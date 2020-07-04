ЕВРЕИ И ПИЙ XII НОМИНИРОВАНЫ НА НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ.

Марко Тостатти

Дорогие друзья и враги Stilum Curiae, генерал Пьеро Лапорта предлагает нам чрезвычайно обширную, документированную и едва ли не опровержимую статью о позиции и поведении Папы Пия XII во время войны и нацистской оккупации. Наслаждайся чтением.

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TITOLO: Евреи и Пий XII номинированы на Нобелевскую премию

После того, как мы раскрыли и разрушили в предыдущей главе структуру клеветы на Его Святейшества Пия XII, сегодня мы вступаем в суть обвинений. Действительно , есть и другие обвинения. Я очень сожалею . Интеллектуальная еврейка, которого я много уважения, подчеркивает его расстояние от советского КГБ работы «Викарий» по Rolf Hochhut. Он считает , однако , враждебную Ангельский Пастух к евреям и иудаизму, из – за его напряженная защита традиционной доктрины. И добавляет: «спасение нацистских преступников, отказ вернуть еврейских детей, находящихся в монастырях, полная оппозиция нарождающемуся государству Израиль, оппозиция нарождающемуся диалогу и инициативам, выдвинутым Жюлем Исааком, вопрос « perfidis Iudaeis »» поэтому заключаю: «И, пожалуйста, не цитируйте Голду Меир . .. . »

Я помню это письмо, среди многих других из еврейских друзей, а другой, который поднимает «Скандал архивов на Папы Пия XII, открываемых только после 2 марта» . Пожалуйста, дорогой еврейский брат, будь осторожен. Я знаю тебя, я могу поклясться в твоей добросовестности. Я хорошо знаю, что настоящими врагами Его Святейшества Пия XIIявляются круги элиты , но не вы . Поэтому я не понимаю такого упрямства в обвинении без доказательств. Теперь наберитесь терпения и следуйте моим указаниям .

В середине 2004 года была опубликована “Inter Arma Caritas” . Она была собрана из Ватикана Секретного архива , два тома . Также были опубликованы 11 томов : « Акты и документы Святого Престола на период Второй мировой войны » . Второй том списков Inter Arma Caritas- имя и фамилия – сотни евреев, спасенных в Ватикане. Кто читал эти тома? Сколько их изучали? Судя по обвинениям, очень мало.

В феврале 2005 года в музее Яд Вашем была размещена табличка с клеветой на Его Святейшества Пия XII . Между тем, Иоанн Павел II был страдает т он последние недели своей жизни. Он не т herefore тех сил , чтобы реагировать . Сегодня мы знаем, что «Мафия Святого Галлена» сговорилась осквернить Его наследство. Его Святейшество Бенедикт XVIбыл избран, и очень уважаемый еврей Р.Г., связанный с худшей пеной Клинтона, действовал, чтобы свергнуть Папу Ратцингера . Большинство еврейских кругов аплодировали Бергольо. После этого шедевра самовреда еврейского , еще одном из их истории, мы все еще discu ssingо гигантом веры и разума, Его Святейшество Пия XII. Медита тэ , еврейские братья, медитируйте .

Не бойся

Никто из моих прославленных собеседников не оспаривает ни одного слога из того, что я написал в первой главе. Все согласны с тем о советском загрязнении «викарий». Тем не менее, они расширяют в поле обвинений, не отказываясь от метода уже обсуждалось в первой главе. Это обвинения без доказательств, которые превращают «Историю» в суд, в котором обвиняемый (уже умерший) должен доказать свою невиновность. Я понимаю , что сегодняшняя ситуация требует мужества, чтобы признать ошибку. И еврейские круги, и левые (самозваные католики ) должны, тем не менее, найти в себе смелость, чтобы плыть против течения . Мужество – добродетель трудных времен. Я знаю , поэтому я вынужден стрелять в кучу . C УЛЬД некоторые друзья см личный приступ? Если бы это было : «Amicus Plato, Sed м Агис AMIC v е Ритас» (Платон мой друг, но я ближе друг к истине).

Они говорят: «О Его Святейшестве Пии XII можно сказать гораздо больше». Хорошо, вызов принят. Пусть Рольф Хоххут к своей позорной судьбе . Однако я сталкиваюсь с новыми обвинениями, выполненными по тому же методу викария.

Аргументы не действительны против фактов

Поэтому Рольф Хоххут больше не имеет значения ? Нет, абсолютно нет . Действительно, мы должны понять урок. Никто из моих собеседников не отрицает, как я уже сказал, советское направление игры. Тем не менее, остается объяснить – они должны чувствовать обязанность объяснить – клевета три четверти века ИНГ против Его Святейшества Пия XII, как «нечувствительны» и «молчит», согласно тому , что претензии Hochhut в его Холокосте драмы.

