LA PRESIDENTE DELLE DONNE CATTOLICHE TEDESCHE APPOGGIA PLANNED PARENTHOOD.

Marco Tosatti

Carissimi Stilumcuriali, la Germania – e in particolare quella che si definisce Chiesa cattolica – ha sempre qualche eccitante novità da proporre. L’ultima, in ordine di tempo è questa: che la presidente delle donne cattoliche ha espresso pubblicamente il suo appoggio e apprezzamento a Planned Parenthood. Planned Parenthood, per chi non lo sapesse, è la più gigantesca multinazionale dell’aborto esistente; le sue attività sono contrastate in America, e ci sono state accuse di aver commerciato parti di feti abortiti. Insomma, poche cose dovrebbero essere più lontane da sentimenti umani e cattolici. Eppure la presidente della principale organizzazione cattolica femminile tedesca ha dichiarato il suo sostegno ai “diritti riproduttivi” – tra cui, “come ultima, terribile risorsa” l’aborto – e a un’iniziativa sostenuta dalla International Planned Parenthood Federation.

Maria Flachsbarth è presidente della Federazione cattolica tedesca delle donne (KDFB) dal 2011. È madre di due figli e parlamentare dell’Unione Cristiano Democratica, ed è anche membro del Comitato centrale dei cattolici tedeschi, l’organizzazione laica che coordina – con un ruolo secondo alcuni troppo grande – il controverso “Processo sinodale” della Conferenza episcopale tedesca.

Parlando con CNA Deutsch, partner di CNA in lingua tedesca, il 19 giugno, una portavoce del Ministero federale per la cooperazione economica e lo sviluppo – per il quale Flachsbarth lavora come segretario di Stato parlamentare – ha confermato che Flachsbarth si è impegnata a sostenere “LeiDecide”, un’iniziativa sostenuta da Planned Parenthood. Il portavoce ha elogiato la Planned Parenthood, affermando che l’organizzazione ha dato “un importante contributo alla riduzione dell’alto tasso di mortalità materna nei Paesi in via di sviluppo attraverso il sostegno medico alle madri e ai bambini durante la gravidanza e il parto”.

Secondo Flachsbarth, l’iniziativa “SheDecides – leiDecide” è impegnata a “proteggere le ragazze e le donne dalla sofferenza, consentendo loro di vivere in salute e dignità e offrendo loro opportunità di istruzione e una vita autodeterminata”, ha detto anche il portavoce della CNA Deutsch.

Questo include anche l’accesso a “servizi di base per la salute sessuale e riproduttiva e l’autodeterminazione sul proprio corpo”.Il portavoce ha aggiunto che SheDecides mira a proteggere le donne dalle conseguenze di “aborti non sicuri”. “A questo scopo, l’accesso a un aborto sicuro dal punto di vista medico è offerto dalle leggi e dai regolamenti applicabili nel paese, così come l’aiuto per le complicazioni dopo un aborto non sicuro”, ha detto.

“Come membro del Bundestag tedesco, come segretario di Stato parlamentare e anche nel mio ufficio onorario di presidente della KDFB, mi sono sempre impegnata per la tutela della vita, soprattutto nelle fasi particolarmente delicate all’inizio e alla fine. L’aborto non è mai un mezzo di pianificazione familiare. In singoli casi può essere un’ultima, terribile risorsa”, ha detto Flachsbarth a CNA Deutsch attraverso la portavoce.

In una dichiarazione personale sul suo sito di Facebook ha confermato che “sostengo fortemente il diritto di ogni donna di decidere da sola se, quando, con chi e quanti figli vuole partorire. Equiparare questo impegno all’aborto come mezzo di contraccezione è tanto sbagliato quanto assurdo…Per me, distogliere lo sguardo non è un’opzione. Pertanto, come cristiana cattolica, mi impegno per i diritti delle donne e quindi anche per una genitorialità responsabile”.

