STILUM CURIAE HA RAGGIUNTO 17 MILIONI DI VISUALIZZAZIONI.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come ormai è tradizione quando il nostro blog raggiunge un nuovo traguardo, pianta un’altra bandierina nel suo quasi quadriennale cammino, il nostromo – cioè chi scrive – stappa una bottiglia virtuale insieme a voi per brindare.

Insomma, un paio di giorni fa Stilum Curiae, nato come sapete nell’ottobre del 2016, ha toccato i diciassette milioni di visualizzazioni.

Vi allego come al solito un po’ di screenshot, che documentano il nostro percorso.

(La prima cifra si riferisce al 2016. Sono i totali per anno)

(Queste sono le visualizzazioni quotidiane, anche qui la prima cifra è riferita al 2016)

E naturalmente vi ringrazio. Per me, che non sono un giovanotto, dopo oltre cinquant’anni di mestiere (ho cominciato a diciannove, e i prossimi sono settantatré) il carico quotidiano non è lieve. Ma sono felice di portarlo, finché mi verrà data la forza per farlo, perché il clima di regime, in particolare nei giornali e nelle televisioni, si fa sempre più opprimente.

E le voci libere, anche se piccole, possono essere importanti.

L’esempio ultimo viene dalle parole che il Pontefice non ha pronunciato su Hong Kong ieri all’Angelus. Stilum Curiae ha dato la notizia, e fino a ieri pomeriggio ho compulsato i siti dei maggiori quotidiani cercando di vedere se qualcuno l’avesse ripresa.

Non ho trovato niente.

Credo che sia sbalorditivo. Credo anche che sia un segnale pessimo, una campana a morto, per la professione. Nessuno può negare che se il Pontefice all’ultimo momento rinuncia a parlare esortando al dialogo e alla non violenza per Hong Kong questa sia una notizia. I giornali muoiono quando cominciano a non dare più le notizie.

Franca Giansoldati, del Messaggero, in un suo tweet, spiega perché i vaticanisti avrebbero taciuto.

E questo, magari, è umanamente comprensibile. Ma non spiega il comportamento di direttori, vicedirettori e capiredattori. La tensione fra istituzioni e informazione è – dovrebbe essere – fisiologica, ed è garanzia di un’informazione sana. Se manca, c’è un problema.

Grazie sempre e ancora per la vostra partecipazione, la vostra amicizia e il vostro sostegno. Di cuore.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: 17 milioni, diciassette milioni, statistiche, stilum curiae



Categoria: Generale