SEATTLE, SIMBOLO DELLA VIOLENZA E DELL’ANARCHIA DEGLI ANTIFA.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, il prof. Maurizio Ragazzi ci ha mandato dagli Stati Uniti questa riflessione sullo sgombero dell’area concessa dal sindaco della città ai gruppi di violenti, nel clima di tentativo di rovesciamento tramite il caos programmato degli organi legittimamente eletti. Lo ringraziamo caldamente, e vi auguriamo buona lettura.

Finalmente sbaraccata la Comune di Seattle

(che andava vietata sin dall’inizio)

Dr. Maurizio Ragazzi

Uno degli epicentri della violenza scatenata in seguito alla morte di George Floyd il 25 maggio e’ stata Seattle, la grande metropoli sulla costa ovest vicino alla frontiera con il Canada. Ormai si e’ capito bene (sempre che si voglia capire) che le recenti manifestazioni ed i disordini hanno poco o niente a che fare con la lotta anti-razzista e molto o tutto a che fare con un disegno eversivo volto a rovesciare il sistema economico e costituzionale statunitense, sottrarre fondi alla polizia, smantellare la famiglia, e promuovere aborto, omosessualismo e transessualismo.[1] Il tutto sotto l’occhio benevolo di amministrazioni “progressiste”, la connivenza del deep State e dei conglomerati della (dis-)informazione, e con finanziamenti di settori interessati.

A Seattle, dopo gli scontri con la polizia dell’8 giugno, era stato permesso ai rivoltosi di occupare circa sei isolati nel centro della citta’, instaurando una zona autonoma senza polizia, denominata prima Capitol Hill Autonomous Zone(CHAZ) e poi Capitol Hill Organized Protest (CHOP). Gli occupanti avevano articolato il loro fine come quello di costituire un agglomerato di persone che “si prendono cura l’una dell’altra” e che “vogliono il cambiamento”.[2](Accertare che cosa s’intenda qui per cambiamento, ed in che direzione, sarebbe pretendere troppo, anche se magari un’idea ce la siamo fatta).

In un suo tweet dell’11 giugno, il Presidente Trump aveva intimato alle autorita’ locali di riprendere subito il controllo della citta’, altrimenti ci avrebbe pensato lui.[3] La sindaca di Seattle (figlia di un papa’ influente, Democratica come lui, e prima sindaca donna di Seattle ed omosessuale dichiarata) la pensava, pero’, diversamente. Le sue dichiarazioni furono subito che bisognava “ascoltare gli occupanti e le loro richieste di cambiamento”.[4] Quanto alla durata dell’occupazione, disse che occorreva prepararsi ad una “estate d’amore”.[5] (L’espressione rimanda ai ritrovi fra hippies nella San Francisco del 1967, durante i quali l’opposizione alla guerra del Vietnam si mescolava a musica, droga e sesso). La situazione era pero’ precipitata dopo che il pomeriggio del 28 giugno i dimostranti avevano marciato sulla residenza della sindaca,[6] la quale adotto’ prontamente un ordine esecutivo di evacuazione.[7] Le forze della polizia locale non hanno poi avuto nessuna difficolta’ a far smammare i rivoltosi in pochissimo tempo la mattina del 30 giugno, arrestando anche i piu’ esagitati.

Come si erano “presi cura l’uno dell’altro” gli occupanti, e come si era manifestata questa “estate d’amore”? La descrizione della capa della polizia di Seattle (una donna afro-americana, non un “uomo bianco suprematista”) non lascia adito a dubbi. L’ordine e la sua esecuzione sono intervenuti dopo settimane di violenza, durante le quali “CHOP era diventata una zona anarchica e brutale: in quest’area di pochi isolati si sono verificate quattro sparatorie – due mortali – [le vittime sono due teenagers afro-americani, le cui famiglie sono ovviamente inconsolabili] rapine, percosse, violenze, ed un numero imprecisato di crimini contro la proprieta’”.[8]

Morale della favola? La natura umana (decaduta in seguito al peccato originale), lasciata alle proprie inclinazioni peccaminose, senza la coltivazione delle virtu’ ed il dono della grazia (e senza la coercizione delle forze dell’ordine, quando necessaria), conduce all’anarchia ed alla legge della giungla. (A rimetterci, ovviamente, sono sempre i piu’ deboli). Quanto ai politici “illuminati”, sono certo capaci di adottare decisioni controcorrente, soprattutto quando a pagarne le conseguenze sono gli altri. Se questa di Seattle e’ un’anteprima di quanto ci aspetta al termine di questo percorso di cambiamento, che Dio abbia pieta’ di noi!

[1] I pronunciamenti ed i principi-guida (https://web.archive.org/web/20151004200336/http://blacklivesmatter.com/guiding-principles/) in tal senso, da parte del movimento Black Lives Matter, non potrebbero essere piu’ chiari.

[2] https://abcnews.go.com/US/inside-seattles-autonomous-zone-residents-enact-change/story?id=71295394.

[3] https://abcnews.go.com/US/seattle-officials-clash-trump-twitter-protesters-create-autonomous/story?id=71204744.

[4] https://abcnews.go.com/US/seattle-police-clear-chop-zone-make-arrests-mayors/story?id=71551625.

[5]https://www.realclearpolitics.com/video/2020/06/12/seattle_mayor_durkan_chaz_has_a_block_party_atmosphere_could_turn_into_summer_of_love.html.

[6] https://www.king5.com/article/news/local/protests/seattle-city-councilmember-kshama-sawant-joined-a-large-group-of-protesters-outside-the-chop-zone-who-marched-to-durkans-house-on-sunday-afternoon/281-b8177945-8696-4cfb-afa8-dfda5f9ccf1f.

[7] https://spdblotter.seattle.gov/wp-content/uploads/2020/07/Executive-Order-2020-08_Directive-City-Depts_Cal-Anderson-Park-Area.pdf.

[8] https://www.swissinfo.ch/eng/seattle-police-clear-protest-zone-after-flares-of-violence/45874666.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Condividi i miei articoli:



Tag: antifa, ragazzi, seattle



Categoria: Generale