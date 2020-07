DIARIO DI UNA PANDEMIA – COVID 19. VOLPE, TARRO, SCILIPOTI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci siamo occupati spesso, come ben sapete, dell’emergenza originata dal Coronavirus. Siamo lieti perciò di pubblicare la presentazione di un libro di prossima uscita dedicato a questo tema. Buona lettura.

“Diario di una pandemia- Cocvid 19″: è questo il titolo di una pubblicazione di oltre 250 pagine (edizioni Paruzzo) realizzata dal giornalista del Quotidiano di Bari e Foggia collaboratore de La fede quotidiana ed Informazione Cattolica, Bruno Volpe, dal noto virologo a livello internazionale professor Giulio Tarro e dal senatore Domenico Scilipoti Isgrò, che è anche medico ed assistente per la sanità della Regione Sicilia. Il volume si compone di tre parti. La prima è una serie di scritti di natura e stile giornalistico che affrontano, senza certamente la pretesa della disputa o analisi teologica, alcuni temi affiorati in questo difficile momento: la spiegazione del mistero del male, la crisi della fede, come può essere letta la pandemia alla luce del Catechismo della Chiesa cattolica, il rapporto scienza- fede, scienza- ragione, fede- medicina. Il tutto per arrivare ai giorni nostri con una rapida occhiata anche al pittoresco fenomeno dei Gilet Arancioni. Indubbiamente un movimento disarticolato nel quale troviamo tutto e il contrario di tutto ( anche concetti a dir poco avventurosi), tuttavia sarebbe sbagliato archiviarli con la supponenza di chi, specie da sinistra, guarda a certi fenomeni. Si pensi alla definizione di ” gente sudata” rivolta dallo scrittore Gianrico Carofiglio alla manifestazione del centro destra del 2 Giugno a Roma. La seconda parte, è scritta dal professor Giulio Tarro il quale si sofferma, da par suo, sul tema vaccini ( ricordando che egli non appartiene alla schiera dei no vax), e soprattutto afferma che non è ragionevole pronosticare una seconda ondata di pandemia almeno adesso. Tarro, inoltre, dimostra che i dati della Protezione Civile sulle vittime e i numeri sono sbagliati e che alla fin dei conti si è instaurato un clima da dittatura sanitaria alla quale la politica ed anche la Chiesa di Roma si sono sottomesse.

L’ ultima parte è stata realizzata dal Senatore Domenico Scilipoti Isgrò e tratteggia le relazioni politica sanità e ricostruisce con puntigliosità tutti gli eventi politici avvenuti durante la pandemia, grazie anche alla cura di Noemi Orsolini. Alla fine del testo sono allegati documenti, quali una denuncia alla Procura della Repubblica di Roma sulle cause della pandemia, un esposto contro la OMS, una lettera del Senatore Domenico Scilipoti Isgrò al Santo Padre e ai capi delle religioni abramitiche con risposta della Santa Sede. Nel volume si trovano importanti ed interessanti contributi del medico e docente di Modena professor Palmieri, di don Mario Pieracci, opinionista di Rai Uno e di monsignor Michele Antonino Crociata. Inoltre ci sarà una riflessione del professor Francesco Bruno, criminologo e psichiatra sul tema: Lo stress da pandemia.

Il volume sarà ufficialmente presentato a Bari il giorno dieci di Settembre alle 20,00 presso l’ Auditorium della Parrocchia San Carlo Borromeo ed interverranno gli autori, il professor Filippo Maria Boscia, Presidente Nazionale dei Medici Cattolici e il professor Aldo Loiodice docente di Diritto Costituzionale alla Facoltà Aldo Moro di Bari

