NASCE IUSTITIA IN VERITATE, A DIFESA DEI CRISTIANI IN TRIBUNALE.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, è con piacere che diamo notizia di un avvenimento che avrà luogo a Milano sabato 4 luglio, e cioè la presentazione ufficiale al pubblico e alla stampa di un’associazione, “Iustitia in Veritate”, che come vedrete dal comunicato qui sotto si presenta utile in questi tempi, e lo sarà ancora di più se passerà in qualche modo qualche disegno di legge liberticida in materia di omostransfobia fattispecie giuridiche degne di un romanzo distopico. Buona lettura, e buono a sapersi…

§§§

Iustitia in Veritate nasce a Milano, nel maggio 2020 come impeto di coscienza, di risposta e reazione difensiva, rispetto agli abusi contro il libero esercizio della fede e di culto, perpetrati durante il periodo della diffusione del Covid19 e favoriti dai caotici interventi legislativi.

Obiettivo dell’associazione è la difesa dei diritti fondamentali delle persone, in tutti i settori della vita dell’uomo, nelle sue espressioni di libertà anche in forma associata non necessariamente legati ad eventuali normative emergenziali.

Offriamo quindi tutela ed assistenza sotto ogni profilo,non solo legale, a chiunque necessiti di un supporto professionale, serio e pacificamente indirizzato a coniugare le proprie esigenze, in modo da non dimenticare la difesa e l’affermazione della giustizia in ogni campo, avendo come principio fondante il diritto naturale e come quadro di riferimento la dottrina sociale della chiesa.

Fondatori e rispettivamente presidente, vicepresidente e segretario, sono l’avv. Francesco Fontana, la dott. Wanda Massa, l’avv. Marco Boretti.

§§§