Мне не нужно упоминать Голду Меир , как опасается мой прославленный собеседник . Любой может найти в Интернете, как высоко он восхваляет Его Святейшество Пия XII. Я знаю , почему ы он это сделал. Я опускаю также войну в Йом Кипур, когда она была премьер-министром . Эта война , одна из самых мрачных страниц истории Израиля , Ричард Никсон и из другого невыразимого еврея , Генри Киссинджера. Мы даже не пытаемся найти какую – то прославит Его Святейшество Папа Пий XII, в частности , на левую -wing в ежедневных газетах , е inanced от Кремля. Они d istributed яда, особенно после потери всеобщих выборов от 18 апреля 1948 г. Несмотря на все мои уважаемых еврейские собеседники хорошо осведомлены о том , сколько сотни и сотни свидетелей – во время и сразу после войны – признала благость и милость Его Святейшество Пий XII по отношению к евреям. Свидетели появились в газетах не influenzat от Ватикана: « Палестина Post » , « Réforme Advocate » , « Бней британский посланник » , « Американский Еврейский мир » , « Еврейское телеграфное агентство » . .. просто чтобы перечислить кого-то .

Давайте ограничимся любопытством. 19 октября 1945 « Réforme Advocate » Отчет изд (опубликован за шесть дней до даже « еврейским Телеграфное Агентство » ): The « Всемирный еврейский конгресс » дает $ 20 000 до Ватикана «в знак благодарности за то , что он сделал для евреев во время война ” . Союз итальянских еврейских общин выступил за пожертвование; заметьте : «Союз итальянских еврейских общин».

Через несколько дней папа Пий XII принял раввина Давида Прато. Он был главным раввином в Риме и директор итальянского раввинского училища , с 1945 года до своей смерти в 1951 году Рав Прато увольте эд Его Святейшество Пия XII за помощь евреям во время гонений.

Пожертвование Всемирного еврейского конгресса подверглось резкой критике со стороны швейцарской социалистической газеты « Бернер Тагвахт » : «Хотя европейские евреи, выжившие в живых, живут в отчаянии или в нужде , нет причин для такого подарка учреждению, которое является самым богатым в мире» . Раву Прато было все равно . Центральный архив истории еврейского народа в Иерусалиме хранит весь личный архив Рав Прато . Do Yad руководители Ших знают это? Кстати, швейцарские архивы по Шоа до сих пор закрыты. Мы поговорим об этом.

Нобелевская премия за мир

Никто не помнит, неужели никто не помнит сенсационный факт? Факт, который должен закрыть любые вопросы и противоречия по поводу обвинения в бесчувственности и молчании Его Святейшества Пия XII. Эта деталь ускользнула от обвинителей или была скрыта.

В конце марта 1947 года Его Святейшество Пий XII был назначен вместе с другими ведущими личностями для получения Нобелевской премии мира. Знают ли мои уважаемые еврейские собеседники, кто поддержал кандидатуру? Небольшая помощь: это был не Ватикан, это не Советский Союз, или Великобритания, или Франция, или Западная Германия. Дорогие друзья, будьте уверены, пусть вас вздохнет с облегчением: Его Святейшество Пий XII не получил Нобелевскую премию мира. Были награждены две благотворительные организации, одна из Соединенных Штатов, другая из Великобритании: Комитет по обслуживанию американских друзей и Совет по обслуживанию друзей, оба – Quacqueri.

Его Святейшество Пий XII немедленно отклонил кандидатуру: «Папе не нужны призы, чтобы выполнять свой долг», – сказал он монсеньору Доменико Тардини, который сообщил ему эту новость. Вопрос был закрыт без дальнейшего шума, как обычно. Это был человек, Его Святейшество Пий XII.

Назначение на Нобелевскую премию мира – в 1947 году – было бы невозможно, если бы было обнаружено небольшое пятно на поведении Его Святейшества Пия XII по отношению к евреям. Предварительное расследование было проведено теми, кто жил Холокостом, прямо или косвенно. Не было ни единого голоса против еврейских кругов и западных канцелярий. Почему, дорогие братья-евреи, вы забыли эту деталь?

Партизаны и евреи партизана с обязательным ответом

Дорогой еврейский брат, обвинения против Его Святейшества Пия XII грязны. Обвинения происходят из Pulpi т s грязнее , чем сами обвинения. Факты кричат; не только номинация на Нобелевскую премию мира. Будьте осторожны .

За три месяца до депортации римских евреев, за два месяца до 8 сентября 1943 года, за двадцать дней до падения фашизма, « Американский еврей » от 2 июля 1943 года писал : «Семьсот итальянских евреев являются беженцами в Ватикане» , Его Святейшество Пий XII, как обычно, не выпустил пресс-релиз (какое разочарование!).

Новости также появились на немецких газетах нацистских « Штюрмер Кик » , принадлежащие Юлий Штюрмер, в протеже Гитлера, повешенный в Нюрнберге за преступления против человечности, 16 октября 1945 года немецкого N Ази s поэтому знали в деталях , что произошли в Базилика , монастыри, аббатства и везде, где можно было спрятать евреев в святых местах; тысячи людей.

Немецкие нацисты также узнали о двух тысячах французских еврейских детей, которым британское правительство отказало в визах. Дети были фактически депортированы и отравлены газом. Тем не менее , в 1943 году llied призвал Его Святейшество Папа Пий XII , чтобы выступить против немецких нацистов. Почему эта двойная игра?

Что сделали союзники, когда Его Святейшество Пий XII предупредил маршала Петена не депортировать евреев? Это был 1941 год, два года назад. Что сделали союзники? НИЧЕГО. Они саботировали железные дороги? NO . Они бомбят в здание лагеря смерти? NO .

Гораздо смелее были солдаты Палатин гвардии, missioned «служить Его Святейшество», практически без оружия , если не для старого Remington ружья.

