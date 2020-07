VATICANO II: CONTINUITÀ O ROTTURA, COMUNQUE FALLIMENTARE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, abbiamo ricevuto da un amico appassionato lettore di Stilum Curiae, e che è un semplice cattolico – colto, preparato, un professionista, ma non uno specialista di teologia e di canonista – una riflessione che a mio parere è utilissima; perché nel dibattito che si è sviluppato, spesso con toni e argomentazioni da specialisti, ci riporta ad alcuni elementi di giudizio basilari, e di comune buon senso. Buona lettura.

§§§

Ho seguito con vivissima attenzione il dibattito sul Concilio Vaticano II e sulla sua giusta interpretazione recentemente rilanciato da Mons. Viganò, e l’ho trovato intellettualmente molto stimolante. Non voglio negare di aver maturato alcune conclusioni in merito, specie con riguardo al tema dell’ermeneutica della continuità, ma, non riconoscendomi sufficiente autorevolezza per proporle al dibattito pubblico, preferisco tenerle per me.

Tuttavia, da interlocutore interessato ma non specializzato (non sono né teologo né canonista), mi permetto di osservare che, forse, la prospettiva nella quale ci stiamo collocando non è necessariamente la migliore per affrontare il tema senza finire per dividerci in base al giudizio che ciascuno possa o voglia formulare in ordine al Vaticano II. A mio parere, al contrario, si dovrebbe assumere un atteggiamento in qualche modo prudenziale, che mi pare indispensabile in questo momento in cui la legittima resistenza alla linea che gran parte della Gerarchia vorrebbe imporre alla Chiesa ha la vitale necessità di conservare la massima compattezza.

È noto che nel discorso, che riprendo dal sito vatican.va, con cui aprì il Concilio, Giovanni XXIII ne indicò così gli scopi: «riaffermare ancora una volta il Magistero Ecclesiastico, che non viene mai meno e perdura sino alla fine dei tempi (…) tenendo conto delle deviazioni [in latino: errorum], delle esigenze, delle opportunità dell’età contemporanea». «Infatti», proseguiva il Pontefice, «introducendo opportuni emendamenti ed avviando saggiamente un impegno di reciproco aiuto, la Chiesa otterrà che gli uomini, le famiglie, le nazioni rivolgano davvero le menti alle realtà soprannaturali»; inoltre, «quel che più di tutto interessa il Concilio è che il sacro deposito della dottrina cristiana sia custodito e insegnato in forma più efficace». A conclusione del Sinodo, tre anni dopo, Paolo VI noterà: «questo Concilio tutto si risolve nel suo conclusivo significato religioso, altro non essendo che un potente e amichevole invito all’umanità d’oggi a ritrovare, per via di fraterno amore, quel Dio “dal Quale allontanarsi è cadere, al Quale rivolgersi è risorgere, nel Quale rimanere è stare saldi, al Quale ritornare è rinascere, nel Quale abitare è vivere”» (la fonte è sempre vatican.va).

Ebbene: se il Concilio si proponeva di conseguire una specie di definitiva riconciliazione tra l’uomo e la cultura moderni e la fede, assumendo questo scopo come obiettivo pastorale (cito ancora Giovanni XXIII: «va data grande importanza a questo metodo e, se è necessario, applicato con pazienza; si dovrà cioè adottare quella forma di esposizione che più corrisponda al magistero, la cui indole è prevalentemente pastorale»), credo sia innegabile che tale scopo non sia stato raggiunto. Gli elementi per dirlo mi paiono numerosi, gli indizi circostanziati, le prove evidenti. Penso altresì che siamo ormai in grado di affermarlo, perché, se è vero che i tempi della Chiesa sono secolari, è anche vero che le esigenze pastorali richiedono risposte tempestive ed immediate, soprattutto in quest’epoca di cambiamenti così rapidi da rendere un cinquantennio un intervallo significativo ed apprezzabile.

Mi sia concesso, dunque, di riecheggiare una specie di aforisma comparso qualche tempo fa sul sito Campari & deMaistre: anziché lambiccarci il cervello per stabilire se il Concilio Vaticano II sia continuista o rotturista, fallibile o infallibile, potremmo limitarci a constatare che esso è stato, purtroppo, largamente – se non completamente – fallimentare. Soggiungendo che è il momento di voltare pagina, recuperando una piena ortodossia cattolica, a prescindere da quale debba o possa essere la giusta interpretazione del Concilio: se esso è fallito, l’indagine sulle ragioni del fallimento e il raggiungimento di un pieno consenso su tali ragioni, per quanto rilevanti, per quanto senza dubbio utili, non devono e non possono essere inderogabilmente pregiudiziali rispetto all’urgenza di impedire ulteriori crolli e di iniziare a ricostruire sulle macerie. Specie quando tutti – sia coloro che condividono la lettura di Mons. Viganò, sia coloro che la respingono; sia i fautori dell’ermeneutica della continuità, sia quanti la criticano – sulla davvero inderogabile necessità di recuperare ortodossia e Tradizione sono saldamente concordi.

Per cui, a mio modestissimo parere, fare oggi, nel luglio 2020, nelle attuali condizioni in cui versa la S. Chiesa, della questione dell’ermeneutica conciliare la questione focale dell’utile reazione alla crisi o, addirittura, il criterio dirimente per distinguere tra la reazione “giusta” e quella “sbagliata” (mi si passi questa grossolana semplificazione), ci espone al rischio di non concentrarci adeguatamente su quello che è l’interrogativo davvero centrale, come notava circa un mese fa, su questo blog, Pezzo Grosso: che fare?

Enrico Roccagiachini

§§§

Tag: concilio, roccogiachini, vaticano II



Categoria: Generale