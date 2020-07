VESCOVI, SIETE TROPPO PRONI A CESARE. PAROLA DI UN FEDELE.

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae un amico della Puglia ci ha inviato la lettera che un fedele cattolico ha inviato al suo vescovo, e ad altri responsabili di Chiesa della sua zona, in merito alle misure prese per limitare la diffusione del Coronavirus. Ci sembra sia interessante condividerla con voi, e sorridere, amaramente, per alcune punte particolarmente dotate di senso dell’humour. Buona lettura.

§§§

Ecc. Rev.ma Mons. Giuseppe Favale

Vescovo della diocesi Conversano – Monopoli

p.c. ………………..

Vicario zonale di………………

p.c.

Parroco della parrocchia ………………..

Con la nota del 12/05/2020 ha comunicato ai sacerdoti e ai fedeli della diocesi di cui è pastore il come e il quando potranno riappropriarsi del diritto di partecipare fisicamente al culto divino e alla vita sacramentale fonte della grazia indispensabile per la loro vita spirituale. In essa ha tenuto a sottolineare, con un certo entusiasmo, che il tutto era frutto del protocollo concordato e sottoscritto dal presidente del consiglio e dal card. Bassetti, presidente della CEI. Mi dispiace doverle far notare che il card. Bassetti in quella occasione, con virtuosa suggerita pazienza, non ha concordato nulla, ha solo preso atto di quanto veniva concesso dal governo italiano al popolo di Dio. Ha accettato e ha firmato tale protocollo con la piena consapevolezza che il suo primo dovere era la difesa della vita degli italiani dal corona–virus e non il riconoscimento dei diritti alla vita spirituale dei credenti in nome e per conto dei quali era lì presente.

Per mesi, con la condiscendenza e condivisione della gerarchia, ai fedeli è stato negato il diritto primario alla partecipazione al culto divino e alla vita sacramentale; quale autorità, civile o religiosa che sia, può permettersi questo arbitrio?

A riparazione di questo sopruso voi pastori, preoccupati delle vostre pecorelle, con ostentata magnanimità, avete offerto loro l’ancora di una nuova vita spirituale, quella virtuale: messa virtuale, comunione spirituale, confessione con assoluzione impartita per televisione valida anche per le colpe future ( fino all’estinzione della pandemia?). I fedeli, che completamente stupidi non sono, pian pianino potrebbero convincersi che anche Gesù è virtuale, che virtuale è la salvezza eterna, che virtuali lo siete ormai anche voi pastori e virtuale potrebbe diventare il loro obolo.

Le autorità civili hanno saputo far fronte alle esigenze dei propri cittadini; hanno tenuto aperto i negozi alimentari e hanno tenuto sempre in attività le filiere per i relativi rifornimenti. Assolutamente non hanno suggerito ai propri cittadini di rimediare alla propria nutrizione con pranzi virtuali.

I dottori e tutto il personale ospedaliero non si è tirato indietro, hanno curato il corpo esponendo se stessi e le proprie famiglie al gravissimo rischio del contagio, pagando, alcuni, persino con la morte.

Certamente non sono esempi che possono essere seguiti da tutti. I dottori, purtroppo, devono curare il corpo, invece i nostri pastori solo le anime; queste, poi, le possono affidare sempre alla misericordia di Dio.

Comunque ora, finalmente, potremo riprendere a frequentare le nostre chiese anche se con tanti limiti che lei ha ben argomentato e definito in tutti i particolari nella sua nota. Mi permetto, comunque, qualche osservazione.

Con l’obbligo dell’intervallo di 45 minuti tra due celebrazioni, nelle chiese parrocchiali al massimo potranno essere celebrate due messe al mattino ed una al pomeriggio. Nella mia parrocchia, ………………………………., tenuto conto che ci sono circa quaranta banchi e qualche altro spazio da sfruttare, ottemperando agli interspazi imposti, potranno entrare e partecipare circa 50 fedeli per celebrazione e quindi 150 nell’intera giornata festiva (200 contando la messa prefestiva). Tenuto presente che la messa festiva era frequentata da circa 700 persone, si deduce che ogni fedele potrà partecipare alla messa ogni quattro domeniche, salvo festività solenni, prime comunioni, assenze del celebrante per solenne pontificale nella concattedrale.

In questo calcolo mi stava sfuggendo il suggerimento da lei dato ai parroci nella nota. Gli anziani (tra i quali il sottoscritto), giustamente, per i loro acciacchi potrebbero dare fastidio e quindi possono rimanere a casa accompagnati dalla sua benedizione e con la dispensa dal precetto festivo. Mi permetto un suggerimento per facilitare il compito degli addetti all’accoglienza ed evitare fastidiose discussioni. Sarebbe opportuno elencare su un manifesto i vari acciacchi di cui possono patire gli anziani ed assegnare a ciascuno di questi acciacchi un punteggio. Sommando i punti delle malattie sofferte da un anziano alla sua età si potrà formulare una graduatoria per una giustificata esclusione. Non c’è di che preoccuparsi per eventuali risentimenti: gli anziani hanno già fatto questa esperienza allorquando, nella calca al pronto soccorso degli ospedali, nei momenti più critici dell’epidemia, i dottori di fronte a scelte drammatiche consigliavano loro di curarsi a casa. E’ esattamente ciò che suggerisce lei: l’anziano può seguire la s. messa in televisione comodamente seduto sul divano di casa; nessuno contesterà i ripetuti solenni inviti all’amorevole doveroso rispetto di tutte le persone e, soprattutto, degli scarti.

Sono pesantissime le condizioni accettate nel protocollo d’intesa e così minuziosamente descritte nella nota: L’intervallo di 45 minuti tra due celebrazioni, le distanze notevoli da osservare e, nonostante queste, le mascherine e i guanti, gli abominevoli guanti di lattice imposti al celebrante, i vari liquidi per la disinfestazione ecc.. A nessun locale, sia esso supermercato o capannone industriale o spiaggia, che hanno presenze di gran lunga superiore a quella di fedeli ad una messa, è stato imposto di svuotarsi per 45 minuti dopo ogni ora di attività (la durata di una messa), e la sanazione di tutti gli ambienti. Gli ombrelloni possono stare a due metri; i tavolini dei bar e ristoranti ad un solo metro. Tutte le categorie hanno ottenuto condizioni meno stringenti di quelle accettate dal car. Bassetti. Indubbiamente i vari imprenditori hanno dovuto far ricorso a varie manifestazioni di protesta, si sono beccati anche delle multe e tra loro c’è scappato anche qualche suicidio; ma il nostro cardinale per i diritti primari dei credenti non si è scomodato più di tanto. Eppure, vista l’origine cinese del guaio, nessuno gli avrebbe rimproverato un eventuale scatto di responsabilità.

Del tutto incomprensibile, infine, risulta la decisione di non permettere la celebrazione delle messe nelle chiese non parrocchiali. Non penso che il virus abbia mostrato tanta virulenza verso quelle comunità e le loro chiese da averla costretta a tale decisione . La messa celebrata anche in quelle chiese avrebbe permesso a molti altri fedeli di poter soddisfare il precetto festivo e avrebbe permesso ai tanti confratelli che hanno lì la loro sede, di tener vive la loro semplice vita religiosa e quella popolare devozione al loro santo patrono così come avviene da secoli. Probabilmente si teme che proprio questa devozione popolare potrebbe reggere all’onda luterana e non abboccare ai nobili e superiori inviti dell’alto comitato della fratellanza universale.

Con filiale deferenza

17/05/2020 N. D. Lettera firmata

§§§