Это было весной 1944 года, вскоре после резни в Ардеатине. Майор Герберт Каплер попытался ворваться в Сан-Джованни в Латерано , экстерриториальной базилике Ватикана в Риме. Он хотел захватить еврейских беженцев в базилике. Командир Палатин гвардии Его Святейшества Пия XII , граф Франческо Cantuti-Castelvetri , противоположность без колебаний с горсткой охраны. Ардеатинский мясник отреагировал с пренебрежением, крича и издеваясь над солдатами, вооруженными мушкетами, без выстрела в бочку: «Они, – сказал мясник, – не помешают солдатам рейха выполнить приказы фюрера!»

Его Святейшество Пий XII фактически приказал, чтобы Палатинская гвардия не стреляла в ствол, за исключением командира, вооруженного оружием. Граф Кантути-Кастельветри, служивший в Святом Престоле с 1926 по 1970 год, направил свое оружие Беретты на грудь Капплера , приказав ему остановиться. Нацист сдался, пораженный твердостью итальянского военного дворянина. Сегодня мы можем разумно предположить следственные намерения мясника Капплера . Немецкий нацистский s – как мы уже говорили , – всегда знал о еврейских беженцах в римских святынях. Если Ватикан распустил беженцы были захвачены в экстерриториальном месте, немецкие нацистский s имел бы свободную руку повсюду в Риме . Граф Canuti – Castelvetri ответил прямо на Его Святейшество Пия XII. Таким образом, его героический поступок откликнулся на волю Папы . Таким образом , он заверил , что рейд в священных местах , не останется незамеченным, в отличии от депортации французских детей, которые имели место Thanks в ужасающем молчание союзников. Доблесть графа Canuti – Castelvetri поэтому спасла жизнь не только беженцев Into Сан – Джованни ин Латерано . Он также спас оставшихся 5000 беженцев в священных римских местах : мужчин, женщин и детей. Какое разочарование! E аже детей!

Это было весной 1944 года . В то же время, что героическая GAP (Партизанская группа действий) советской Пьетро Секкия сделала для евреев? НИЧЕГО . Что делали римские евреи из GAP? То, что они сделали во время депортации еврейских братьев 16 октября 1943 года: НИЧЕГО .

Действительно, они что-то сделали 17 октября, на следующий день после депортации еврейских братьев (какое разочарование !). Героические партизаны приложили немало трехглавых гвозди вдоль по Casilina дороги, чтобы остановить грузовики нацистских направляющиеся на южный фронт. Почему они не сделали то же самое накануне, 16 октября , с грузовиками со своими братьями-евреями? По какой грязной причине они ничего не сделали? По какой грязной причине эта зловонная тишина все еще влияет на это упущение?

Трех килограммов тротила на железнодорожном пути 21 недалеко от вокзала Термини было бы достаточно, их было бы достаточно, чтобы остановить поезд и атаковать взвод, который сопровождал его. Они ничего не сделали. Сегодня они обвиняют Его Святейшество Пия XII в том, что он не остановил поезд.

20 октября 1943 года, через четыре дня после депортации тысячи римских евреев, повторяю, через четыре дня группа партизан напала на «Форте Тибуртино », настоящий оплот. Многие из них были убиты. Если бы те же силы напали на «Палаццо Сальвиати » четыре дня назад, они имели бы больше шансов на успех, чтобы спасти евреев, запертых в подвалах рядом с главным выходом из «Палаццо Сальвиати ». Я работал в этом здании в течение длительного времени. Это не оплот, это дом. Это доступно по крайней мере с трех разных сторон; все стороны было бы трудно защищать. Ночью 16 октября он был укомплектован взводом немецких нацистов, о чем свидетельствует тот, кто жил неподалеку, Джорджо Романо, «Я видел» (Gela, 2003). Почему партизаны, среди которых было много евреев, не предприняли попытку штурма, как четыре дня спустя, против цитадели «Форте Тибуртино »? По какой грязной причине они ничего не сделали? По какой грязной причине эта зловонная тишина все еще влияет на это упущение?

Я выдвинул известные обвинения без документов в поддержку

28 декабря 2004 года итальянская газета Corriere della Sera опубликовала статью Альберто Меллони , профессора христианской истории. Он «раскрыл» существование «пугающего» документа: приказ Его Святейшества Пия XII не возвращать еврейских детей, госпитализированных в католические учреждения.

Это обвинение, мой дорогой еврейский друг и брат, снова самоубийственно, потому что оно подтверждает малость и, простите меня, грязь за обвинениями против кандидата на Нобелевскую премию мира 1947 года.

28 декабря 2004 года дата не выглядит случайной. Три месяца назад, как мы уже говорили, был опубликован – благодаря умной и дальновидной инициативе Префекта Ватиканского Секретного Архива Мсгр. Серхио Пагано – «Интер Арма Каритас» и 11 томов «Актов Святого Престола во время Второй мировой войны». Эта публикация раздражала тех, кто планировал ударить Иоанна Павла II, когда он был тяжело болен и близок к концу.

В феврале 2005 года на стене Яд ва-Шем была вывешена табличка с клеветой на Его Святейшество Папу Пия XII , что испортило память о Холокосте. Итальянский планировщик был личным врагом (евреем-несостоятельным) Иоанна Павла II.

