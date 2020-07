IL DDL ZAN MERITA SOLO DISOBBEDIENZA. #RESTIAMOLIBERI.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae continuiamo a dare voce a quanti si battono contro il Disegno di Legge liberticida Zan-Scalfarotto di cui abbiamo parlato già varie volte, e che rischia di colpire in maniera grave la libertà di pensiero, opinione ed espressione sancita dalla Costituzione. Un’aggressione alla libertà di tutti, non solo dei cattolici.

§§§

Omofobia, Pro Vita e Famiglia: “#Restiamoliberi e scendiamo in piazza. Care Maiorino e Boldrini, ecco i pericoli”

“Dall’11 al 25 luglio l’Italia rialzerà la testa e farà sentire il proprio NO alla legge altamente liberticida sull’omotransfobia. A Roma, la manifestazione avrà luogo in Piazza Montecitorio, giovedì 16 luglio alle ore 17. In molte altre città, trovate a questo link del nostro sito le piazze già confermate e sempre in via di aggiornamento, le manifestazioni avranno luogo l’11 luglio. La campagna proseguirà fino al 25 luglio e gli italiani continuano a inondarci di richieste organizzative. Le manifestazioni sono aperte a tutti i cittadini” hanno dichiarato in una nota Toni Brandi e Jacopo Coghe, presidente e vice presidente di Pro Vita e Famiglia onlus, onlus già organizzatrice del Congresso Mondiale delle Famiglie.

“Proprio l’altro giorno – hanno proseguito Brandi e Coghe – la senatrice Maiorino (una delle proponenti dei progetti di legge in questione) si è di nuovo rammaricata del fatto che non ci sia il reato di “propaganda di idee” nel progetto di legge dicendo esplicitamente di temere che organizzazioni come Pro Vita & Famiglia possano continuare a esprimersi (sic!). Tuttavia, ha subito aggiunto: ‘Avendo inserito il reato di incitamento all’odio, lì prendiamo tutto’. La gravità di queste parole non è stata sottolineata da nessuno ma racconta meglio delle nostre parole quanto il pericolo di una dittatura LGBT renderà schiavo, nell’opinione e nel pensiero, il popolo italiano. Al presidente Mattarella rivolgiamo un appello: faccia rispettare la Costituzione e fermi il totalitarismo che si prepara”.

“A Laura Boldrini, che ieri cinguettava mettendo in allerta contro il rischio fake news sul ddl Zan-Scalfarotto, chiediamo solo se le bastano le parole della collega. A noi sembra chiaro che scrivere reati così ampi, ambigui e interpretabili, significa poter punire praticamente qualsiasi azione che si etichetti come odio” hanno continuato.

“Difendere pubblicamente la famiglia naturale e i diritti dei bambini potrà essere interpretato come istigazione alla discriminazione omotransfobica. E non si capisce perché non si guardi ora all’America e all’Inghilterra, Paesi che hanno iniziato la rivoluzione antropologica del gender diventando ispiratori della rivoluzione arcobaleno, ma che ora stanno correndo ai ripari. In America per esempio, a causa di diversi casi di violenza sulle donne da parte di transgendender biologicamente maschi, il Dipartimento per l’edilizia abitativa e lo sviluppo urbano (HUD) ha predisposto un nuovo regolamento federale che permetterà ai rifugi dei senzatetto femminili di essere veramente frequentati da solo donne, vietando l’ingresso a chi si dichiara trans”.

“Poi – hanno attaccato Brandi e Coghe – diteci se non è odio quello di Boyd Burton, atleta transgender di arti marziali, che ha dichiarato in un recente tweet, indirizzato anche alla Rowling, creatrice di Harry Potter, di aver fratturato con gioia il cranio di una sua avversaria: “Adoro pestare le TERF*” (acronimo che in italiano significa “Femminista radicale trans esclusiva”)?” continua a denunciare la nota di PV&F.

“Per tutti questi motivi la mobilitazione di #RestiamoLiberi è urgente e prioritaria. Invitiamo tutti gli italiani a scendere in campo con noi in nome della libertà e della giustizia sociale” ha concluso la nota di PVF&F.

Roma, 08-07-2020

§§§

Una legge che merita solo disobbedienza.

