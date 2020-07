SUPREMATISMO BIANCO. DOVE È NATO? MA È (QUASI) SVANITO.

Marco Tosatti

Carissimi amici e nemici di Stilum Curiae, Agostino Nobile ci ha inviato una riflessione sulla realtà storica di quello che viene chiamato “suprematismo bianco”, e che in realtà è una forma di razzismo propedeutica alle teorie della razza che abbiamo visto nel nazismo. Ma le sue radici sono altrove…

§§§

I suprematisti bianchi storicamente sono massoni e anticristiani

Per rendere più chiaro l’aspetto storico relativo al suprematismo bianco – che oggi non esiste, se non piccoli gruppi di invasati – all’articolo precedente voglio aggiungere altre informazioni, avvalendomi di alcuni brevi estratti tratti dal mio Anticristo Superstar, libro pubblicato nel luglio 2014.

Lo schiavismo esiste da sempre in tutte le culture e fazioni politiche, quindi non si tratta di fare le pulci alla sinistra o alla destra, ma chiarire che in occidente, gira e rigira, negli ultimi due secoli l’unica religione sottoposta agli attacchi dell’ateismo classista e razzista, è stato il cristianesimo. E, come vedremo, ci sono motivi ben precisi.

Come nella massonica Rivoluzione francese, sotto il comunismo reale sono stati uccisi migliaia di religiosi e abbattute gran parte delle chiese.

Nel libello intitolato L’Anticristo, Friedrich Nietzsche scrive: «Il veleno della dottrina “uguali diritti per tutti”, il cristianesimo lo ha seminato nel modo più radicale. Il cristianesimo è un’insurrezione di tutto ciò che striscia sulla terra contro ciò che sta in alto: il Vangelo dei “bassi” rende bassi».

«Il cristianesimo ci ha carpito con frode la messe della civiltà antica; più tardi ci ha di nuovo defraudato la messe della civiltà dell’Islam. Il meraviglioso mondo della civiltà moresca di Spagna (un falso diffuso dalle scuole e dai media), a noi in fondo più affine, più eloquente al senso del gusto.»

Lo scrittore portoghese Fernando Pessoa (1888 – 1935) agnostico, simpatizzante della massoneria, scrive: «La schiavitù è logica e legittima, uno Zulu o Landim non rappresenta nulla di utile in questo mondo. […] Schiavizzare loro è logico. Il degenerato concetto egualitario col quale il cristianesimo ha avvelenato i nostri concetti sociali, ha danneggiato, tuttavia, questo atteggiamento logico». (José Paulo Cavalcanti Filho – Fernando Pessoa, uma quase-autobiografia – Porto Editora, 2012).

Anti-cattolici:

Nel 1909 i coniugi Whetham pubblicano il libro The Family and the Nation, dove stabilirono che gli europei si dividevano in tre categorie, i nordici, tra i quali gli inglesi, gli alpini, tipo gli svizzeri, e i mediterranei. I nordici, secondo i Whetham, avevano una supremazia riconosciuta. Secondo loro la cosa più preoccupante in Inghilterra era l’immigrazione delle razze mediterranee che abitavano le parti più povere delle città, e la cui tendenza conigliesca alla riproduzione costituiva un serio problema per la nazione e per tutta l’Europa.

Nel 1916, il genetista americano Madison Grant, seguendo la teoria dei Whetham, pubblica il libro di successo The Passing of the Great Race, in cui riafferma l’esistenza di tre differenti razze europee. « I Nordici, dominatori, avventurieri, aristocratici, individualisti, fiduciosi in sé stessi e, come risultato, protestanti. Gli Alpini, sottomessi all’autorità politica e religiosa e, infine, i Mediterranei, i perfetti schiavi.»