Некоторые из моих прославленных собеседников, вероятно, знают, что тезисы профессора Меллони разбирались по частям через книгу «PACELLI RONCALLI I BATTESIMI DELLASHOA», опубликованную 15 мая 2005 года двумя грозными исследователями и настоящими историками, Андреа Торнелли и Маттео Луиджи Наполитано ,

Документ за документом, два автора показали, что Его Святейшество Пий XII сделал, чтобы спасти еврейских детей из газовых камер; что он сделал, чтобы приспособить их и вернуть их признанным семьям или официальным учреждениям в соответствии с законами, действующими в различных странах принадлежности.

Ватикан был единственным государством в мире, которое сделало так много и радикально, действуя на огромном театре военных действий.

Профессор Меллони не ответил на этот том и продолжает преподавать историю христианства. Я не могу суммировать двести страниц тома и шестьдесят страниц прилагаемых документов. Мой дорогой еврейский брат, купи его и изучай.

Мне больно, что мои уважаемые еврейские собеседники аккредитуют любой неблагоприятный тезис против Его Святейшества Пия XII без документального обоснования, отказываясь читать документы, подтверждающие Его огромные усилия. Он был единственным главой государства в Риме во время немецко-фашистской оккупации. Дипломатия Ватикана была единственной, кто защищал евреев и других преследуемых немецкими нацистами на огромном фоне Второй мировой войны. Пожалуйста, ответьте мне, дорогой еврейский брат: какая другая причина оправдывает кандидатуру Его Святейшества Пия XII на Нобелевскую премию мира?

Подделка не фальсифицируется, иначе это будет правдой. Те, кто нарушает этот закон, обязаны обернуть первую ложь в еще большую, а затем в другую; одна ложь за другой превращается во все более крупную матрешку, питаемую все более неустойчивой ложью.

Вот почему уже невозможно или недостаточно отложить в сторону Хоххута и его вонючего викария, ядро ​​лжеца-матрешки: упрямство оставаться в лжи или подвергать остракизму еврейских авторов, отказывающихся быть заключенными в русскую куклу. Как долго вся эта ложь может выжить? Как вы можете поддержать такие клеветнические и необоснованные обвинения?

Спасение нацистских преступников?

Давайте вернемся к еврейскому самоповреждению. Если бы только они прочитали коллекцию, опубликованную в 2004 году, как мы уже говорили, из Тайных архивов Ватикана, они бы поняли, что Его Святейшество Пий XII ограничился просьбой о помиловании военных преступников, как это необходимо, правильно и целесообразно для викарий Христа на земле.

2 апреля 1938 года. «Палестинская Почта» раскрывает резкий упрек Ватикана слабым австрийским епископам с нацистами в плебисците о «бескровном» вторжении в Австрию: «В дополнение к трудностям на Конкордате», подписанным Ватиканом и Германия нацистами, еврейская газета отмечает, что этот упрек разрушает «любую идею поощрения или даже потворства методам, использованным для завоевания Австрии».

Год спустя кардинал Эудженио Пачелли – тот, кто возглавляет государственный секретариат, избивающий австрийских епископов, – становится папой. Он заплатил все свое наследство (от своего очень богатого отца), чтобы спасти евреев и других, преследуемых нацистской Германией.

Были ли какие-либо прелаты и священники, поддерживающие побег нацистов? Вполне возможно, что австрийский епископ Алоис Худаль выделяется. По словам обычных обвинителей без документов, Гудал спас многочисленных нацистов и «помощника епископа Ватикана». Худал был удален из Ватикана и не имел доступа к Его Святейшеству Пию XIIзадолго до войны, когда он опубликовал пронацистскую книгу. Hudal был размещен в отдельном римском колледже от Ватикана.

В этой истории на первый план остается неопровержимый факт: вся территория Италии находилась под контролем союзников. Прочитайте, что пишет еврейский ежемесячный SENTINEL за апрель 1947 г. «Берегись! Нацистская компания Live “, длинная редакционная статья на стр. 85.

До гадости Хоххута никто не осмеливался обвинять Его Святейшество Пия XII. Вина за какого-то прелата ничтожна по сравнению с тем, что сделали Международный Красный Крест и правительственные учреждения Великобритании, США, Советского Союза, Франции и, давайте не будем забывать, Федеративной Германии.

Немецкие спецслужбы западной Германии, по благословению Вашингтона и Лондона, восстали на пепелище “организации Гелена”.

22 мая 1945 года генерал Рейнхард Гелен, нацист, глава секретной службы антисоветского шпионажа, сдался американцам. Уильям Донован, директор Управления специальных операций, предшествовавший ЦРУ, изучил 52 коробки Гелена с документами. Нацистский генерал, безжалостный мучитель русского населения и партизан, был, таким образом, завербован в качестве начальника отдела советских дел ОСС. 12 июля 1946 года Гелен вернулся в Западную Германию под контролем союзников, чтобы создать «Организацию Гелена». Эта структура была также составлена ​​из преступников из Третьего рейха. 18 сентября 1947 года недавно сформированное ЦРУ пришло к власти. Гелен и его организация. Десять лет спустя, 1 апреля 1956 года, организация Гелена перешла под контроль Западной Германии. Эта организация сформировала ядро ​​секретной службы Федеративной Германии, БНД. Гелен был директором до апреля 1968 года. Герхард Вессель, заместитель Гелена, а также с нацистской славой, сменил его до декабря 1978 года.

