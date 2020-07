DOVE NASCE LA MUSICA ARABA? NOBILE HA FATTO UNA SCOPERTA…

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato un breve articolo, a nostro parere molto godibile, sulla musica araba e le sue origini. Buona lettura.

Il canto che chiamiamo arabo ha radici cristiane

Negli anni novanta un giovane sceicco col quale facemmo amicizia, veniva a trovarmi pressoché tutte le sere al piano bar di un hotel di Dubai dove lavoravo. Una sera, mentre parlavamo del più e del meno, improvvisamente mi chiese: “perché a noi piace la musica occidentale e voi non apprezzate la nostra?” Preso un po’ alla sprovvista, su due piedi risposi che forse il motivo è da ricercare nella particolarità della musica monodica, mentre quella occidentale la melodia è rivestita dall’armonia. La domanda, che di primo acchito poteva sembrare banale, mi incuriosì. Non tanto per il suo contenuto, ma perché mi spinse a chiedermi quale fosse l’origine della musica araba e le ragioni che l’hanno tenuta legata alla monodia.

Dato che in quegli anni non esisteva ancora Internet, tornando in Italia cercai di fare una breve ricerca, ma sulla musica araba non trovai neanche un opuscolo. Iniziai una specie di “caccia al tesoro”, ma niente che potesse convincermi. Proprio in quei mesi, durante un viaggio a Costantinopoli (Istanbul) andai ad assistere a una messa greco-ortodossa. Non credevo alle mie orecchie! Il canto straordinario che a un certo punto si levò nella chiesa mi dette la risposta che cercavo. In seguito, leggendo in lingua francese quello che trovavo in Turchia, mi si è aperto un mondo.

Il canto bizantino, dunque, ha avuto origine nelle prime comunità cristiane del deserto del Sinai. Molto probabilmente, dicono studiosi come la cantante greca Nektaria Karantzi, i canti si rifanno a stili che si perdono nel tempo, ma rielaborati per fini liturgici. Si tratta di un sistema musicale che utilizza la ricca sequenza di gamme melodiche del Mediterraneo orientale basati sui testi biblici e sulla teologia dei Padri della Chiesa.

La musica bizantina è prodotta dal canto di una sola voce, spesso accompagnata dall’isos (una o più voci all’unisono, quello che gli occidentali in armonia chiamano pedale o bordone). Si basa sui cosiddetti otto modi ecclesiastici, utilizzati per la composizione del canto religioso bizantino, siriaco, armeno, georgiano, latino e chiese slave fin dal Medioevo.

Questa unità tradizionale iniziò a rompersi quando nel IX secolo la Chiesa di Roma cominciò i primi esperimenti di polifonia liturgica (uno stile compositivo che combina due o più voci, vocali e/o strumentali, indipendenti, dette anche parti). A partire dell’epoca carolingia la polifonia diventa un fatto sostanziale perché si inizia a scrivere su carta, ponendo consapevolmente la sovrapposizione di voci particolari.

Lo scisma del 1054 (la scissione della Chiesa Ortodossa dalla Chiesa di Roma) oltre alla questione politica e teologica fu di ordine culturale. Mentre in Occidente nella musica sacra si è avuto uno sviluppo straordinario della polifonia (nella musica profana a volte eccessivo), l’Impero Romano orientale ha portato la monodia a livelli senza precedenti. Nel 1453, con la caduta di Costantinopoli il canto bizantino, pur continuando a svilupparsi, è stato dimenticato, anzi peggio. In occidente sono convinti che la musica suonata nei paesi musulmani nasca con l’islam.

PS. Per farsi un’idea, i lettori possono cliccare sui seguenti siti:

Canto preghiera bizantina: https://www.youtube.com/watch?v=RwFYUJb03d0

Canto preghiera musulmana: https://www.youtube.com/watch?v=s_u1gQI-aiQ

Agostino Nobile

