzione è garante.

Di seguito i fatti.

Militanti di associazioni LGBT si assembrano con manifesti di protesta sul sagrato della Chiesa di San Nicola a Lizzano per boicottare il momento di preghiera comunitaria in difesa della famiglia.

Il parroco chiede l’intervento dei carabinieri per controllare la manifestazione Lgbt non autorizzata all’esterno della chiesa (pienamente nel suo diritto costituzionale).

A sua volta il capogruppo dei manifestanti Lgbt chiama in soccorso il sindaco Antonietta D’Oria. Ed ecco che accade l’impossibile: il primo cittadino invece di invitare i partecipanti alla manifestazione non autorizzata sciogliere le fila e a rispettare la libertà di culto garantita dalla Costituzione, chiede al maresciallo dei Carabinieri di identificare i partecipanti al rito religioso.

I Carabinieri, nel rispetto della Costituzione, dei Patti concordatari e del ruolo che gli compete a difesa della giustizia rifiutano decisamente di sottostare all’assurda richiesta del sindaco.

A questo punto la signora D’Oria emette un comunicato in cui inneggia alla tolleranza e alla Chiesa buona contro la Chiesa cattiva del parroco del suo paese. Insomma sembra che le nuove competenze del sindaco siano quelle di decidere chi sia degno di pregare e chi no, e quale debba essere l’oggetto della preghiera e quale l’oggetto di preghiera vietato e perseguibile.

In un altro paese un comune in cui il sindaco sostiene la violazione delle libertà costituzionali e del Concordato sia con l’invito alle forze dell’ordine di ledere i diritti dei suoi concittadini sia con il comunicato che ha seguito la sua assurda presa di posizione susciterebbe un immediato intervento per il commissariamento.

Noi di Iustitia in Veritate non possiamo rassegnarci a questa deriva e vogliamo lottare con tutte le nostre forze perché la Costituzione sia rispettata e venga fatta rispettare.

Chiediamo a tutte le persone che hanno a cuore le libertà civili di unirsi a quella che ormai sembra una battaglia quotidiana in difesa della nostra dignità di cittadini e di credenti.

Iustitia in Veritate

Milano – Corso Venezia 40 asdilesi.covid19@gmail.com

Gentile Dottoressa D’Oria,

mi permetto segnalarle l’articolo sottoindicato

https://lanuovabq.it/it/lizzano-un-anticipo-del-regime-lgbt-voluto-dal-ddl-z an

dal quale si rileva che l’intervento dei carabinieri è stato davvero “provvidenziale” perché ha fatto sì che i “manifestanti” fuori della chiesa non integrassero il reato previsto dall’art. 405 del codice penale “turbamento di funzioni religiose” (di qualsiasi religione!). Peraltro si trattava di manifestazione in luogo pubblico, per la quale non sembra fosse stata chiesta nessuna autorizzazione, pertanto l’identificazione dei partecipanti da parte dei carabinieri era assolutamente normale.

La funzione religiosa, svoltasi in luogo di culto, era invece come è ovvio legittima e la sua richiesta ai carabinieri di identificare “prima” (sic!) i fedeli ivi radunati avrebbe dovuto essere preceduta dalla segnalazione di uno specifico presunto reato che a suo giudizio veniva ivi commesso.

Se lo ritiene, non le resta che presentare un esposto adeguatamente motivato alla competente procura della Repubblica, che valuterà la sussistenza di una presunta “notizia di reato” commesso in quella chiesa.

Spiace dover rammentare il codice penale e le procedure di uno stato di diritto ad un Pubblico Ufficiale quale lei è.

Vivi ringraziamenti per la cortese attenzione.

Con viva cordialità,

Dott. Paolo Macciò – Genova