В этой слизи родилась одесская сеть, созданная с научной точки зрения для доставки нацистов в Южную Америку, предоставления денег, поддельных документов и паспортов. Эта слизь после Викария и после смерти Джона Кеннеди послужила основанием для обвинения Папы Пия XII в оказании помощи в побеге нацистских военных преступников.

С другой стороны, STASI имеет такие же вонючие корни. Обе организации, BND и STASI, продолжали поддерживать постоянные контакты до падения Берлинской стены, когда агенты STASI (сотни в Италии) перешли в BND без какого-либо контроля над Европейским союзом, не говоря уже о Италии.

Насколько сложным был послевоенный мир, можно еще раз понять по книге. Филипп Сэндс, ebreo , в «Ratline» предлагает большое историческое исследование, с документированными не-Ватиканскими источниками, с захватывающим дух ритмом триллера. Работа проясняет степень, в которой преступления против человечества развиваются намного ниже, чем государственные институты, укореняясь даже в самые интимные глубины людей и, как в нашем случае, приводят к диссонирующему хору клеветы.

Вы должны понять и выбрать

Был ли Его Святейшество Пий XII ядром католического сотрудничества с нацизмом? Если ответ «да», сторонники этого тезиса должны показать неопровержимые документы. В этом случае я предлагаю избегать профессора Меллони .

В 1967 году Пинхас Лапиде , дипломат, израильский консул в Милане, писал: «Католическая церковь, согласно понтифику Пия XII, способствовала спасению по меньшей мере 700 000, но, вероятно, до 860 000 евреев от верной смерти нацистской рукой. Эти цифры, маленькое я п сравнение шести миллионов мучеников , чьи судьба находится за пределами пФа утешения, намного перевешивают все спасенный от всех других церквей, религиозные учреждения и спасательные организации, вместе взятых ».

Является ли Пинхас Лапид менее надежны , чем профессора Меллони ? До сих пор известные документы противоречат профессору и поддерживают Пинхаса . Те, у кого есть другие документы, будут выдавать их, не загрязняя новости. Фальсификация газетой неприемлема в серьезных дебатах, уровень которых, однако, еврейская сторона также пыталась поднять. В 2008 году L’Osservatore Romano (газета Ватикана) опубликовал интервью Маурицио Фонтана с итальянским еврейским историком Паоло Миели , тогдашним директором ежедневной газеты Corriere della Sera. «История принесет справедливость Пию XII», – сказал Паоло Миели . Никто не смел отрицать его. Silence. Настоящий скандал – это молчание перед документами и фактами. Скандал не является молчанием Его Святейшества Пия XII, когда он работал конкретно на евреев, в Риме и во всем мире. Он работал, в то время как другие сначала ничего не делали или потворствовали нацистам, а затем оклеветали Его Святейшество Пия XII, кандидата на Нобелевскую премию мира, в пользу Всемирного еврейского конгресса.

Скандал был и остается молчанием тех, кто после обвинений без доказательств молчит и не отвечает, ожидая следующей возможности возобновить клевету. Этот непонятный метод недопустим.

Нельзя испачкать память об «Ангельском Пастыре» и принять ложь импровизированных мошенников. Наследие Хоххута досталось еврейскому атеисту Саулу Алинскому, среди последователей которого мы находим Хусейна Барака Обаму, его крестную мать Хиллари Клинтон и еврейского нацистского коллаборациониста Джорджа Сороса. Никогда не было слышно никакого акцента против этих врагов евреев и еврейской веры. Нет акцента, который отдаленно сопоставим с ядами против Его Святейшества Пия XII. Зачем? Четкий и убедительный ответ является обязательным. Мы не можем играть словами, людьми и святыми. Драма рискует стать гротескной, гораздо более гротескной, потому что она непроизвольна. Некоторые, слишком многие, выступают в качестве судей, которые осуждают то, что для них непостижимо.

Пий XII WASN ‘ т враг Израиля

Я еще раз призываю вас, дорогой еврейский брат, прочитать и изучить документы, опубликованные Ватиканом еще в 2004 году. Нет единого акта в поддержку враждебности по отношению к Израилю. Будут ли эти обвинения исходить из документов, доступных со 2 марта? Хорошо, давайте подождем. Кто-то, однако, объясняет, какие документы доступны сегодня и были вчера, чтобы были сделаны такие обвинения. В 1946 году мусульманский мир горел. Организация Объединенных Наций утвердила план раздела dell’UNSCOP(Специальный комитет ООН по Палестине) для Палестины. Уинстон Черчилль и Энтони Иден были настоящими врагами евреев, о чем не могли не упомянуть еврейские газеты. План ЮНСКОП был выдан в качестве решения конфликта между евреями и мусульманами; конфликт вспыхнул во время британского мандата на Палестину. Лемма «Палестина», как мы объясняли в предыдущих эпизодах, не имела смысла. Тем не менее он был бездумно использован в декларации Бальфура. Это было яблоко отравлен в Лондоне рынок нефти. Мусульмане и евреи влюбились в это.

План предусматривал разделение между двумя государствами: одним еврейским, другим мусульманским и Иерусалимом под международным контролем. Арабские страны отвергли план Организации Объединенных Наций, и война началась в 1948 году. Стоимость нефти впервые возросла после войны.