In piazza contro la Legge Zan e la “Verità di Stato”

Samuele Cecotti

a nome del Coordinamento Nazionale Justitia et

Pax per la Dottrina sociale della Chiesa

Il “Coordinamento Nazionale Justitia et Pax per la Dottrina sociale della Chiesa” aderisce formalmente alla campagna RestiamoLiberi (https://www.restiamoliberi.it/ ) giudicando il ddl Zan sull’omotransfobia espressivo di una ratio totalitaria tesa a soffocare la libertà e a mettere fuori legge la verità in nome di una ideologia, quella gender, che nega la naturale complementarietà sessuale maschio-femmina e l’ordine finalistico della sessualità umana. Alla pretesa totalitaria di imporre per legge una ideologia negatrice dell’ordine naturale, reatizzando l’espressione della verità antropologica razionale e cristiana, si deve rispondere rivendicando la vera libertà che poggia sulla verità oggettiva delle cose, richiamando il dovere per ogni legge di essere conforme alla lex naturalis, dichiarandosi pronti a disobbedire all’eventuale legge che istituisse il reato di omotransfobia per dovere di coscienza verso la verità.

Se approvato, il ddl Zan farebbe implicitamente dell’ideologia gender una “verità di Stato” ponendo, per contro, fuori legge l’unanime giudizio biblico-cristiano sull’omosessualità, il Magistero costante della Chiesa in materia e la stessa semplice riflessione razionale classica sulla sessualità (ad es. quanto scrivono Aristotele – Etica Nicomachea, 1148b, 24-30 – e Platone – Leggi 836 B e C- circa l’omosessualità). In un colpo solo sarebbero fuori legge la Sacra Scrittura, il Catechismo della Chiesa Cattolica, l’Etica a Nicomaco di Aristotele, le Leggi di Platone, un gran numero di scritti di Santi e di Papi e, perché no?, ad es. la stessa Divina Commedia dove Dante descrive i sodomiti all’inferno. L’intera civiltà classico-cristiana, nel suo giudizio sulla sessualità umana, si troverebbe dichiarata fuori legge!

Proprio per contrastare questa deriva totalitaria che passa attraverso l’imposizione per legge dell’indottrinamento gender nelle scuole di ogni ordine e grado, nella conversione dell’agenda LGBT in presunti “diritti” e finanche nella minaccia del carcere e della “rieducazione” per quanti ancora si “ostinano” nella verità antropologica concordemente colta dalla retta ragione e insegnata dalla Chiesa in obbedienza alla Divina Rivelazione antico e neo testamentaria, è necessario alzare la voce per dire NO! No all’ideologia gender, No alla pretesa di imporre per legge una “verità di Stato”, No al totalitarismo postmoderno che si va instaurando!

In nome della verità e della libertà onesta ci si deve alzare in piedi e dire a chiara voce che il ddl Zan non deve essere approvato e che, se malauguratamente fosse votato dal Parlamento e promulgato come legge dal Presidente della Repubblica, non sarebbe ugualmente vera legge ma corruptio legis (S.Th. I-II, q. 95, a. 2), norma illegittima perché in contrasto con il diritto naturale, dunque incapace di obbligare e cui anzi ogni uomo di retta ragione non potrà che disobbedire.

Il Coordinamento Nazionale Justitia et Pax per la Dottrina sociale della Chiesa aderisce, dunque, convintamente, e invita ad aderire alla campagna RestiamoLiberi chiedendo a tutti gli uomini di buona volontà amanti della vera libertà di scendere in piazza per manifestare contro il ddl Zan in discussione in Parlamento.

*****

Riproponiamo, come contributo d’idee alla battaglia culturale per la vera libertà, la Dichiarazione del Coordinamento già resa pubblica nei giorni scorsi con il titolo NON DEVE DIVENTARE ILLECITO DIRE LA VERITÀ.

“La proposta di legge Zan mira a punire coloro che esprimano forme di intolleranza nei confronti delle persone ad orientamento omosessuale, transessuale o bisessuale. Essa riprende e sviluppa la proposta di legge Scalfarotto già presentata nelle precedenti legislature. Su queste finalità della proposta di legge facciamo tre valutazioni di merito.

