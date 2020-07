CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA DDL ZAN E AVVENIRE (LGBT?).

Marco Tosatti

Cari amici e nemici di Stilum Curiae, ci sembra interessante continuare a parlare della legge liberticida sull’omotransfobia (qualunque cosa essa sia, che la legge stessa ben si guarda dal chiarire, per lasciare la repressione alla vaghezza interpretativa di giudici amici) che, come sapete, a nostro avviso rappresenta il maggiore attacco mai compiuto dal 1945 in poi alla libertà di pensiero, opinione ed espressione. Bene, quello che ci ha colpito – e non solo noi – è la posizione del quotidiano posseduto dalla CEi, Avvenire; che sembra in contrasto con la nota della Presidenza Cei, e con quello che papa Bergoglio ha detto a più riprese sull’ideologia Gender e le sue applicazioni pratiche: cioè quello che il DDL Zan vuole, e Avvenire, come una scheggia LGBT impazzita nel mondo cristiano, avalla. Vi offriamo tre elementi. Il primo è una lettera scritta da Luca Del Pozzo al Foglio; il secondo è un commento di Giuseppe Rusconi; il terzo è un brevissimo video da Cristiani Today, dove Laura Boldrini offre un’inverosimile giustificazione alla legge bavaglio. Buona lettura.

§§§

Al direttore – Fece non poco scalpore quando il compianto card.Caffarra disse in un’intervista al Foglio che solo un cieco può non vedere la confusione che c’è oggi nella Chiesa. Scalpore e, manco a dirlo, sdegno, in alcuni casi rabbioso, dei soliti guardiani della rivoluzione. Ma come spesso gli capitava il cardinale aveva colto nel segno. L’ennesimo esempio arriva in questi giorni in cui, in ambito cattolico, in particolare sulle pagine del quotidiano della Cei, è in corso un fervente dibattito sul dl Zan contro l’omotransfobia. Dove non solo è capitato di leggere interventi, come dire, stravaganti, come quello di una insegnante di religione (quale?) che ha candidamente ammesso che lei ha “sempre pensato che di famiglie ne esistono di molti tipi e si tratta di famiglie vere anche se non sono basate sul matrimonio tra uomo e donna”, e che come insegnante di religione cerca di trasmettere ai suoi allievi l’essenza del cristianesimo ossia che Dio è amore e dove c’è amore c’è Dio (dal che ne deduce, se tanto mi dà tanto, che anche un uomo che vive con un gatto sono una famiglia, posto che possono volersi molto bene, giusto?); ma dove anche ci sono giornalisti che pensano, con buona pace della dura nota della Cei, che le iniziative previste dal dl in questione, come si leggeva ieri, “con una gestione equilibrata e senza estremismi potrebbero rivelarsi un’ottima occasione educativa”. Non solo. Ancor più interessante è quanto lo stesso giornalista scrive nella stessa pagina introducendo un’intervista ad una psicologa: “L’umanità è popolata solo di uomini che si percepiscono come uomini e da donne che si percepiscono come donne? Oppure ci sono varianti che il dato di realtà ci costringe a prendere in considerazione ? La risposta, che dal punto di vista biologico sembra scontata – ma non lo è affatto – diventa improba quando al dato anatomico si sommano aspetti biologici, psicologici e comportamentali. In questa dimensione di senso complessa si forma l’identità di ciascuno. E il binarismo perfetto, quello che la tradizione ci ha trasmesso, va in crisi. Ma rifiutare ciò che gli studi dell’ultimo mezzo secolo hanno ormai assodato e che l’evidenza clinica rende difficilmente oppugnabile, è davvero espressione di saggezza e di accoglienza delle sofferenze di cui è intrisa la vita di coloro che percepiscono una frattura tra il proprio sesso biologico e la percezione dell’identità personale ?”. Ora qui il punto è molto semplice: se simili affermazioni le avessimo lette su un qualsvoglia altro giornale, nulla quaestio. Voglio dire, puoi non essere d’accordo, ma ci sta che un quotidiano dichiaratamente laico e a favore delle battaglie lgbt, pubbichi questo e altri argomenti. Ma se lo stesso contenuto lo trovi spiattellato su un quotidiano cattolico, a firma di un giornalista di quel giornale, beh, Huston abbiamo un problema. E neanche piccolo. E’ lo stesso identico problema di cui parlava il card. Caffarra. Perchè se a fronte del biblico “maschio e femmina li creò”, su cui si regge tutta intera la visione cattolica della sessualità, dell’uomo e della donna, della famiglia, ecc., parli di uomini e donne che si “percepiscono” come tali; se dici che il dato biologico “non è affatto scontato”; se parli di studi assodati e di evidenze cliniche e di binarismo perfetto che va in crisi, allora forse c’è qualcosa che non torna. Per cui delle due l’una: o il giornale – ripeto, non un giornale qualsiasi ma l’organo ufficiale della Cei – è d’accordo, e allora converrà che ci spieghi come mai visto che si tratta di argomentazioni che cozzano in modo irriducibile con il magistero della chiesa cristallizzato nel catechismo; oppure non è d’accordo, nel qual caso sarebbe opportuna una ferma e decisa presa di distanza. Altrimenti si rischia solo di aggiungere confusione a confusione. E non va bene.



Luca Del Pozzo

§§§

Ecco, al commento di Luca Del Pozzo vorremmo aggiungere quello che scrive Giuseppe Rusconi sul suo Rossoporpora.