3 августа 1946 года делегаты «Высшего арабского комитета Палестины» получили аудиенцию у папы Пия XII. Предполагается, что мусульмане поддерживают Ватикан в своих позициях. Голос Папы был чист, Его равноудаленность была однозначной: «Без сомнения, мир может быть достигнут только в истине и справедливости. Это предполагает уважение прав других людей, определенных должностей и традиций, особенно в религиозной сфере, и точное выполнение обязанностей и обязательств, с которыми связана каждая семья жителей. Вот почему, получив в последние дни многочисленные обращения и жалобы из разных уголков мира и по разным причинам, мы считаем излишним говорить, что снова пытаемся прибегнуть к силе и насилию, откуда бы оно ни исходило, а также неоднократно осуждал в прошлом преследования фанатичного антисемитизма, развязанного против еврейского народа. Мы всегда придерживались этого принципа абсолютной беспристрастности в самых разных обстоятельствах, и мы намерены придерживаться этого и в будущем. Но ясно, что эта беспристрастность, которая навязывает нам наше апостольское служение и ставит нас выше конфликтов, которые волнуют человеческое общество, не может означать равнодушие, особенно в этот трудный момент. И поэтому мы заверяем вас, что все, что будет зависеть от нас и возможностей, которые нам будут предложены, мы сделаем так, чтобы справедливость и мир стали благотворной реальностью и создали при эффективном сотрудничестве всех заинтересованных сторон порядок, который гарантирует каждая из частей, находящихся в настоящее время в конфликте, – безопасность существования и, в то же время, физические и моральные условия жизни, на которых обычно может создаваться совместное состояние материального и культурного благополучия ».

Это было и оставалось положением Его Святейшества Пия XII до и после рождения Израиля. Должен ли он аплодировать войне? Должен ли он стать партизаном? Он никогда не делал, ни до, ни после.

Тот, кто на законных основаниях поддерживал Израиль, также ожидал удовлетворения своих ожиданий от Ватикана и Его Святейшества Пия XII как можно скорее. Это случилось тогда, и это происходит сегодня. Это понятно. К сожалению, дипломатия Ватикана не работает таким образом. Его время и его горизонты не могли быть тогда и даже не являются сегодня теми же горизонтами новорожденного государства, которые торопятся утвердиться.

Его Святейшество Пий XII следовал этой осторожной линии и был лоялен ко всем вовлеченным сторонам. После отречения эсэсовца Бенедикта XVI больше не было так, смещая центр тяжести против Израиля. Но отравления, которые все еще затрагивают Ангельского Пастыря, не были услышаны о новой политике Ватикана. Зачем?

Ранее я говорил, что кто-то выступает в качестве судей, которые осуждают то, что им непонятно. Сравнение приходит на ум также для Жюля Исаака и его похвальных, а также запутанных инициатив диалога между евреями и католиками.

Жюль Исаак основал « Amitié Judeo- chrétienne de France» (иудейско-христианскую дружбу Франции). Кардинал Анджело Джузеппе Ронкалли, нунций в Париже, не передавал захватывающих ссылок в Ватикан об Исааке. Тем не менее он был принят Его Святейшеством Пием XII, которому он описал свой проект для диалога. Его Святейшество Пий XII не последовал.

Несколько дней назад La Croix (Французский католический еженедельник) и L’OsservatoreRomano вспомнили 60-летие встречи Жюля Исаака с святым Иоанном XXIII в Ватикане. По словам Ла Круа, эта встреча привела к примирению между иудаизмом и католицизмом, которое закончилось бы именно нынешним понтификатом.

Этот политический (и не только политический) глупо нонсенс достаточно , чтобы продемонстрировать , если когда – либо необходимо, как дальновидный Его Святейшество Пий XII был .

Исаак был глубоко привязан к Клоду Пеги , которому он посвятил свою автобиографию « Экспертиза де ма ви » (Париж, 1959). Эти два были связаны желанием продемонстрировать глубокую связь между Израилем и католической церковью. Исаак и Пеги были близки к Джорджо Ла Пире, чьи позиции были световыми годами, далекими от позиции Папы.

В конце концов, Джорджио Ла Пира не был другом даже для новорожденного государства Израиль. Отношения Ла Пиры в партии Христианской Демократии вращались между Флоренцией и Болонью. Это была «христианская демократия», которая породила Чириако де Миту и Романо Проди. Это было и остается в левом итальянском ядре вчерашних врагов против Альдо Моро и всегда против Израиля. Они несут ответственность за упадок Италии, моральный и экономический. Его Святейшество Пий XII был дальновидным.

Если бы я хотел быть озорным , я бы сказал евреям, которые приветствовали празднование Жюля Исаака на « L’Osservatore Romano» : «Вы не оценили Его Святейшество Пия XII, теперь наслаждайтесь Бергольо и его дружбой с ООП» .

Исаак и Peg у у был , конечно , в духе доброй воли и полон добрых намерений. Политический реализм тем не менее незаменим . Нынешний упадок иудейско-христианской цивилизации также был вызван полезными идиотами, а не только злыми. Не забывая, что гротеск всегда скрывается. Вот пример.

