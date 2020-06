IN PIAZZA CONTRO IL DDL LIBERTICIDA. #RESTIAMOLIBERI, 11 LUGLIO.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, ci ha colpito una fotografia postata da Francesco Agnoli su Facebook, che riportiamo più sotto, per il suo evidente collegamento con il DDL Zan-Scalfarotto, l’attacco più grave alla libertà di pensiero, opinione ed espressione mai vissuta in tempi repubblicani. Contro questo DDL si manifesterà in molte piazze italiane l’11 luglio. Pubblichiamo quanto scrive Jacopo Coghe sotto l’hashtag #restiamoliberi

“Si sta discutendo di una proposta di legge – cosiddetta “legge contro l’omotransfobia”, primo firmatario On.le ZAN che viola gravemente il principio cardine di ogni società democratica, il principio di libertà di pensiero, di parola e di libera manifestazione del pensiero, garantito dall’art. 21 della nostra Costituzione.

Per questa ragione è necessario far sentire la nostra voce di forte contrasto, tutti riuniti sotto un unico slogan: #RestiamoLiberi

– vogliamo poter affermare che la famiglia è papà, mamma e figli;

– vogliamo poter dire che i bambini hanno diritto ad avere una mamma ed un papà;

– vogliamo poter condannare l’incivile e vergognosa pratica dell’utero in affitto;

– vogliamo opporci con forza ad ogni tentativo di educazione gender nelle scuole

– vogliamo poter affermare che il gender è “uno sbaglio della mente umana” (Papa Francesco)

– vogliamo educare i nostri figli alla bellezza dell’identità sessuata e della procreazione maschio e femmina

– vogliamo poter educare secondo il Magistero della Chiesa Cattolica in tema di “teologia del corpo”

Sono solo alcuni esempi di che cosa significherebbe questa pericolosa e dannosa legge, che abbiamo il dovere di fermare!”.

Elenco delle città che hanno aderito alla nostra iniziativa #restiamoliberi.

ANCONA

ASCOLI PICENO

BARI – 5 luglio, P.zza del Ferrarese, ore 18.00

BASSANO DEL GRAPPA (VI)

BENEVENTO – 11 luglio, P.zza Castello, ore 17:30

BERGAMO – 11 luglio, P.zza Vittorio Veneto, ore 17:30

BIELLA

BOLOGNA

BOLZANO – 11 luglio, P.zza Mazzini, ore 11

BRESCIA – 11 luglio, P.zza Vittoria, ore 17.00

BRINDISI

BUSTO ARSIZIO (VA)

CAGLIARI

CATANIA

CATANZARO

CESENATICO – 11 luglio, P.zza Costa, ore 18:15

CHIETI

COMO – 11 luglio, P.zza Volta, ore 16:30

CORREGGIO (RE)

COSENZA

CREMA (CR) – 11 luglio – P.zza Duomo, ore 21

CREMONA – 12 luglio, P.zza Cittanova, ore 17:30

CUNEO

ENNA

FAENZA (RA)

FANO (PU) – 11 luglio, Tensostruttura Sassonia, V.le Adriatico, ore 21:30

FIRENZE – 14 luglio, P.zza San Lorenzo, ore 21

FROSINONE

GALLARATE (VA)

GENOVA – 10 luglio, Via Galata ang. Via S.Vincenzo, ore 18

GORIZIA

IMPERIA

LA SPEZIA – 11 luglio, P.zzetta del Bastione, ore 11

LADISPOLI (RM)

LANCIANO (CH)

L’AQUILA

LATINA

LECCE

LORETO (AN) – 11 luglio, P.zza della Madonna, ore 18

LUCCA

MANTOVA

MATERA

MESSINA

MILANO – 11 luglio, P.zza San Carlo al Corso, ore 16

MODENA

MONZA – 11 luglio, P.zza Roma (Arengario), ore 11

NAPOLI

NOVARA

PADOVA

PALERMO

PARMA

PESARO

PESCARA – 11 luglio, P.zza Salotto, ore 21

PIACENZA – 11 luglio, V.le Pubblico Passeggio, angolo Piazzale Libertà, ore 17

PISA

PISTOIA

PONTREMOLI (MS)

RAVENNA

REGGIO CALABRIA

REGGIO EMILIA

RIMINI

ROMA – 11 luglio, P.zza del Popolo, ore 11.00

ROVERETO

SASSARI

SAVONA

SCHIO (VI)

SIENA – 10 luglio 2020, P.zza Salimbeni, ore 21

TARANTO

TORINO

TRENTO

TRIESTE

UDINE

VANZAGHELLO (MI)

VARESE – 11 luglio, P.zza Montegrappa, ore 17

VERONA – 11 luglio 2020, P.zza dei Signori, ore 11

VICENZA

Categoria: Generale

Questo articolo è stato scritto da Marco Tosatti