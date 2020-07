PER LA VOSTRA E LA NOSTRA LIBERTÀ. CONTRO IL DDL LIBERTICIDA ZAN.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci sembra giusto e utile tenere viva l’attenzione sul Disegno di Legge liberticida in discussione in Parlamento, il DDL San-Scalfarotto-Boldrini contro – dicono – l’omotransfobia e il misoginismo, cioè delle specie giuridiche così vaghe e inafferrabili che possono essere di pretesto per colpire chiunque e qualunque affermazione. Ieri ne ha parlato in un comunicato un vescovo che come sapete apprezziamo molto, mons. Crepaldi di Trieste, che in una nota pubblicata sul sito della diocesi ha scritto fra l’altro:

Desidero esprimere tutta la mia preoccupazione a riguardo del Disegno di Legge di contrasto all’omofobia e alla transfobia, fortemente criticato dalla CEI in maniera tempestiva e chiara, ma anche da altri tra cui conosciute femministe, perché si tratta di un’iniziativa legislativa che mette a rischio la libertà di espressione. In nome di alcune idee si ritiene di criminalizzare idee diverse. Se si concede la possibilità di censurare giuridicamente e penalmente non delle offese, ma semplicemente delle opinioni e delle verità di ordine antropologico e morale diverse da quelle dei proponenti il Disegno di legge, come per esempio la differenza fra uomo e donna, allora veramente la nostra libertà – quella di tutti, non solo quella dei cattolici – è in pericolo. Si tratta di un disegno pretestuoso che va contrastato con forza.

Da ProVita e Famiglia, di Antonio Brandi e Jacopo Coghe, riceviamo queste righe che condividiamo:

Tra alcuni giorni scenderemo in piazza per dire “No” al progetto di legge liberticida sull’omotransfobia in discussione al Parlamento. Migliaia di persone in tutta Italia si uniranno alla campagna #restiamoliberi, mobilitandosi in 100 città diverse.

Elenco città – luoghi e orar i

Queste manifestazioni sono diventate ancora più urgenti dopo che – pochi giorni fa – è stato presentato alla Commissione Giustizia della Camera il testo unificato delle proposte di legge contro l’omotransfobia. Il progetto conferma e aggrava tutti i timori già espressi: punirebbe le idee e le iniziative per la famiglia naturale e obbligherebbe i bambini nelle scuole (perfino all’asilo e alle elementari!) a celebrare il transgenderismo e le teoria di genere…

Le manifestazioni sono aperte a tutti i cittadini: trova la tua città (o quella più vicina) insieme al luogo e all’orario della manifestazione in questo elenco delle città.

(Ti consigliamo di consultare la lista frequentemente perché le iniziative sono in continuo aggiornamento)

Segnaliamo che il luogo e la data della manifestazione di Roma sono cambiati: la mobilitazione avrà luogo in Piazza Montecitorio, giovedì 16 luglio alle ore 17.

Per essere aggiornato sulla campagna e per maggiori informazioni sulle manifestazioni in tutta Italia ti invitiamo a visitare il sito: Restiamoliberi.it

Ti ricordiamo che i progetti di legge anti omotransfobia intendono costringerci a riconoscere come “donna” o “uomo” chiunque affermi di “sentirsi” donna o uomo (“identità di genere”) nonostante qualsiasi evidenza biologica contraria. Una donna che si opponesse all’ingresso di maschi transgender negli spogliatoi femminili potrebbe essere condannata per discriminazione o istigazione alla discriminazione fondata sull’identità di genere (transfobica).

Ieri la Senatrice Maiorino, in un’intervista rilasciata proprio sulle leggi anti omotransfobia, ha qualificato come “propaganda d’odio” un manifesto di Pro Vita & Famiglia contro l’utero in affitto su cui era scritto “Due uomini non fanno una madre”. Ti rendi conto? Se una frase in difesa della famiglia naturale è “propaganda d’odio” per i promotori delle leggi anti omotransfobia, cosa potrà essere interpretato come “istigazione alla discriminazione”? In verità, in un reato così ampio si può far rientrare qualsiasi comportamento o espressione sgradita all’ideologia dominante.

Manifesta anche tu per la libertà: non vogliamo una dittatura arcobaleno! #RestiamoLiberi!

Intanto Jacopo Coghe ci informa su Facebook che

Con il flashmob di ieri è inziata la campagna #Restiamoliberi che nel mese di luglio vedrà scendere in piazza 100 città in tutta Italia contro la deriva liberticida della proposta di legge Zan sull’omotransfobia.

Restiamo liberi di esprimerci

Restiamo liberi di educare

Restiamo liberi di pensare

Cerca la piazza più vicina a te su www.restiamoliberi.it

P.s. A Roma scenderemo in piazza il 16 luglio alle 17 in Piazza Montecitorio