P erfidious евреи? Нет, признание их веры

По странному совпадению, в этих часах неизвестного представила еще три заклинания Пресвятой Богородицы, один из которых « Комфорт деи Migranti » ( Comfort Мигрантов ) визуализируются в латинском с безрассудным « Solacium migrantium ». Мы уверены, что в этой молитве нет богохульных намерений. « Solacium » в средневековой латыни означает «утешение» . Тем не менее, ревностный святитель сделал бы хорошо Tak ING во внимание значение « Solacium » (весело) введено с 1700 года , полные непристойностей . Пресвятая Мария поймет благие намерения – прокладывать адские маршруты, однако – и даже улыбнется безрассудным. Мы должны думать, что было бы достаточно обратиться к этимологическому словарю, чтобы избежать смешного.

По аналогичному пути, хотя и обращенному вспять во времени , на « Oremus et pro perfidisJudaeis », как часть литургии Страстной пятницы, на протяжении 14 веков возникло громогласное недоразумение . Эта фраза не я п Latin Mass, как уже было сказано некоторыми невежественными . Они даже не знают, что Святая Месса не отмечается в Страстную пятницу .

Четырнадцать веков назад «perfidis» не переводился как « вероломный », как это произошло на вульгарной латыни. «Perfidis» происходит от « за » и « Fidem », что имеет в виду тех , кто остается в своей собственной вере , а не католической . Противоречие, разгоревшееся и сделанное за счет Его Святейшества Пия XII и даже Его Святейшества Бенедикта XVI, является этимологически ветхим . Сколько в complai нин не считают его значение. Эта молитва является явным и очень древним признанием еврейской веры . Католическая литургия дала эту привилегию только еврейской вере . Я бы посоветовал вам немного больше учиться и оставаться в рамках здравого смысла . Его Святейшество Пий XII является гигантом веры и доктрины . Он говорил и писал правильно и без фальсификаций с полдюжины языков, включая иврит . Он также говорил и писал на латыни, в том числе архаичной.

(Теперь уже не скрытые) корни ненависти

Теперь терпеливый читатель может понять, сколько несоответствий и того, как глубоко укоренились во времени, отравляют любую дискуссию вокруг Его Святейшества Пия XII.

Истина и ложь, право и зло взаимосвязаны. Мы должны смотреть вперед, не забывая о прошлом, чтобы понять, что происходит.

Роберт Джеймс Вулси, бывший директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), написал предисловие к Ronald Rychlak книге «s , „Дезинформация : Бывший главный шпион раскрывает Секретные стратегии для Подрыв свободы, Атакующий Religion , и содействие терроризму“(2013).

Книга раскрывает советский заговор против Его Святейшества Пия XII. Вусли пишет : « Эта замечательная книга изменит ваш взгляд на разведку, иностранные дела, прессу и многое другое. Генерал-лейтенант Ион Михай Пачепа является самым высокопоставленным перебежчиком, которого мы когда-либо имели от враждебной разведывательной службы. Как глава румынской разведки он много лет был на ключевых встречах с главами государств и участником некоторых из самых деликатных дискуссий наших врагов во время холодной войны » .

Может быть, я отвлекся, но я не испытал никакого шока. С другой стороны, Вулси был директором ЦРУ вместе с Биллом Клинтоном, в то время как они рассказывали нам историю об уродливых и плохих сербах, в то время как хорваты, словенцы и все боснийские мусульмане были бедными и жертвами.

Сегодня Вулси является членом « Консультативного совета стратегии Genie Energy » вместе с Диком Чейни, Рупертом Мердоком и лордом Джейкобом Ротшильдом. Компания Genie Energyобнаружила огромное нефтяное месторождение под Сирианскими Голанскими высотами . Поэтому Вулси мог многое рассказать нам о нынешнем беспорядке в Сирии . Мы опускаем . Давайте вернемся к сути Пачепов откровений , на уровне советского.

Пий XII был дискредитирован с «викарием», в лице и профинансирован в течение многих лет в Erwing Пискатор «s театр О ф Бродвей:« Прежде чем стать президентом IATB(Международный рабочего театр ассоциации , основанной в Москве в 1930 году Бертольд Брехт , редактора примечание) . Пискатор был завербован как агент влияния советской службой внешней разведки . ” В связи с этим ЦРУ знало об этом, по крайней мере , 1978. Почему ЦРУ пусть Его Святость Пий XII был клевета издания до 2013 года?

Пачепа раскрывает еще одну важную операцию советских служб: «Протоколы сионских мудрецов» . Книга была написана в Москве и распространена повсюду : фабрика ненависти между католиками и евреями. Книга, следовательно, подделка. Однако мы должны задуматься о реализации целей, изложенных в книге: они достигаются одна за другой. Есть ли кто-нибудь, кто осуществляет проект и возлагает ответственность на евреев, разжигая ненависть к католикам?

После убийства Джона Кеннеди заговор получил место в первом ряду в театре истории. Мы должны быть бдительными, цепляться за истину и быть свободными от конформизма, чтобы спросить себя, каков нынешний эффект такой ненависти, разжигаемой на обоих фронтах.

Давайте убираться м е ловушки попытки ИНГ понять.

