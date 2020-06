IL DDL ZAN-SCALFAROTTO? COME L’OLIO DI RICINO DI QUEL TEMPO…

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, come sapete in questi giorni siamo sotto la spada di Damocle di provvedimenti suoi distante mirati a combattere fenomeni discriminatori (le cifre peraltro sono ridicole) i cosiddetti DDL contro l’omotrasfobia. In realtà si tratta di un pesante, grave e inedito – in era repubblicana – attacco alla libertà di pensiero, opinione ed espressione. Oggi vi presentiamo un libro sul tema, edito da Cantagalli.

E anche un’intervista a uno degli autori. Buona lettura e buona ascolto.

Domenico Airoma: «La legge sull’omofobia altro non è che la minaccia dell’olio di ricino per chiunque si opponga a un ricatto ideologico subdolamente totalitario, che pretende di portare alle estreme conseguenze l’ideologia gender».

La Camera dei Deputati ha in corso l’esame delle proposte di legge presentate da più forze politiche in tema di contrasto all’omo/transfobia. Nelle precedenti legislature vi sono stati tentativi in tal senso, ma oggi la loro approvazione avrebbe un significato più penetrante: essa completerebbe il percorso che ha visto, fra le altre, l’introduzione della legge sulle unioni civili, con un regime prossimo al matrimonio same-sex, l’inserimento tra i farmaci distribuiti dal Servizio sanitario nazionale della c.d. triptorelina (la molecola che, assunta da un adolescente, blocca lo sviluppo ormonale, nella prospettiva del mutamento di genere) e la frequente trattazione a scuola di tali tematiche, secondo l’impostazione ideologica del gender. In qualche modo le nuove disposizioni metterebbero “in sicurezza” le “conquiste” appena menzionate, sanzionando penalmente la manifestazione di opinione in dissenso, quale indice di discriminazione.

Il volume ha lo scopo di fornire gli elementi essenziali per affrontare la tematica dal punto di vista giuridico, al netto di qualsiasi riferimento di ordine religioso o confessionale: intanto proponendo la lettura sinottica delle proposte di legge in discussione (Francesco Farri), e poi inquadrandola nel contesto attuale (Domenico Airoma). I capitoli seguenti trattano della pericolosità di introdurre nell’ordinamento i c.d. hate crime, soprattutto in materia di orientamento sessuale (Mauro Ronco); della inutilità delle norme, se il loro scopo è quello di impedire ingiuste discriminazioni in danno di persone omosessuali, poiché esistono già i presidi a tutela, e comunque il fenomeno appare esiguo, se non proprio inesistente (Alfredo Mantovano); della incompatibilità di esse con la logica del sistema penalistico italiano (Carmelo Leotta), della disciplina esistente in altri Paesi, e degli effetti negativi emersi dove norme simili sono state approvate (Francesco Cavallo); della libertà di opinione e di come preservarne l’esercizio, qualora queste disposizioni divenissero legge (Roberto Respinti).