Contro i deboli e gli emarginati:

Il presidente Roosevelt [massone, del partito democratico] sostiene che le donne in buona salute fisica e mentale che scelgono di non avere figli devono essere considerate come «criminali della razza». Mentre «non è di alcun vantaggio consentire una simile perpetuazione di cittadini di razza sbagliata. Il grande problema della civiltà» dice Roosevelt «è riuscire ad ottenere, nella popolazione, l’aumento degli elementi di valore rispetto a quelli di poco valore o che risultano addirittura nocivi». Gli Stati Uniti d’America, grazie ai democratici e massoni come Roosevelt, sono il primo paese che approva delle leggi eugenetiche, seguito dai paesi democratici protestanti del nord Europa.

Nella Germania prussiana lo psichiatra Alfred Hoche, e il giurista Karl Binding nel 1920 pubblicarono il libro dal titolo “L’autorizzazione all’eliminazione delle vite non più degne di essere vissute”.»

Nel XIX secolo, negli anni in cui i neri erano considerati dalla scienza più animali che esseri umani, troviamo personaggi accreditati come lo psichiatra, criminologo e giurista italiano Cesare Lombroso (1835-1909). Esponente del positivismo scientifico, nel 1907 fu presidente della neonata Croce Verde di emanazione massonica. Il professor Lombroso sosteneva che il comportamento criminale è insito nelle caratteristiche anatomiche, nella fisiognomica. Secondo questa tesi, influenzata dal darwinismo sociale, la fisiognomica è la chiave che apre le porte della psiche umana. Dunque chi ha la faccia da delinquente deve essere isolato e curato, perché tendente a commettere atti criminosi. Tutti, o quasi, i personaggi anticattolici condividevano le teorie di Lombroso.

Come abbiamo visto, i progressisti molti anni prima dell’avvento al potere di Hitler, attraverso disquisizioni a dir poco risibili, avevano creato la “scienza” che provava matematicamente la superiorità dei bianchi protestanti su tutti gli altri. Più tardi, forse per non restare troppo isolati, hanno nobilitato l’intera razza caucasica.

Albert Pike, che fece parte del Ku Klux Klan, nel suo libro, Morals and Dogma, ritenuto la bibbia della Massoneria di Rito Scozzese, scrive: «Quando Luigi XVI fu giustiziato, la metà del lavoro era fatta; e, quindi, da allora, l’Armata del Tempio doveva indirizzare tutti i suoi sforzi contro il Papato.»

Nonostante il passato decisamente deplorevole, le lobbies massoniche e le sinistre mondialiste oggi sovvenzionano e promuovono gli BLM, Antifa, LGBT e tutte quelle Ong legate all’ONU che stanno facendo carta straccia dell’etica cristiana.

I massoni e i progressisti, che controllano scuole e media, confezionano la storia come polpette avvelenate. Grazie alla loro perfidia, sostenuta dai bergogliani, l’Europa e l’America stanno diventando terra di conquista.

Oltre ai seminatori di veleno come gli Antifa e BLM, impongono l’immigrazione illegale, l’omosessimo a partire dagli asili e leggi paradossali che stanno togliendo l’anima cristiana dell’occidente. Come ho detto, tutte le culture del mondo si sono macchiate di schiavismo e di crimini razzisti, ma solo in occidente insegnano e diffondono l’odio per la propria storia e per la religione che ne ha plasmato la cultura.

Gli onusiani, convinti che attraverso i media addormenteranno la reazione del popolo, si sentono onnipotenti. Ma sbagliano, perché, al contrario delle altre culture, gli occidentali posseggono quel profondo senso di giustizia e di libertà infuso dal cristianesimo.

Se l’inganno che sta portando l’occidente al collasso non sarà in qualche modo fermato, i tycoon, massoni, politici, professori, intellettuali e giornalisti responsabili di questo inaudito annichilimento socio-economico e culturale, dovranno vedersela con qualche milione di bianchi, neri e asiatici occidentali, credenti, atei e agnostici inferociti che li scoveranno in tutti gli angoli della terra. La storia e le guerre civili lo insegnano.

Agostino Nobile

§§§

(Franklyn Delano Roosevelt)

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Categoria: Nobile

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti