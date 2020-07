IL SITO VATICANO FA COSE STRANE. NELLA FUNZIONE RICERCA.

Marco Tosatti

Ci sono dei problemi con il sito vaticano, e sui social c’è già chi parla di una specie di censura verso tutto quello che non appartiene al pontificato corrente.

Diverse persone mi hanno segnalato che la ricerca, su frasi e parole fa sì che sembri che molto materiale antecedente il pontificato di papa Bergoglio non sia facilmente rintracciabile. Mi dicono alcuni che il sito di recente ha avuto ristrutturazioni e semplificazioni, per rendere più facile l’uso sugli smartphones, e questo potrebbe avere creato problemi. Altri ipotizzano che proprio per queste ristrutturazioni sia stato creato un canale nuovo di ricerca parallelo al vecchio. Quello che appare certo è che esistono dei problemi e questi vanno segnalati.

Per esempio, se si cerca “Lettera alle donne”, con l’incipit de documento di Giovanni Paolo II, “A voi donne del mondo intero il mio saluto più cordiale…”, o escono documenti di papa Francesco, o c’è questa risposta: forbidden, o escono zero risultati; in un altro caso, selezionando a destra si hanno cinque documenti ma non la lettera alle donne, e tanto meno con la frase esatta. In pratica la si trova sulla sezione di Giovanni Paolo II, ma solo se si sa dove cercarla.

E questo

Se invece si cerca “omosessuali” , esce questo

E se invece la ricerca è catechismo omosessualità, esce questo.

Altri mi dicono che per esempio è difficile trovare l’ultimo discorso di Benedetto XVI, pronunciato il 28 febbraio 2013; ci si arriva facilmente da Google, digitando data e nome, ma non dal sito vaticano…

Misteri vaticani…Magari si tratta solo di problemi legati al rimescolamento tecnico del sito, ma il clima di sospetto in cui si vive è tale da risvegliare immediatamente attenzioni e timori….