CORRISPONDENZA D’AMOROSI SENSI TRA ZAN E AVVENIRE

Osserva poi Zan:

“Si tratta di una innovazione importante: la Giornata, infatti, viene celebrata dal 2004 ed è stata ufficialmente riconosciuta e proclamata dal Parlamento europeo con la Risoluzione del 26 aprile 2007 sull’omofobia in Europa. Da allora, essa viene celebrata anche in Italia. (…) Già oggi, in occasione della Giornata, si svolgono iniziative – anche presso le amministrazioni pubbliche e nelle scuole – manifestazioni civili e anche religiose (nel 2018, ad esempio, si sono svolte veglie di preghiera nelle diocesi di Palermo, Parma, Sanremo, Lucca, Alessandria, Reggio Emilia, Roma, Trieste, Bologna, Siracusa, Firenze, Torino, Cagliari, Napoli, Genova, Milano, Cremona: cfr. https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/oltre-omofobia-veglie-e-preghiere-guidate-dai-vescovi). L’articolo 5 della proposta di legge, dunque, prende atto di una realtà e di prassi già ampiamente diffuse nel paese (NdR: allora legalizziamo anche spaccio e consumo di droga o le irregolarità nella gestione dei migranti in diverse parti d’Italia, ad esempio nella galassia sedicente cattolica della Caritas di Bergamo?), le riconosce a livello legislativo e ne promuove – con efficacia generale – la prosecuzione” (…)”.

Non può non colpire la citazione elogiativa delle veglie di preghiera tenute in diverse diocesi italiane, con tanto di richiamo al quotidiano della Cei. Evidentemente Zan ha ricambiato il favore che Avvenire – facendo strame della nota diramata il 10 giugno dalla presidenza della Cei – gli ha fatto il 12 giugno pubblicandogli a tutta pagina un’intervista ‘rassicurante’ sul rischio che la legge colpisca la libertà di opinione.

E Avvenire di oggi, mercoledì primo luglio? Affida al Turiferario Guastalamessa, al secolo Luciano Moia il compito di presentare il testo unificato. In prima pagina ecco il titolo “Omotransfobia, restano i dubbi sui reati d’opinione”. Che si può tradurre così: “Sì, la legge ci deve essere… magari si potrebbe migliorare in alcuni punti”.

Dentro, a tutta pagina 9, il titolone: “Omofobia, c’è il testo di partenza”. Nel lungo cappello introduttivo Moia osserva a proposito della ‘Giornata’ e delle altre strategie preventive: “Tutte iniziative ad alto tasso di rischio ideologico che sarebbe però sbagliato bollare subito come propaganda lgbt a senso unico. Con una gestione equilibrata e senza estremismi potrebbero rivelarsi anche ottime occasioni educative. La disponibilità a mettersi in gioco anche, ma non solo, da parte dell’associazionismo familiare sarà la discriminante decisiva”. Moia c’è o ci fa? E’ un ingenuo irrecuperabile oppure un sepolcro arcobaleno? Ai lettori la non ardua risposta, preso atto delle righe deliranti sopra riportate.

Ma il Moia ci ha regalato nella chiusa del cappello un’altra chicca di commento alla relazione introduttiva. Leggere per credere: “Infine una nota curiosa. Nella relazione introduttiva, ricordando l’impegno profuso da tante realtà associative in occasione della giornata contro l’omofobia – che come detto si vorrebbe trasformare in ricorrenza nazionale – sono state ricordate anche le veglie di preghiera organizzate ormai da anni in molte decine di diocesi da Nord a Sud”. Che gioia e che piacere, che graditissima sorpresa per il Moia la citazione elogiativa di Zan… E si ripropone il dilemma: è un ingenuo irrecuperabile oppure un sepolcro arcobaleno? In ambedue i casi è certo un fiore all’occhiello per l’organo della conferenza episcopale cattofluida della chiesa patriottica sino-italica. E il direttore turiferario gli dovrebbe aumentare la paga. Sempre naturalmente che nell’8 per mille ci siano ancora soldi a sufficienza per la bisogna. Altrimenti se li faccia dare da qualche amico… della galassia immigrazionista nell’ambito della Caritas bergamasca… o della galassia immigrazionista che sponsorizza la Festa annuale dell’Avvenire… o addirittura li mendichi da chi dalla nuova legge avrà quattro milioni di euro per elaborare le proprie strategie lgbt…

§§§

Ed ecco il link a CristianiToday con il video di Laura Boldrini.

§§§

STILUM CURIAE HA UN CANALE SU TELEGRAM

@marcotosatti

(su TELEGRAM c’è anche un gruppo Stilum Curiae…)

E ANCHE SU VK.COM

stilumcuriae

SU FACEBOOK C’È LA PAGINA

stilumcuriae

SE PENSATE CHE

STILUM CURIAE SIA UTILE

SE PENSATE CHE

SENZA STILUM CURIAE

L’INFORMAZIONE NON SAREBBE LA STESSA

AIUTATE STILUM CURIAE!

ANDATE ALLA HOME PAGE

SOTTO LA BIOGRAFIA

Se volete ricevere i nuovi articoli del blog, scrivete la vostra mail nella finestra a fianco.

L’articolo vi ha interessato? Condividetelo, se volete, sui social network, usando gli strumenti qui sotto.

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti