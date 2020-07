PER TORNARE A VIVERE. CONTRO TERRORE E MISURE IRRAZIONALI.

COMUNICATO “PER TORNARE A VIVERE”

Entrati nella fase 3 dell’emergenza sanitaria, appare ogni giorno più evidente che l’epidemia da Covid19 stia avviandosi verso la sua estinzione.

Molto si potrà e si dovrà discutere sulle effettive ragioni del caos normativo e sanitario dovuto alla diffusione del virus, ma ciò che risulta chiaro adesso è la fine dell’emergenza che per parecchie settimane ha limitato, se non violato, le più basilari regole di democrazia del nostro paese e le libertà individuali costituzionalmente garantite con misure coercitive, che oggi non hanno più ragione d’esistere. Lo stesso ministro Boccia richiamando la Corte Costituzionale aveva dichiarato che si trattava di atti puramente amministrativi.

Il presente comunicato nasce quindi dall’esigenza di fornire una lettura chiara e ragionevole rispetto alle paure che appaiono ora ingiustificate e che non possono fondare un impianto di misure coercitive future con la minaccia di un ritorno del virus e di un ulteriore castello normativo repressivo basato solo su mere ipotesi.

Forniamo quindi una sintetica, ma documentata serie di fatti ed evidenze scientifiche che mostranol’inopportunità di proseguire in una politica di allarmismo sanitario, basata sull’emergenza epidemica da coronavirus. Ognuno dei punti di seguito esposti è già stato oggetto di articoli, interventi televisivi o su internet da parte di esponenti autorevoli nel settore. Ove opportuno, ne verrà riportato un breve riferimento, in calce al presente scritto, che, innovativamente le riunisce avendo come unico obiettivo l’interesse dell’Italia e dei nostri connazionali.

Il comunicato è sottoscritto da diverse personalità in ambito medico, alcune delle quali operanti in prima linea nelle unità Covid19.

1. Fase3 in Italia: oggi il virus è evidentemente meno contagioso e meno aggressivo [1]. Si tratta comunque di una patologia prevalentemente geriatrica, con un indice di mortalità, che nel nostro paese, a differenza di molti altri, come la Germania, è stato più elevato a causa di una serie di misure discutibili e di errori strategici. In molti paesi, quali ad esempio l’Australia, la mortalità è stata paragonabile a quella di una normale influenza stagionale.

Le gravi mancanze che hanno impedito un’efficace gestione dell’emergenza, contribuendo significativamente a determinare i numerosi decessi, anche tra il personale sanitario, che pure si è speso con generosità e abnegazione, sono sintetizzabili nei seguenti punti:

Ritardo nell’approntare misure di emergenza: l’attuale classe politica ad inizio gennaio haignorato e persino irriso gli appelli ad affrontare l’epidemia in atto, come se la posta in giocofosse l’antirazzismo e non la salute degli italiani. Impedimento nella ricerca di una terapia efficace per la malattia, con provvedimenti chesconsigliavano l’esecuzione delle autopsie ed imponevano cremazioni obbligatorie e indiscriminate dei cadaveri. È stato solo grazie alla santa disobbedienza di alcuni medici che si è potuto constatare la natura trombolitica e vascolare del Covid19 che, debitamente trattata, rende possibile, nella maggior parte dei casi, la cura domiciliare, senza necessità di occupare le unità di rianimazione, la cui penuria ha determinato altri decessi, le cui vittime potrebbero essere catalogate come morti per coronavirus, senza avere il coronavirus. [2] Indebolimento del sistema immunitario a causa dell’inattività indotta dalla forzata clausura e dalle conseguenze psicologiche della politica incentrata sulla paura, amplificata da servizi

