DDL OMOFOBIA: VOGLIONO IMBAVAGLIARE LA LIBERTÀ DI PAROLA.

Marco Tosatti

Oggi pomeriggio, 16 luglio 2020, alle 17.00 in piazza Montecitorio si manifesta contro il DDL liberticida Zan Scalfarotto, il più grave attacco alla libertà costituzione di pensiero, opinione ed espressione mai avvenuto nell’Italia repubblica, una replica in salsa LGBT del reato di opinione del Codice Rocco di fascistica memoria. Riportiamo qui sotto un brano scritto su Facebook da Nelle Note, relativo a una certa Maiorino, del M5S, il partito più trasformista della storia d’Italia, e un commento di Pro Vita e Famiglia all’incredibile episodio di Lizzano, dove fedeli, riuniti in chiesa per il rosario sono stati vittime di un’aggressione verbale da parte di militanti LGBT, appoggiati dal sindaco del paese. Stupisce il silenzio della CEI, e del vescovo.

ELOQUENTE PASSAGGIO SUL DDL #ZAN-SCALFAROTTO: CI VOGLIONO METTERE IL BAVAGLIO

Cosa ne sarà della nostra possibilità di dire cosa pensiamo sull’uomo e la famiglia se con la legge contro la cosiddetta #omofobia ci verrà tappata la bocca perché TUTTO sarà considerato “incitamento all’odio”?

Queste le parole della senatrice del #M5S Alessandra #Maiorino in un webinar di Agedo (https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1971736619630453&id=100763328351233) e riportate in questa intervista a Gaypost https://www.gay.it/alessandra-maiorino-ddl-zan-intervista-legge-omofobia-5stelle

“Chiunque capisce che la chiesa cattolica e i suoi rappresentanti, in base ai dettami della propria fede, possono continuare a dire ciò che credono, sempre che non sia un insulto, perché rientra in una sfera religiosa. Ma ciò non vale per quelle organizzazioni che religiose non sono e che non possono avvalersi di questo manto che le rende qualcosa di altro […] che dicono cose aberranti sulla comunità LGBT, e temo che non avendo messo il reato di propaganda potranno continuare a farlo. Anche se, avendo inserito il reato di incitamento all’odio, lì prendiamo tutto”.

#RESTIAMOLIBERI

Taranto, Pro Vita e Famiglia: “Ecco la prova della menzogna di Zan: i cristiani saranno puniti per le proprie opinioni”

“Prove tecniche di totalitarismo. Come diceva Alessandro Zan? Non saranno punibili e punite le persone che credono nella famiglia e in padre e madre come genitori? E invece sì lo saranno, la dimostrazione è sotto gli occhi di tutti. Il problema è proprio il pensiero cristiano o “dissidente” che sia. Non è permesso avere opinioni contrarie al pensiero unico LGBT come dimostra la presa di posizione del sindaco di Lizzano”: hanno dichiarato Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia onlus, dopo che nella Chiesa di San Nicola a Lizzano (Taranto), il 14 luglio, durante una semplice veglia di preghiera per fermare l’iter del Ddl Zan sulla cosiddetta “omotransfobia”, attivisti LGBT hanno tappezzato i muri del luogo sacro con loro manifesti e urlato contro i fedeli che sono stati scortati dai carabinieri all’uscita.

“Cosa ha fatto il Sindaco? Ha chiesto ai carabinieri di identificare i fedeli che pregavano, non i contestatori che insultavano e gridavano contro i fedeli! Una scena inquietante che mostra l’obiettivo della legge Zan e prefigura quel che ci attende: non si potrà più avere qualsiasi idea politica o religiosa che sia obbediente al “pensiero unico” imposto ora dal governo e dagli LGBT che vogliono di fatto sopprimere qualsiasi dissenso” hanno continuato Brandi e Coghe.

“Ma da quando un rosario in Chiesa, é reato? Chi è poi colpevole di “reato d’odio”? Noi? Avete mai visto Pro Vita e Famiglia protestare, urlare e insultare i propri detrattori o cercare di impedire le loro manifestazioni? Per questo e per molto altro scenderemo in campo oggi, alle ore 17 a piazza Montecitorio, in nome della libertà di espressione, di opinione e religiosa” hanno concluso Brandi e Coghe.

Inoltre vi invitiamo a leggere l’intervista di Federico Cenci, su International Family News, a Nino Spirlì, omosessuale politicamente scorretto, che dice no – come altri omosessuali, d’altronde, e personalità come Platinette – al DDL Zan-Scalfarotto.