В ноябре 1936 года госсекретарь Эудженио Пачелли посетил Соединенные Штаты. Он провел несколько недель, преодолев 8000 км. После встречи в доме Гайд – парк из новоизбранного президента Франклина Делано Рузвельта, он сопровождал Джозефа Кеннеди родового дома в Бронксвилле . Католическая семья Кеннеди была восходящей звездой американской политики . Джон Кеннеди , после того, как мандат Дуайта Эйзенхауэра, вошел в Белый дом , победив Ричарда Никсона .

Президент Эйзенхауэр покинул свой пост с такими словами: « В советах правительства мы должны остерегаться того, чтобы военно-промышленный комплекс добивался неоправданного влияния, независимо от того, добивалось ли оно этого или не искало его. Потенциал катастрофического роста неуместной власти существует и будет сохраняться. Мы никогда не должны позволять весу этой комбинации подвергать опасности наши свободы или демократические процессы. Мы не должны принимать ничего как должное. Только бдительные и знающие граждане могут заставить правильное соединение огромного промышленного и военного механизма обороны с нашими мирными методами и целями, чтобы безопасность и свобода могли процветать вместе ».

P ОПЕ Пачелли был коронован 12 марта 1939 . Присутствовали Джозеф Кеннеди и его сын Джон, посланный президентом Рузвельтом.

Было прекрасное совпадение взглядов между Пачелли и Кеннеди по параллельному опасности нацизма и C ommunism. «Викарий» был опубликован за несколько недель до 22 ноября 1963 года, когда Кеннеди был убит.

Хоххут был марионеткой заговора; теперь это точно. Советский заговор? Слишком много совпадений говорят об обратном.

Кеннеди против монетаристов и картелей стали, нефти и сырья mterials . Это законный отец современных кругов из Кустарники, Клинтон и Обама, готов поставить мир в руках преступного режима Китая .

Католический президент Соединенных Штатов , чьим религиозным и политическим признаком был Его Святейшество Пий XII , был напуган как для Москвы, так и для картелей.

Второй Ватиканский собор был провозглашен в 1962 году Советский Союз не мог позволить , что учение о Его Святейшества Пия XII может повлиять на Counsil , подходя к осуждению коммунизма . Картели не могли позволить церковной социальной доктрине стать маяком рабочих и предпринимателей. В C артели всегда предпочитали кризисы и войны, контролируя соперников и полезных идиотов, чтобы поднять в списке цену s.

И для Советского Союза, и для C- артелей эффективная защита Веры , которую ее враги называют презрением, «традиционным», была и остается катастрофой .

Поперечные интересы были урегулированы. Не Поперечные отрезные интересы сегодня больше не решены с Москвой (Владимир Путиным, защитником христианства!) Б ет с Пекином. Европейский автомобиль – это снова Рейх, на этот раз IV Рейх, лютеранская Европа, всегда зараженная нацизмом.

Мы все должны понимать, что Его Святейшество Пий XII жил в мире, осложненном не только войной, но и трансверсальностью, которую трудно обнаружить в те дни; сегодняшняя трансверсальность становится все более очевидной. Его Святейшество Пий XII по-прежнему является настоящим врагом для тех, кто считает его необычность невыносимой, поскольку глава государства (штат в 45 гектаров) является пастором не только католиков, но и всего мучительного мира, в котором он жил.

Что делать

Клевета цеплялась за архивы. Ну, ватиканские открыты. Однако их недостаточно.

Я вежливо задать следующие вопросы моих еврейских братьев , доверие ING они будут отвечать.

1) Почему не мы просим , чтобы читать советские архивы и Международного Красного Креста один ?

2) Почему мы не комментируем «La France Терре – де – убежище и де désobéissanceгражданского 1936-1944», издания Du Cerf, 2005, три тома израильского еврейского ученого (родился в Хайфе, профессор во Франции) Limore Yagil , который исследовал несколько французских церковных архивов?

3) Почему мы не упоминаем «Войну Пия: ответы критикам Пия XII» двух авторитетных евреев, Джозефа Боттума и Дэвида Дж. Далина (2010)?

4) Почему мы забываем об архивах римской церкви Сан-Сальваторе в Онде, касающейся организации ” Рафаэльсвайн ” для экспатриантов ?

5) Почему, обвиняя Худала, его карты архивов души Санта-Мария в Риме до сих пор неизвестны?

6) Почему мы не открываем папки евреев Швейцарской Конфедерации, Швеции, Испании, Уругвая и Бразилии?

7) Почему не были опубликованы все карты, захваченные в III рейхе победными силами?

В ответ ей на эти вопросы являются важными. Не менее важно отметить, что ни Дональд Трамп, ни Владимир Путин не заинтересованы в сохранении секретов своих соответствующих архивов по этому вопросу . Ни был, ни вовлечен. Они могут открыть архивы, чтобы выяснить происхождение разделения между Западом и Россией . Это полезно также выяснить происхождение нынешней Лютеранской гегемонии (и нацистской) , никогда не умер после 1 945 , повторно – разразился после падения Берлинской стены. Давайте вспомним: сегодня Германия полагается на Китай, чтобы осуществить мечту Гитлера. Мы должны открыть эту канализацию истории; Это пошло бы на пользу всем: Путину, Трампу, католикам и евреям, верующим и всему миру. Это не будет оценено профессиональными клеветниками, но это не разбивает наши сердца.

(10-продолжение следует)

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Tag: ЕВРЕИ, Пий XII, ПРЕМИЮ



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