Alla base di questa legge c’è quanto Benedetto XVI chiamava “tolleranza negativa”, la quale, secondo lui, avrebbe preparato la strada a nuove forme di totalitarismo: “La vera minaccia di fronte alla quale ci troviamo è che la tolleranza venga abolita in nome della tolleranza stessa”. Tolleranza negativa comporta per esempio di non ammettere che si dica in pubblico che la famiglia è solo quella naturale tra uomo e donna per non essere intolleranti verso altre forme di famiglia. Vorrebbe anche dire di impedire di affermare in pubblico che la vera sessualità umana è quella tra uomo e donna per non discriminare altre forme di esercizio della sessualità. Quando questo venisse disposto per legge diventerebbe illecito dire la verità. Non solo la Chiesa cattolica non potrebbe più proporre gli insegnamenti biblici in materia, ma ogni cittadino non potrebbe più fare riferimento ad una natura umana eticamente normativa, ad una verità fonte di divieti morali assoluti, ad un ordine delle cose che richiede di essere rispettato. Non si vieterebbe solo la libertà di esprimere una opinione ma quella di dire la verità. Essa lederebbe direttamente la libertà di espressione, religiosa e di insegnamento, ma soprattutto eliminerebbe il fondamento stesso, oltre che l’esercizio, della libertà, ossia la verità, senza della quale la libertà diventa pura opinione infondata.

Ogni legge è espressione della pubblica autorità. Questa è legittimata ad attribuire un valore pubblico a taluni comportamenti solo se promuovono il bene comune. Quando una legge disciplina normativamente una qualche realtà comportamentale o relazionale anche la riconosce come meritevole di tutela giuridica in quanto ordinata al bene comune. Il bene comune è infatti il fine ultimo e vero dell’autorità politica, quello che anche la legittima. Stabilito questo fondamento dell’attività politica e giuridica, occorre poi chiedersi quale debba essere il criterio con cui l’autorità politica può procedere a riconoscere o non riconoscere pubblicamente determinati comportamenti. Il criterio in questione è quello della natura dell’uomo e dell’ordinamento naturale e finalistico della convivenza sociale. Questa non è, infatti, frutto di convenzione, di decisione volontaristica del potere o di semplice prevalenza di voti ma è connaturata con la natura umana e con la sua naturale socialità, intesa non come una inclinazione soggettiva polivalente e indifferente ai contenuti ma come espressione di un fine pienamente umano da raggiungere. Ogni negazione dell’ordine naturale delle relazioni umane ordinate al bene è da considerarsi una forma di violenza.

Una volta stabiliti questi criteri fondamentali, ne risulta che non ogni comportamento sessuale è meritevole di disciplina e tutela pubblica, ossia di passare dalla forma dell’esercizio de facto alla forma dell’esercizio riconosciuto come buono dall’autorità politica perché utile o addirittura indispensabile al bene comune. Una volta accolto sul piano politico il principio che ogni atteggiamento sessuale ha il diritto di transitare dal piano fattuale al piano del riconoscimento pubblico, si perderà qualsiasi possibilità di dire di no ad atteggiamenti come la pedofilia, l’incesto, la poligamia/poliandria (magari nella versione post-moderna del poliamore) o l’utero in affitto che purtroppo il sistema giuridico di qualche Paese ha già contemplato come diritti. Quando viene a mancare il criterio, la deriva negativa è inarrestabile.

Alla base della legge Zan c’è quindi un errore politico, un errore etico e un errore antropologico. Viene fatta coincidere la dignità della persona con l’espressione di una libertà intesa come autodeterminazione priva di criteri ossia priva di ragioni. L’autorità politica non può fare propria una simile concezione, perché il principio di autodeterminazione assoluta è dissolutivo della coesistenza sociale, della politica e del diritto. Se la politica dovesse riconoscere e tutelare qualsia forma di autodeterminazione individuale rinuncerebbe alla propria natura e legittimerebbe qualsiasi percorso. La dignità della persona sta nella sua essenza di uomo, essenza che diventa normativa anche per la sua libertà. La politica non dovrebbe accettare e fare proprio, proponendolo così anche come esempio politicamente tutelato, un esercizio sistematico della libertà contrario alla normatività che promana dall’essenza dell’uomo stesso. Ciò equivarrebbe a dividere la libertà dal bene da cui invece è sostanziata”..

§§§

